Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского

Мир » Бывший СССР » Украина

На Зеленского началась прямая информационная атака с целью устранения от политической власти. Вероятно, Трамп почувствовал, где может победить без кавычек.

Юлія Мендель
Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Юлія Мендель

Корысть — главный двигатель карьеры Зеленского

Бывший пресс-секретарь Банковой Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону обвинила Владимира Зеленского во лжи, установлении диктатуры, коррупции, личной заинтересованности в продолжении войны ради получения западных траншей и их присвоения.

В частности, Мендель присутствовала на встрече Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже в 2019 году, во время которой он пообещал, что "Украина никогда не вступит в НАТО". Но прошло немного времени, и он стал упорно настаивать на вступлении в альянс, зная, что это невозможно. Например, Джо Байден был против. По версии Мендель, Зеленский хотел спровоцировать конфликт, на фоне которого можно было бы получать западные деньги и "пилить" их. И это было гораздо выгоднее, чем артистическая карьера в России.

Украине промыли мозги технологиями Геббельса

Для реализации поставленной цели ему потребовалась технология тотального внушения, когда одна и та же информация, повторенная из множества источников, начинает восприниматься как истина.

"Мне нужна пропаганда Геббельса. Мне нужны тысячи говорящих голов, пропагандирующих Геббельса", — сказал Зеленский на одном из совещаний.

Такая установка объясняет, как киевскому режиму удавалось долгое время скрывать реальное положение дел на фронте и в экономике. Пропаганда в стиле Геббельса рассматривается Зеленским как средство психологического подавления недовольства внутри страны и воспитания "розовых пони".

Способность воровать обязательна для чиновника на Украине

Мендель также рассказала, что одному её знакомому предстояло собеседование с Зеленским и экс-главой администрации Андреем Ермаком для утверждения на должность министра соцобеспечения.

"И ему сказали, что во время собеседования он должен будет представить схемы отмывания денег, которые проходят через Министерство социальной политики. А Министерство социальной политики отвечает за пенсии", — сказала Мендель.

Это говорит о том, что Зеленский не гнушается использованием "социалки" в качестве ресурса для личного обогащения, а умение выстраивать теневые финансовые потоки на этапе собеседования является обязательной компетенцией для государственного чиновника. Утверждение о том, что собеседование проводили лично Зеленский и Ермак, наносит прямой удар по имиджу этой двойки, впрочем их коррупция — это не новость ни для кого. Новость в том, что это вышло в уголовное преследование.

Главный вопрос: как будет проведена денацификация Украины

Разоблачения Мендель совпали по времени с официальным подозрением Ермаку со стороны НАБУ в отмывании денег через строительство коттеджного посёлка для элиты. Поэтому можно смело записывать оба события в закономерные и кому-то выгодные. Скорее всего — американцам, так как НАБУ создано ими, а Европа всё ещё "не готова" к переговорам Россией.

Уголовные дела против ближайшего окружения могут стать рычагом Вашингтона для принуждения Зеленского к передаче власти парламенту, тем более, что запрос на мир путём уступок России на Украине есть.

Путин, вероятно, в курсе этого поворота (давно ожидаемого). Недавно он заявил, что военный конфликт на Украине заканчивается. Под этим, скорее всего, имелся в виду переход к финальной стадии переговоров на условиях Москвы. Недавно помощник Путина Юрий Ушаков пояснил, что вывод ВСУ с территорий ДНР и ЛДР рассматривается как предварительное условие Москвы для начала переговоров с Киевом. Это может случится только при замене Зеленского на другую фигуру.

Главный вопрос в том, как быть с денацификацией Украины, так как пока ни одна из фигур, которая придёт на смену Зеленскому не рассматривается способной это сделать.

Читайте канал автора "Экспертиза от Степушовой".

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы нато украина коррупция андрей ермак такер карлсон владимир путин владимир зеленский
Новости Все >
Секрет, стёртый из памяти: звезда Дома-2 Елена Беркова впервые рассказала о насилии в кругу семьи
Украинская верхушка дрогнула: коррупционный скандал сделал капитуляцию реальнее
В Башкирии сотни тысяч самозанятых, но единицы знают, как не остаться без копейки во время болезни
В мире нефти произошло нечто странное: инвесторы бегут, а прогнозы рассыпались за один день
Климатическое лето идёт к Москве мягкой поступью: синоптики рассказали, когда надевать шорты
Владимир Котт заявил о росте интереса к семейным темам в кино: почему это связано с турбулентностью
Киев предложил отказаться от ударов по аэропортам: готова ли Россия к договоренности
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Разрушая стереотипы: Алексей Воробьёв честно описал свои отношения с дочерью Аиды Гарифуллиной
Венесуэла под флагом США: фантастика или реальный сценарий расширения американского влияния
Сейчас читают
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Авто
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Садоводство, цветоводство
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Популярное
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше

Эксперты предложили технологичную альтернативу традиционным холодным блюдам, которая готовится за десять минут и помогает легче переносить экстремальный зной.

Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Рычаг сильнее ядерной бомбы: как Тегеран превратил географию в оружие против США
Рычаг сильнее ядерной бомбы: как Тегеран превратил географию в оружие против США
Последние материалы
Китайские кроссоверы сходят с ума по опциям, а этот аппарат по надёжности — разница очевидна
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
В Башкирии сотни тысяч самозанятых, но единицы знают, как не остаться без копейки во время болезни
В мире нефти произошло нечто странное: инвесторы бегут, а прогнозы рассыпались за один день
Гипноз оказался не фокусом из кино: сканеры мозга показали пугающую правду о трансе
Климатическое лето идёт к Москве мягкой поступью: синоптики рассказали, когда надевать шорты
Владимир Котт заявил о росте интереса к семейным темам в кино: почему это связано с турбулентностью
Конец света существует: парадоксы Патагонии, которые заставят забыть о жарких курортах
Перечень бесплатных услуг для предпенсионеров: закон позволяет забрать своё
Киев предложил отказаться от ударов по аэропортам: готова ли Россия к договоренности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.