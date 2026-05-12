На Зеленского началась прямая информационная атака с целью устранения от политической власти. Вероятно, Трамп почувствовал, где может победить без кавычек.
Бывший пресс-секретарь Банковой Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону обвинила Владимира Зеленского во лжи, установлении диктатуры, коррупции, личной заинтересованности в продолжении войны ради получения западных траншей и их присвоения.
В частности, Мендель присутствовала на встрече Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже в 2019 году, во время которой он пообещал, что "Украина никогда не вступит в НАТО". Но прошло немного времени, и он стал упорно настаивать на вступлении в альянс, зная, что это невозможно. Например, Джо Байден был против. По версии Мендель, Зеленский хотел спровоцировать конфликт, на фоне которого можно было бы получать западные деньги и "пилить" их. И это было гораздо выгоднее, чем артистическая карьера в России.
Для реализации поставленной цели ему потребовалась технология тотального внушения, когда одна и та же информация, повторенная из множества источников, начинает восприниматься как истина.
"Мне нужна пропаганда Геббельса. Мне нужны тысячи говорящих голов, пропагандирующих Геббельса", — сказал Зеленский на одном из совещаний.
Такая установка объясняет, как киевскому режиму удавалось долгое время скрывать реальное положение дел на фронте и в экономике. Пропаганда в стиле Геббельса рассматривается Зеленским как средство психологического подавления недовольства внутри страны и воспитания "розовых пони".
Мендель также рассказала, что одному её знакомому предстояло собеседование с Зеленским и экс-главой администрации Андреем Ермаком для утверждения на должность министра соцобеспечения.
"И ему сказали, что во время собеседования он должен будет представить схемы отмывания денег, которые проходят через Министерство социальной политики. А Министерство социальной политики отвечает за пенсии", — сказала Мендель.
Это говорит о том, что Зеленский не гнушается использованием "социалки" в качестве ресурса для личного обогащения, а умение выстраивать теневые финансовые потоки на этапе собеседования является обязательной компетенцией для государственного чиновника. Утверждение о том, что собеседование проводили лично Зеленский и Ермак, наносит прямой удар по имиджу этой двойки, впрочем их коррупция — это не новость ни для кого. Новость в том, что это вышло в уголовное преследование.
Разоблачения Мендель совпали по времени с официальным подозрением Ермаку со стороны НАБУ в отмывании денег через строительство коттеджного посёлка для элиты. Поэтому можно смело записывать оба события в закономерные и кому-то выгодные. Скорее всего — американцам, так как НАБУ создано ими, а Европа всё ещё "не готова" к переговорам Россией.
Уголовные дела против ближайшего окружения могут стать рычагом Вашингтона для принуждения Зеленского к передаче власти парламенту, тем более, что запрос на мир путём уступок России на Украине есть.
Путин, вероятно, в курсе этого поворота (давно ожидаемого). Недавно он заявил, что военный конфликт на Украине заканчивается. Под этим, скорее всего, имелся в виду переход к финальной стадии переговоров на условиях Москвы. Недавно помощник Путина Юрий Ушаков пояснил, что вывод ВСУ с территорий ДНР и ЛДР рассматривается как предварительное условие Москвы для начала переговоров с Киевом. Это может случится только при замене Зеленского на другую фигуру.
Главный вопрос в том, как быть с денацификацией Украины, так как пока ни одна из фигур, которая придёт на смену Зеленскому не рассматривается способной это сделать.
