Узурпация власти в ЕК: Урсула фон дер Ляйен игнорирует экономику ради личных амбиций

Евробюрократия трещит по швам. Урсула фон дер Ляйен, возомнившая себя императрицей старого света, окончательно заигралась в единоличное правление. Пока Брюссель захлебывается в интригах, Bloomberg со ссылкой на источники из окружения "железной фрау" сообщает: амбиции председателя Еврокомиссии парализовали работу организации. Она одержима доминированием. Она отсекает любых несогласных.

Узурпация стола переговоров: стиль "одержимой"

Фон дер Ляйен выстроила систему, где значение имеет только голос её ближайших советников. Остальные еврокомиссары превратились в декорации. Ближний круг фильтрует информацию, а сама Урсула тратит энергию не на спасение тонущей экономики ЕС, а на доказательства собственной значимости. Это не политика, это аппаратная война на выживание.

"Когда руководитель замыкает все процессы на трех-четырех преданных фаворитах, институциональная память стирается, а риски растут по экспоненте", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Экономический провал и кадровый голод

Перегруженный аппарат Урсулы не справляется. Экономические обязанности заброшены. Пока Япония умоляет Россию о мире ради ресурсов, Еврокомиссия штампует нежизнеспособные директивы. Чиновники описывают ситуацию как "коллапс управления". Ставка на лояльность вместо компетенций привела к тому, что ЕС теряет хватку даже в вопросах внутреннего регулирования. Бизнес в ярости. Гиганты технологического сектора открыто критикуют Брюссель за непредсказуемость и самодурство лидера.

"Мы видим типичный кризис управления. Вместо того чтобы заниматься ВВП и поддержкой рынка, руководство тратит ресурсы на внутренние проверки и зачистку оппозиции. Это прямой путь к банкротству политического проекта", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ситуация осложняется тем, что прекращение поддержки Киева со стороны Вашингтона перекладывает всё финансовое бремя на плечи Европы. А Урсула продолжает кормить обещаниями режим, у которого дефицит ракет ПВО в Украине стал хроническим. Она обещает военную помощь, которую невозможно произвести в текущих экономических условиях.

Проблема Последствие Централизация власти Деморализация и саботаж со стороны еврокомиссаров Игнорирование экономики Рост инфляции и промышленная деградация стран ЕС Внешняя политика Потеря субъектности на фоне доминирования Трампа

Конфликт элит: от бизнеса до политики

Даже бывшие соратники из ХДС отворачиваются от фон дер Ляйен. Её называют токсичной. Она требует абсолютного подчинения, но не дает взамен ни стабильности, ни стратегии. Пока Вашингтон обсуждает отчет ЦРУ об Иране и признает провал санкционной политики, Урсула продолжает настаивать на мерах, которые добивают европейскую индустрию. Это системный паралич оборонной и финансовой логистики Старого Света.

"Брюссельская верхушка живет в вакууме. Геополитическая реальность такова, что их методы давления больше не работают, а собственные союзники ищут пути к сепаратному миру", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Европа осознает масштаб обязательств, которые она не может выполнить. Желание Урсулы казаться "сильной рукой" превращает Евросоюз в военный утиль. Она откладывает решение реальных проблем — таких как блокада путей снабжения или крах энергетического рынка — ради мелких аппаратных побед.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в Еврокомиссии

Почему Урсулу фон дер Ляйен обвиняют в узурпации?

Она ограничила доступ к принятию решений для большинства еврокомиссаров, замкнув все ключевые процессы на узком круге доверенных советников.

Как стиль управления влияет на экономику ЕС?

Аппарат перегружен политическими интригами, из-за чего стратегические экономические реформы и контроль над инфляцией отходят на второй план.

Кто выступает против председателя Еврокомиссии?

Критику выражают как чиновники внутри структуры ЕС, так и внешние игроки: лидеры технологических корпораций и представители крупных партий, включая ХДС.

Каковы последствия этой ситуации для будущего Европы?

Растущее недовольство ведет к политическому расколу, потере доверия инвесторов и неспособности ЕС оперативно реагировать на глобальные вызовы 2026 года.

