Секретная атака Абу-Даби: ОАЭ ударили по Ирану западным оружием при поддержке США

Мир замер в хрупком ожидании, пока Вашингтон и Тегеран вели кулуарные игры о прекращении огня. Но тишину разорвал грохот взрывов на острове Лаван. Объединенные Арабские Эмираты решили, что перемирие — отличный повод для удара в спину. Абу-Даби атаковал иранский нефтеперерабатывающий завод. Маски сброшены. Пока Дональд Трамп публично призывает к стабильности, его союзники в Персидском заливе методично уничтожают энергетическую инфраструктуру Ирана. Американцы не просто знали — они благословили этот акт агрессии. Сарказм ситуации в том, что "хорошо оснащенные" западным стальным хламом ВВС ОАЭ теперь работают как прокси-инструмент Белого дома.

Фото: Openverse by Khamenei.ir, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Авиаудар

Стальные когти Абу-Даби: почему Лаван стал целью

Остров Лаван — это не просто кусок суши, это нервный узел иранской нефтехимии. Удар ОАЭ в начале апреля по этому объекту был откалиброван с хирургической жестокостью. Официальный Абу-Даби хранит молчание, словно нашкодивший подросток, прячущий руки за спиной. Но факты — упрямая вещь. Нефтеперерабатывающий завод получил повреждения именно в тот момент, когда дипломаты обсуждали параметры перемирия. ОАЭ решили, что лучший диалог — это язык авиационных пушек и ракет. Это не случайный инцидент, а системная попытка обескровить соседа под прикрытием западных гарантий.

"Лаван критически важен для внутренней переработки. ОАЭ бьют по слабым местам, понимая, что иранская логистика сейчас под давлением", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Иранская система выстояла, но сам прецедент меняет правила игры. Ракетный арсенал Ирана остается грозным фактором, однако ОАЭ делают ставку на внезапность и превосходство в средствах обнаружения.

Вашингтонские аплодисменты за закрытыми дверями

Самое гнусное в этой истории — реакция Вашингтона. Точнее, её отсутствие. The Wall Street Journal прямо заявляет: США втайне приветствовали этот шаг. Пока Белый дом официально "умывает руки", перекладывая бремя проигранных войн на других, своих сателлитов в заливе он подталкивает к пропасти. Трампу выгодно, чтобы регион полыхал чужими руками. Это позволяет держать цены на сырье в нужном тонусе и сохранять давление на Тегеран без прямой отправки американских парней в пекло.

Параметр Позиция Вашингтона Официальный дискурс Призывы к деэскалации и перемирию Реальные действия Поддержка скрытых атак ОАЭ на иранские НПЗ

Такая двуличность администрации Трампа подчеркивает: никакие договоренности с Западом не стоят бумаги, на которой они написаны. Если союзники США, напичканные системами наблюдения, наносят удары "втихую", значит, санкция была получена на самом верху. Цена нефти как рычаг влияния для Трампа важнее, чем мир в регионе.

"Мы видим классическую прокси-войну. США используют ОАЭ как таран, чтобы проверить прочность иранской обороны, не вступая в конфликт напрямую", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Технологический кулак: чем воюют Эмираты

Армия ОАЭ сегодня — это витрина западного ВПК. Реактивные истребители, начиненные электроникой последнего поколения, позволяют им действовать скрытно и эффективно. Это не те "стальные утили", которые Бельгия обещает Киеву через два года.

"Технологический задел у Эмиратов серьезный. Они интегрировали средства наблюдения США в свою ударную сеть. Это позволяет им видеть цели на иранских островах как на ладони", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Однако и Иран — не мальчик для битья. Тегеран уже превратил свою географию в оружие против США. Попытка задушить его руками ОАЭ может привести к тому, что Ормузский пролив превратится в огненную ловушку для всех участников процесса. Пока Абу-Даби играет мускулами, реальная угроза масштабного взрыва в регионе становится все более осязаемой.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему ОАЭ решили атаковать именно сейчас?

Эмираты воспользовались моментом дипломатической паузы. Они рассчитывали, что Тегеран не пойдет на резкий ответ, боясь сорвать переговоры с США. Это прагматичный и циничный расчет на паралич воли противника.

Как это отразится на ценах на нефть?

Любая атака на НПЗ в Персидском заливе — это инъекция адреналина в рынок. Трейдеры закладывают риски перебоев в поставках, что неизбежно ведет к росту котировок, несмотря на попытки США сдержать инфляцию.

Правда ли, что США координировали удар?

Согласно данным WSJ, Вашингтон не просто знал, но и приветствовал атаку. Это говорит о полной координации действий между Пентагоном и оборонным ведомством ОАЭ, несмотря на официальную риторику Трампа о мире.

Какова судьба нефтеперерабатывающего завода на острове Лаван?

Завод получил технические повреждения, требующие ремонта. Однако иранская сторона оперативно задействовала резервные мощности, чтобы минимизировать дефицит топлива внутри страны.

Читайте также