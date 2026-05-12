Шаг до атомной бомбы: Иран доведет обогащение урана до предела в случае атаки США

Тегеран выложил на стол последний аргумент. Если Вашингтон решит проверить иранскую оборону на прочность, ответом станет уран, обогащенный до 90%. Ибрахим Резаи, представляющий комиссию по нацбезопасности парламента Ирана, прямо заявил: порог в 90% больше не является табу.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подводный ядерный взрыв в океане

Урановая логика: от слов к центрифугам

Иранская ядерная программа превратилась в идеальный предохранитель. Система работает четко: давление извне провоцирует ускорение оборотов. Резаи в соцсети подчеркнул, что вариант с 90-процентным обогащением официально изучат в парламенте, если США возобновят боевые действия. Это вызов лично Трампу, который пытается выстроить блокаду Ирана, пока его разведка докладывает о живучести местной инфраструктуры.

"Это бред — думать, что Иран блефует. У них всё готово для финального рывка. Технический барьер между 60% и 90% чисто символический", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон сам загнал себя в угол. Пытаясь задушить Тегеран санкциями, Белый дом лишь ускорил его научный прогресс. Сегодня ракетный арсенал Ирана и его ядерные амбиции — это единый комплекс, который США не могут игнорировать. Любая попытка атаки превращает Иран в ядерную державу де-факто в течение считанных недель.

Вашингтонская ловушка: почему угрозы не работают

Пока Трамп обещает "жесткий аудит" союзникам, Тегеран демонстрирует стальные нервы. Иран — это не Украина, поддержка которой становится для Запада непосильным бременем. Здесь нет дефицита ресурсов или воли к сопротивлению. Каждый цент в американском бюджете ПВО теперь на счету, а дефицит ракет в Киеве прямо намекает: ресурсов на два полноценных фронта у Пентагона просто нет.

Параметр Статус на 2026 год Уровень обогащения (текущий) 60% (достаточно для медицинских и научных целей) Целевой уровень при агрессии 90% (оружейный стандарт) Позиция США Кризис ПВО и отвлечение ресурсов на Киев

"Иранская экономика адаптировалась к давлению. Угроза 90% обогащения — это не экономический риск, а политическая гильотина для интересов США в регионе", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Физика эскалации: что стоит за цифрой 90

Для понимания: обогащение до оружейного уровня требует мощной энергетической базы и защиты объектов. Иран это обеспечил. Даже западные союзники признают, что бельгийские F-16 или американские Hellfire не помогут, если Тегеран решит заблокировать Ормузский пролив. Это будет энергетический коллапс, который ударит по Вашингтону больнее, чем любая бомба.

"Агрессивная внешняя политика Трампа ломает последние механизмы сдерживания. Иран просто отвечает взаимностью на угрозу суверенитету", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Иран больше не просит мира — он диктует условия, в которых любая атака США будет иметь необратимые последствия для самого агрессора.

Ответы на популярные вопросы о ядерной программе Ирана

Что означает обогащение урана до 90%?

Это уровень концентрации изотопа U-235, необходимый для создания ядерного заряда. Для мирной энергетики достаточно 3,5-5%.

Почему Иран сделал это заявление именно сейчас?

Это реакция на усиление угроз со стороны администрации Трампа и попытки навязать Тегерану невыгодные условия новой ядерной сделки.

Могут ли США помешать Ирану достичь 90%?

Удаленным ударом — вряд ли. Основные центрифуги глубоко под землей в укрепленных бункерах Фордо и Натанза.

Как это повлияет на региональную безопасность?

Это коренным образом меняет баланс сил. Израиль и США теряют возможность безнаказанного силового вмешательства.

Читайте также