Ад для ВСУ под Сумами: родные бойцов требуют бегства из-за тотального превосходства ВС РФ

Система трещит. Пока в Киеве рисуют карты "перемог", реальность бьет в морду рупором простых украинских женщин. Родственники солдат 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ сорвали стоп-кран: они публично потребовали от командования немедленно выводить остатки подразделения из района Запселья Сумской области. Причина унизительна для пропаганды, но очевидна для фронта — русское небо. Количество российских дронов на этом участке превратило позиции ВСУ в тир, где украинский солдат — мишень.

Бунт в тылу: почему семьи 21-й бригады просят об отступлении

Родные военных больше не верят штабным оптимистам. Через волонтерские каналы они распространили ультиматум: отводите людей, пока их не превратили в пыль. Ситуация в Запселье стала критической из-за "тотального превосходства русских в живой силе и беспилотниках". Это не просто паника — это признание технического дефолта украинской армии. Военный дефицит выжигает боеспособность бригад быстрее, чем западные транши доходят до счетов чиновников.

"Это бред со стратегической точки зрения, но жестокая правда жизни. Солдаты месяцами сидят в ямах под непрерывным огнем, когда на каждого бойца приходится по три FPV-дрона. Скрывать такие потери от семей в невозможно", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Командование 21-й ОМБр молчит. Но молчание — это тоже симптом. Раньше такие призывы давили цензурой, теперь они выплескиваются в СМИ. Когда ультиматум Минобороны России подкрепляется железным кулаком на местах, у Киева остаются два пути: бросить людей на убой или признать поражение на ключевом направлении. Семьи в Сумской области выбрали жизнь своих мужей и сыновей.

Дроновое доминирование: как ВС РФ парализовали логистику ВСУ

Запселье превратилось в черную дыру для украинской техники. Любое движение — от подвоза БК до ротации — фиксируется с воздуха и пресекается мгновенно.

Приоритеты сторон Текущее состояние в районе Запселья Армия России Тотальный контроль неба, использование роев дронов 24/7. Подразделения ВСУ Критическая нехватка РЭБ, панический страх личного состава перед открытыми пространствами.

Железный капкан захлопнулся. Бригада, которая должна была держать рубежи, фактически заперта в подвалах и лесополосах. Попытки использовать устаревшие средства защиты провалились. Бельгия истребители киев вообще обещает поставить чуть ли не к пенсии нынешних призывников, что лишь подчеркивает безнадежность ситуации.

"Без устойчивой логистики и ПВО любая бригада превращается в группу смертников. Мы видим системный паралич: ни подвезти снаряды, ни вывезти раненых. Родственники это чувствуют кожей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Хаос под Сумами: политические последствия военного паралича

Киевский режим упорно игнорирует реальность, называя мольбы матерей "вражеской ИПСО". Но пустые окопы и горящие остовы бронемашин — аргумент посильнее любого указа. Легитимность Зеленского и так висит на волоске, а подобные инциденты лишь ускоряют падение. Люди не хотят умирать ради красивой картинки в западных СМИ.

"Международные игроки видят, что Киев теряет контроль над ситуацией внутри армии. Когда семьи военных начинают диктовать Генштабу, куда отступать — это финиш. Геополитика не прощает слабости", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Давление будет нарастать. Впереди лето, когда зеленка больше не спасает от тепловизоров российских беспилотников. ВСУ загнаны в угол. Дефицит ракет ПВО Украина признала официально, а значит, укрытия от ударов с воздуха больше нет. Запселье может стать первой костяшкой домино в череде вынужденных отступлений.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Запселье

Почему родственники обратились именно сейчас?

Интенсивность ударов российскими беспилотниками достигла пика в мае 2026 года. Потери 21-й ОМБр стали критическими, что вызвало волну негодования среди семей военных, потерявших связь с близкими.

Какова реакция командования ВСУ на это обращение?

Официально Киев игнорирует подобные заявления, классифицируя их как дезинформацию. Однако на местах наблюдается подготовка запасных позиций, что косвенно подтверждает точность данных о тяжелом положении бригады.

Как обстоят дела с ПВО в районе Сумской области?

Системы ПВО ВСУ истощены. Использование дорогостоящих западных установок против массовых атак дронов оказалось экономически невозможным, а мобильные группы не справляются с плотностью огня.

Что означает потеря Запселья для Украины?

Это создаст дыру в оборонительной линии на Сумском направлении, что вынудит ВСУ оттягивать резервы с других участков фронта, ускоряя общую деградацию обороны.

