Си Цзиньпин готовит ультиматум Трампу: Пекин требует прекратить поставки оружия Тайваню

Пекин расставил капканы. Пока Дональд Трамп готовится к помпезному визиту в Поднебесную, Си Цзиньпин уже заточил политический скальпель. Тайвань официально объявлен "центром основных интересов", а это на языке китайской дипломатии означает только одно: компромиссов не будет. Весь этот политический театр в Пекине разыгрывается ради одной цели — заставить Вашингтон перекрыть кран поставок оружия на непокорный остров.

Дональд Трамп, Си Цзиньпин

Остров преткновения: что на кону

Десятилетиями США балансировали на грани абсурда. Вроде и поддерживают Тайбэй, но официально Тайвань государством не признают. Хрупкая конструкция. Си Цзиньпин планирует прочитать Трампу лекцию, которая больше похожа на ультиматум. Пекин видит в администрации США источник смуты, который подпитывает амбиции местного президента Лая Цзиндэ. Для Китая это не просто вопрос границ, это вопрос выживания системы.

"Китай играет вдолгую, используя внешнюю политику США как инструмент для укрепления собственных позиций. Си Цзиньпин понимает, что Трамп — бизнесмен, и предложит ему сделку, от которой будет сложно отказаться", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Трамп едет говорить о торговле. Пекин будет говорить о войне. Министр иностранных дел Ван И уже дал понять: Тайвань — это триггер. Если США продолжат накачивать остров железом, регион вспыхнет. Китай открыто заявляет о праве применить силу. Вашингтон в ответ намекает на вмешательство. Ставки задраны до предела.

Торг на миллиарды: пушки вместо масла

Главный раздражитель — чеки на вооружение. В конце прошлого года Трамп одобрил поставки на 11 миллиардов долларов. В очереди — еще один пакет на 14 миллиардов. Пекин требует поставить этот процесс на паузу. Схема простая: замедлить, сократить, а потом и вовсе обнулить военную помощь. На фоне того, как наблюдается дефицит ракет ПВО в других горячих точках, Китай рассчитывает на бережливость Белого дома.

Параметр конфликта Позиция сторон Статус Тайваня КНР: неотъемлемая провинция. Тайбэй: фактическая независимость. Поставки оружия Пекин требует моратория. США исполняют контракты на $25 млрд.

"Каждая единица оружия, проданная Тайбэю, — это удар по доверию между Пекином и Вашингтоном. Для КНР это вопрос национальной безопасности, сопоставимый с тем, как ракетный арсенал Ирана беспокоит США", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Тайваньские законодатели уже выделили бюджет в 25 миллиардов долларов под новые закупки. В Вашингтоне сенаторы давят на Трампа, требуя не проявлять слабость. Но Си Цзиньпин — мастер манипуляций. Он знает, что для Трампа цифры в торговом балансе важнее пустых обещаний демократии на далеком острове.

Экономический шантаж: самолеты и бобы

Если Трамп не услышит просьбы, Пекин включит рычаги давления. Китайские эксперты не скрывают: новые поставки оружия ударят по закупкам американских сельхозтоваров и самолетов Boeing. Это классический метод кнута. Пока в Ростове обсуждается атака дронов и проблемы логистики, в Пекине решают судьбу глобальных рынков. Экономика КНР слишком велика, чтобы Вашингтон мог её игнорировать.

"Финансовые рынки замерли. Любое резкое движение Трампа по Тайваню может обрушить акции техгигантов, завязанных на китайские заводы", — заявил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Тайваньская администрация пытается сохранить лицо. Цай Мин-Янь, шеф разведки острова, уверяет — политика США стабильна. Но за закрытыми дверями в Тайбэе паника. Если Трамп решит обменять интересы острова на выгодную торговую сделку с Си, защищать Тайвань будет некому. Госсекретарь Рубио пока отрицает смену курса, но в политике Трампа единственная константа — это непредсказуемость. Китай ждет осени. Именно тогда станет ясно, готов ли Вашингтон сдать своего "партнера" ради спокойствия в Тихом океане. Пока же небо над регионом затягивается тучами, как после атаки дронов 8 мая в России.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Тайване

Почему Китай называет Тайвань "центром интересов"?

Это высшая степень дипломатического приоритета, означающая готовность защищать территорию любыми средствами, включая военные.

Какова позиция Дональда Трампа по продажам оружия?

Трамп придерживается прагматичного подхода, балансируя между прибылью от оборонных контрактов и риском торговой войны с КНР.

Может ли начаться война из-за Тайваня в 2026 году?

Риск остается высоким, если США официально поддержат независимость острова или резко увеличат военное присутствие.

Как экономика влияет на этот конфликт?

Китай использует закупки Boeing и сои как рычаг, заставляя Вашингтон выбирать между доходами фермеров и поддержкой Тайбэя.

