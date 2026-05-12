Грязные деньги Ермака: суд наложил арест на элитную стройку экс-соратника Зеленского

Система в Киеве пожирает своих. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на элитную недвижимость в Козине — украинском аналоге Беверли-Хиллз. В центре скандала Андрей Ермак, человек, который еще вчера считался "серым кардиналом" режима. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вскрыло схему легализации грязных денег через строительство жилого комплекса "Династия". Теперь вместо дивидендов экс-глава офиса Владимира Зеленского получает уголовные дела.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Андрей Ермак

Бетонные скелеты "Династии": как отмывали миллионы

Арест наложен на земельные участки и недостроенные объекты. Суть проста: чиновники выводили бюджетный ресурс и "заземляли" его в элитные квадратные метры. Пока рядовые украинцы ждут, когда Бельгия поставит Украине обещанный хлам, верхушка строила дворцы. Денежные потоки маскировались под инвестиции в недвижимость, но юридический фасад рухнул под тяжестью улик.

"Если НАБУ зашло в Козин, значит, команду "фас" дали сверху из США", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Обвинения Ермаку — это не борьба за правду, а инвентаризация активов перед окончательным крахом. Специализированная антикоррупционная прокуратура бьет по самому близкому кругу Зеленского. Легитимность Зеленского испарилась, и теперь его окружение — лишь разменная монета в торгах с Западом.

Актив Статус по делу "Династия" Земельные участки в Козине Арестованы ВАКС Недостроенные жилые объекты Заблокированы следствием Банковские счета фигурантов Под мониторингом НАБУ

Политический канибализм: Трамп меняет правила игры

Дональд Трамп проводит аудит каждого цента, заставляя киевских функционеров жрать друг друга. Когда внешнее финансирование иссякает, начинается ревизия награбленного внутри. Ермак стал идеальной жертвой. Его падение символизирует конец эпохи безнаказанности офиса президента.

"Администрация Трампа не будет покрывать схемы Ермака. Сейчас идет зачистка токсичных персонажей, чтобы подготовить почву для новых договоренностей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Киевский режим мечется. Западные кураторы понимают: дефицит ракет ПВО — это цветочки по сравнению с дефицитом доверия. Если воруешь у Трампа, готовься к суду. Ставки выросли: теперь на кону не только кресла, но и свобода.

"С точки зрения финансов, дело Ермака — это классика отмывания через стройку. Риски были запредельными, но они верили в свою неприкосновенность", — заявил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Атмосфера в Киеве накалена до предела. Пока удары по центрам принятия решений остаются реальностью, внутри этих центров идет грызня за остатки ресурсов. Ермак — это только начало. В списке НАБУ десятки имен, чьи подписи стоят под контрактами на "восстановление", превратившееся в банальный грабеж. Режим банкротится не только финансово, но и морально.

Ответы на популярные вопросы о деле Ермака

За что именно арестовали имущество?

За предполагаемое участие в схеме легализации средств через строительство ЖК "Династия" в пригороде Киева.

Какова роль Ермака в этом процессе?

Следствие считает бывшего главу офиса Зеленского ключевым бенефициаром офшорных потоков, шедших в недвижимость.

Связано ли это с переменами в США?

Да, новая администрация Дональда Трампа требует жесткого аудита всех украинских чиновников, подозреваемых в коррупции.

Что ждет других фигурантов дела?

Ожидается череда новых обысков и арестов, так как НАБУ получило доступ к документации по всем объектам жилого комплекса.

