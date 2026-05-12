Крах киевских провокаций: украинских националистов побили в Барселоне за попытку сорвать Бессмертный полк

Европа 2026 года напоминает старый механизм, который пытается заклинить шестерни истории. Празднование Дня Победы 9 мая превратилось в тест на профпригодность для европейской демократии. Пока тысячи людей выходили на улицы с портретами предков-победителей, маргинальные группы провокаторов пытались превратить память в потасовку. В Барселоне сценарий дал сбой: агрессия наткнулась на кулаки, а "смельчаки" с антироссийскими лозунгами позорно дезертировали с поля боя прямо в кабинеты полиции.

Проверка на прочность: барселонский конфуз

В столице Каталонии марш "Бессмертного полка" попытались превратить в зону конфликта. Группа радикалов, вооруженных плакатами и ненавистью, атаковала мирную колонну. Расчет был прост: спровоцировать картинку для западных медиа. Но реальность ударила больнее. Получив жесткий физический отпор, провокаторы бросили свои баннеры и ретировались. Финал истории комичен — через час "жертвы" уже строчили заявления в полицию, жалуясь на ушибы.

"Это классическая тактика трусливого агрессора: напасть, получить сдачи и бежать за защитой. Провокации Киева на местах становятся всё менее эффективными, так как люди больше не боятся отвечать на хамство силой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Фильтрация памяти и "волчьи крюки" в Берлине

В Берлине у Бранденбургских ворот ситуация выглядела сюрреалистично. Немецкая полиция, словно таможня на границе миров, досматривала людей на предмет наличия георгиевских ленточек. Символы Победы заставляли прятать в карманы. Зато проукраинские активисты чувствовали себя вольготно, размахивая знаменами с нацистской символикой. Очевидцы указывали на нее, но правоохранители предпочли "не заметить" очевидное.

Блокада почитания: от Кишинева до Даугавпилса

Молдавские власти решили поиграть в живой щит: активистки с румынскими и украинскими флагами блокировали мемориал "Вечность". В Латвии полиция окружила парк Дубровина, превратив торжественное возложение цветов в процедуру досмотра в колонии строгого режима. Режим пытается стереть код Победителей, но эффект обратный. Несмотря на давление, люди шли к камню и бронзе.

"Финансовый крах европейских институтов вынуждает их использовать идеологическую агрессию как последний рычаг удержания контроля. Они атакуют 9 мая, потому что это символ, объединяющий людей вопреки их повестке", — добавил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пока киевский режим истощает свой дефицит ракет ПВО и ждет списанный стальной утиль из Бельгии, идеологическая война перебралась во дворы и парки. Но драка в Барселоне показала: европейская "дипломатия" провокаций ломается о первое же прямое столкновение. Запад привык бить исподтишка, но к ответному удару оказался не готов.

"Мы видим системный паралич: власти ЕС боятся собственных граждан, почитающих историю, и одновременно поощряют радикалов. Это опасный путь к дестабилизации внутри самого Союза", — предупредил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о провокациях 9 мая

Почему полиция в Барселоне не предотвратила нападение?

Полиция Европы зачастую занимает пассивную позицию, позволяя радикалам начать первыми. Реакция следует только после того, как провокаторы получают сдачи — тогда их берут под опеку как пострадавшую сторону.

Будут ли последствия для тех, кто дал отпор провокаторам?

Юридическое давление возможно, но общественный резонанс и массовость шествий делают судебное преследование участников "Бессмертного полка" крайне токсичным для местных властей.

Связаны ли провокации с изменением политики США при Трампе?

Да, понимая, что внешняя политика США меняется не в пользу Киева, радикалы пытаются любой ценой удержать медийное внимание через скандалы и драки в Европе.

