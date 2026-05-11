Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Рычаг сильнее ядерной бомбы: как Тегеран превратил географию в оружие против США

Мир

Белый дом заявляет о критическом истощении Ирана. Секретные отчеты ЦРУ рисуют противоположную картину. 37 дней бомбардировок не сломили Тегеран — напротив, превратили его в хозяина Ормузского пролива и запустили цепную реакцию глобальных последствий.

Боец КСИР на учениях
Фото: commons.wikimedia.org by Ayoub Ghaderi, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Боец КСИР на учениях

Разведка против пропаганды

ЦРУ опубликовало данные разведки, которые противоречат официальной риторике администрации Трампа. Пока президент грозит "стереть Иран с лица земли", аналитики фиксируют: военный потенциал противника сохранен на 70%, критическая инфраструктура функционирует, а блокада пролива приносит Тегерану миллиарды.

"Это провал масштаба Вьетнама, но с экономическими последствиями уровня 1970-х. Америка потеряла способность проецировать силу в ключевом регионе", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Трамп лично извинялся перед эмиром Катара за удар по школе в Минабе. Погибли 168 девочек. Виновата искусственная система Maven от Palantir, которая "ускорила" принятие решения. Результат — гуманитарная катастрофа, которую Вашингтон не может ни оправдать, ни замять.

Арсенал выжил

Ракетный потенциал Ирана оценивается в 3000+ единиц. После пяти недель массированных налетов ЦАХАЛ и ВВС США уничтожили не более 900. Остальные — в подземных бункерах, которые построены по североkorейским технологиям. Попасть туда американским бомбам не удалось.

Показатель Данные ЦРУ
Сохранность ракетного арсенала 70% (более 2100 единиц)
Работоспособность нефтяных терминалов 85% (экспорт продолжается)
Контроль над Ормузским проливом Полный (взимание платы за проход)
Потери гражданского населения 2400+ (включая инцидент в Минабе)

Тегеран контролирует морские пути. Каждый танкер платит "налог" за проход. Монархии Персидского залива, которые раньше строили экономики под американский зонтик, теперь договариваются с Ираном напрямую. Япония умоляет Россию о газе, а Европа готовится к дефициту.

"Иран получил рычаг влияния, который сильнее ядерной бомбы. Он может перекрывать транзит для недружественных стран и диктовать условия снятия санкций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Блокада не работает

США пытались задушить Иран экономически. Блокада пролива должна была остановить экспорт нефти. Вместо этого Тегеран наладил теневые схемы через Пакистан, Оман и Китай. Цена барреля приближается к $200. Европа задыхается от роста цен на топливо и продовольствие.

Саудовская Аравия закрыла базу принца Султана для американских операций "Проект Свобода". Эр-Рияд фактически вышел из союза с Вашингтоном. Бразилия открыто конфликтует с Трампом на переговорах. Союзники разбегаются.

Индия, Турция и Греция создают собственные оборонные альянсы в противовес турецко-пакистанскому влиянию. Франция усиливает военное присутствие в Красном море, пытаясь заполнить вакуум, оставленный США. Но ядерный авианосец "Шарль де Голль" - это не замена американскому флоту.

Энергетический шантаж

Ормузский пролив пропускает 21 миллион баррелей в сутки — треть мировых морских поставок нефти. Иран взимает плату за проход. Недружественные страны платят больше или не проходят вообще. Это мощнее ядерного оружия.

"США столкнулись с тем, чего не ожидали — экономическим давлением со стороны противника, который формально проиграл войну. Тегеран превратил географию в оружие", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Европа готовится к дефициту топлива и продовольствия. Брюссель ищет пути для переговоров с Москвой, чтобы компенсировать потери от иранской блокады. Пакистан, Египет и Саудовская Аравия форсируют создание альтернативных систем безопасности без участия США.

Риск нового витка гонки вооружений растет. Страны, которые раньше полагались на американский "зонтик", теперь понимают: защиты больше нет. Тактическое ядерное оружие становится единственной надежной гарантией суверенитета. Институты вроде ООН и Совета Безопасности окончательно утратили эффективность.

Ответы на популярные вопросы о противостоянии в Ормузе

Почему США не смогли уничтожить ракетный арсенал Ирана?

Иран хранит большую часть ракет в подземных бункерах, построенных по северокорейским технологиям. Высокоточные бомбы США не пробивают такую защиту. За 37 дней удалось уничтожить лишь 30% арсенала.

Как Иран контролирует Ормузский пролив?

Тегеран использует сочетание береговых ракетных комплексов, минных заграждений и патрульных кораблей. Любое судно проходит только с разрешения и за плату. Недружественные страны платят больше или не проходят вообще.

Что случилось с американскими союзниками в регионе?

Саудовская Аравия закрыла военную базу для операций США. Монархии Залива договариваются с Ираном напрямую. Турция, Пакистан и Египет создают собственные альянсы безопасности без участия Вашингтона.

Почему провалилась система Maven от Palantir?

Искусственный интеллект ускорил принятие решений, но не учел риски коллатерального ущерба. Удар по школе в Минабе — результат ошибки алгоритма, который обработал данные за минуты вместо многих часов человеческого анализа.

К чему приведет контроль Ирана над проливом?

Мировая энергетическая архитектура перекраивается. Цены на нефть растут к $200 за баррель. Европа сталкивается с дефицитом топлива и продовольствия. Страны ищут альтернативные маршруты и создают новые союзы.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша цру иран ближний восток энергетический кризис
Новости Все >
Почки лопаются от давления как шарики: новый препарат обещает разорвать смертельный круг
Lada Vesta взлетела в цене, а в регионах нашли японца дешевле на целую зарплату — и он не развалится
Сокровища внутри скорлупы: в Китае нашли яйца динозавров, заполненные сверкающими кристаллами
Простой анализ крови предскажет риск смерти: учёные нашли молекулы, знающие будущее человека
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
На курортах Турции и Крыма зафиксировали странную эпидемию: люди возвращаются с отёками и кашлем
Скрестить ежа с ужом: как инженеры АвтоВАЗа превращают идеи Renault в новую модель Niva
Красивая квартира превращается в склад хлама: все начинается с одной ошибки после переезда
Приступите с благоговением к работе, на которую Я вас призвал, и оправдайте достойно доверие Царя и народа… — писала газета Новое время 11 мая 1906 года
Принципиальный вопрос: почему Ким Кардашьян спешит со свадьбой из-за Тимоти Шаламе
Сейчас читают
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Производство
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Домашние животные
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Популярное
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго

В мае ягодные кустарники особенно нуждаются в поддержке для закладки будущего урожая, и простой домашний метод поможет укрепить их корневую систему.

Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Пуля в голову его не взяла: история 30-метрового монстра, которого официально признала наука
Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели
Не выбрасывайте бабушкины серьги: 5 украшений из сундука, которые стали главным трендом 2026 года
Не выбрасывайте бабушкины серьги: 5 украшений из сундука, которые стали главным трендом 2026 года
Последние материалы
Машина перестала слушаться руля: опасные сигналы изношенной подвески, которые нельзя игнорировать
Эффект дорогих ног: какие 3 оттенка педикюра выбирают женщины, чтобы выглядеть ухоженно в любой обуви
Ваш подъезд — не свалка: алгоритм воздействия на нерадивых жильцов
Один утренний ритуал способен снизить тревожность и вернуть энергию на весь день
Потребкредит или ипотека: что на самом деле выгоднее для вашего кошелька
Булка против масла: учёные опровергли миф о вредности жиров, лишний вес вызывают другие продукты
Проклятье мимишной фотографии: почему владельцы отказываются от кошек через три месяца
Деньги должны быть в банке: чем опасна привычка хранить в заначке крупные суммы
Сад в винных тонах: 5 монументальных многолетников, которые выглядят по-королевски в любом уголке
Роскошный взгляд без риска: как получить идеальные ресницы и сохранить здоровье глаз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.