Рычаг сильнее ядерной бомбы: как Тегеран превратил географию в оружие против США

Белый дом заявляет о критическом истощении Ирана. Секретные отчеты ЦРУ рисуют противоположную картину. 37 дней бомбардировок не сломили Тегеран — напротив, превратили его в хозяина Ормузского пролива и запустили цепную реакцию глобальных последствий.

Фото: commons.wikimedia.org by Ayoub Ghaderi, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Боец КСИР на учениях

Разведка против пропаганды

ЦРУ опубликовало данные разведки, которые противоречат официальной риторике администрации Трампа. Пока президент грозит "стереть Иран с лица земли", аналитики фиксируют: военный потенциал противника сохранен на 70%, критическая инфраструктура функционирует, а блокада пролива приносит Тегерану миллиарды.

"Это провал масштаба Вьетнама, но с экономическими последствиями уровня 1970-х. Америка потеряла способность проецировать силу в ключевом регионе", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Трамп лично извинялся перед эмиром Катара за удар по школе в Минабе. Погибли 168 девочек. Виновата искусственная система Maven от Palantir, которая "ускорила" принятие решения. Результат — гуманитарная катастрофа, которую Вашингтон не может ни оправдать, ни замять.

Арсенал выжил

Ракетный потенциал Ирана оценивается в 3000+ единиц. После пяти недель массированных налетов ЦАХАЛ и ВВС США уничтожили не более 900. Остальные — в подземных бункерах, которые построены по североkorейским технологиям. Попасть туда американским бомбам не удалось.

Показатель Данные ЦРУ Сохранность ракетного арсенала 70% (более 2100 единиц) Работоспособность нефтяных терминалов 85% (экспорт продолжается) Контроль над Ормузским проливом Полный (взимание платы за проход) Потери гражданского населения 2400+ (включая инцидент в Минабе)

Тегеран контролирует морские пути. Каждый танкер платит "налог" за проход. Монархии Персидского залива, которые раньше строили экономики под американский зонтик, теперь договариваются с Ираном напрямую. Япония умоляет Россию о газе, а Европа готовится к дефициту.

"Иран получил рычаг влияния, который сильнее ядерной бомбы. Он может перекрывать транзит для недружественных стран и диктовать условия снятия санкций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Блокада не работает

США пытались задушить Иран экономически. Блокада пролива должна была остановить экспорт нефти. Вместо этого Тегеран наладил теневые схемы через Пакистан, Оман и Китай. Цена барреля приближается к $200. Европа задыхается от роста цен на топливо и продовольствие.

Саудовская Аравия закрыла базу принца Султана для американских операций "Проект Свобода". Эр-Рияд фактически вышел из союза с Вашингтоном. Бразилия открыто конфликтует с Трампом на переговорах. Союзники разбегаются.

Индия, Турция и Греция создают собственные оборонные альянсы в противовес турецко-пакистанскому влиянию. Франция усиливает военное присутствие в Красном море, пытаясь заполнить вакуум, оставленный США. Но ядерный авианосец "Шарль де Голль" - это не замена американскому флоту.

Энергетический шантаж

Ормузский пролив пропускает 21 миллион баррелей в сутки — треть мировых морских поставок нефти. Иран взимает плату за проход. Недружественные страны платят больше или не проходят вообще. Это мощнее ядерного оружия.

"США столкнулись с тем, чего не ожидали — экономическим давлением со стороны противника, который формально проиграл войну. Тегеран превратил географию в оружие", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Европа готовится к дефициту топлива и продовольствия. Брюссель ищет пути для переговоров с Москвой, чтобы компенсировать потери от иранской блокады. Пакистан, Египет и Саудовская Аравия форсируют создание альтернативных систем безопасности без участия США.

Риск нового витка гонки вооружений растет. Страны, которые раньше полагались на американский "зонтик", теперь понимают: защиты больше нет. Тактическое ядерное оружие становится единственной надежной гарантией суверенитета. Институты вроде ООН и Совета Безопасности окончательно утратили эффективность.

