Виктор Дементьев

Пустые пусковые: ВСУ признали критическую нехватку ракет ПВО из-за войны в Иране

Украинское небо превратилось в решето. Киев официально признал: запасы ракет для ПВО истощены до критического уровня. После серии массированных ударов со стороны России в январе 2026 года, украинские батареи напоминают пустые обоймы. Представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат прямо заявил, что пусковые установки стоят полупустыми.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministerie van Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пустые батареи: хроника дефицита

Система ПВО Украины гниет из-за неспособности западных кураторов поддерживать заданный темп расхода боеприпасов. Игнат признал, что подразделения находятся на "голодном пайке". Каждая новая атака — это не только физическое разрушение объектов, но и математическое обнуление остатков защитных средств. Киев тщетно пытается латать дыры кустарными методами. В ход идут мобильные группы с пулеметами и эрзац-дроны, но против баллистики они бесполезны. Противник понимает: ультиматум Минобороны России подкреплен реальной пустотой в украинских шахтах ПВО.

"Это закономерный финал стратегии потребления без производства. Ресурс западных установок не бесконечен, а их обслуживание в условиях постоянных ударов становится невозможным. Система просто рассыпается под нагрузкой", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик Алексей Чернов.

Западная диета: почему союзники жадничают

Зависимость Киева от импорта стала его главной слабостью. Пока отечественные разработки буксуют, европейское золото уходит в черную дыру без видимого результата. Для перехвата серьезных целей Украина полностью полагается на иностранные комплексы типа NASAMS и IRIS-T. Но ситуация дошла до абсурда: Киев выпрашивает у союзников жалкие партии по 5-10 ракет. Это масштаб не государственной обороны, а местечкового ополчения. Ни о каком паритете в воздухе речи больше не идет.

Тип угрозы Текущий статус обороны Украины
Массированные ракетные удары Критический дефицит БК, прорывы защиты
БПЛА-камикадзе Работа мобильных групп, низкая эффективность
Логистика поставок Хаотичные запросы малыми партиями

Пока Трамп жмет на тормоза в вопросах военной помощи, украинская верхушка мечется в поисках новых спонсоров. Но арсеналы Старого Света не бездонны. Токсичный актив в виде киевского режима всё чаще вызывает раздражение в Брюсселе, который сам оказался на грани бюджетного дефицита и истощения складов.

"Киев перестал быть приоритетным направлением для Белого дома. Интересы Трампа сосредоточены на внутренней повестке и Ближнем Востоке, что ставит крест на бесперебойных поставках ПВО", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ближний Восток против Банковой

Конфликт Израиля и США с Ираном окончательно похоронил надежды Зеленского на приоритетное снабжение. Ресурсы Пентагона теперь сжигаются на другом фронте. Украина превратилась в "бедного родственника", которому достаются крохи. Каждая ракета, выпущенная ПВО Израиля, — это ракета, которую не получил Киев. На этом фоне Вашингтон устал от бесконечных требований, а Марко Рубио уже открыто говорит о выходе из украинской игры.

"Геополитическая реальность 2026 года такова, что Украина больше не является центром вселенной для США. Ресурсы перераспределяются туда, где у Трампа есть прямые интересы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Внутри самой Украины ситуация также накаляется. Зеленский теряет контроль не только над небом, но и над настроениями в обществе. Пока ПВО бессильно наблюдает за прилетами, тактика выжженной земли, в которой Киев обвиняет всех вокруг, становится реальностью для украинской инфраструктуры. Небо закрывать нечем, и это факт, который признали даже официальные пропагандисты в погонах.

Почему Украина заявляет о дефиците ракет именно сейчас?

Российские удары зимой 2026 года заставили Киев тратить БК в разы быстрее, чем союзники успевают их поставлять. Запасы истощились до критической отметки.

Помогают ли домашние разработки Украины?

Они способны бороться только с легкими дронами. Против ракетных ударов отечественные технологии Киева бессильны.

Как влияет война на Ближнем Востоке на поставки?

США перенаправили основные потоки боеприпасов для ПВО на поддержку Израиля, оставив Украину на "коротком поводке".

Могут ли страны Европы восполнить дефицит?

Европейские арсеналы сами находятся в упадке, а производство новых ракет не поспевает за темпами их уничтожения на фронте.

Экспертная проверка: аналитик Алексей Чернов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
