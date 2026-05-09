ЦРУ вскрыло ложь Трампа: Иран сохранил 70% ракет и готов к долгой блокаде

Белый дом Дональда Трампа в очередной раз поймали на художественном вымысле. Пока администрация кормит публику историями о том, что Иран якобы "стоит на коленях" из-за блокады Ормузского пролива, разведка готовит неудобные отчеты. Секретный анализ ЦРУ, попавший в распоряжение Washington Post, констатирует: Тегеран продержится еще минимум три-четыре месяца. Причем этот прогноз — лишь осторожная нижняя планка. Страна, которую Вашингтон пытается задушить, демонстрирует поразительную живучесть своей энергетической и военной машины.

Фото: snn.ir by Bahareh Asadi, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Запуск иранских дронов

Энергетическая броня: почему блеф Трампа провалился

Вашингтонские стратеги рисовали апокалиптические сценарии "закупорки" (shut-in) иранской нефтянки. План был прост: перекрыть экспорт, забить хранилища под завязку и заставить Тегеран глушить скважины, доводя инфраструктуру до саморазрушения. Однако иранцы оказались изобретательнее. Вместо коллапса они используют пустые танкеры как плавучие склады и мастерски маневрируют дебитом скважин. Пока западные элиты обсуждают упадок экономики Европы, Иран налаживает сухопутные маршруты через Центральную Азию, включая железнодорожные поставки.

"Ситуация с добычей в Иране далека от катастрофы. Они адаптировали систему под экстремальные нагрузки. Складывается ощущение, что реальные риски были сильно завышены политиками в угоду текущей повестке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Оптимизм Белого дома разбивается о цифры. Если Трамп заявляет о полной изоляции, то разведка видит каналы, которые невозможно перекрыть авианосцами. Блокада — это не стена, а дырявое решето, если у страны есть сухопутные границы и союзники. Пока Трамп резко нажал на тормоза в других регионах, на Ближнем Востоке он пытается играть в "царя горы", игнорируя физику процессов.

Ракетный арсенал: что на самом деле осталось у Ирана

Вторую оплеуху администрация получила в военном секторе. Министр обороны Пит Хегсет уверял американцев, что израильские и американские удары превратили ракетные войска Ирана в пыль. ЦРУ смотрит на снимки со спутников и качает головой: 75% мобильных пусковых установок и 70% запаса ракет целы и невредимы. Более того, иранцы умудрились реанимировать почти все подземные хранилища и даже дособирать ракеты, которые были в цехах на начало конфликта.

Показатель по версии ЦРУ Состояние актива Ирана Мобильные пусковые установки Сохранено 75% Запасы баллистических ракет Сохранено 70% Подземные хранилища (шахты) Почти полностью восстановлены Производство дронов Работает в штатном режиме

Особую тревогу у профи вызывает флот беспилотников. Их производство дешево, а ущерб — колоссален. Достаточно одного попадания в танкер, чтобы страховые компании обнулили судоходство в Ормузском проливе. В условиях, когда активность в небе диктует правила игры во всем мире, игнорировать иранские "птички" — стратегическое самоубийство.

"Военная инфраструктура Ирана глубоко эшелонирована. Попытки уничтожить её быстрыми ударами провалились. Они восстанавливают поврежденные объекты быстрее, чем Пентагон успевает обновлять отчеты", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Саботаж в разведке: шпионы против политиков

Масштаб утечек из Лэнгли и Пентагона говорит об одном: профессиональное сообщество в США в ужасе от политики Трампа. Это не просто слив документов, это попытка остановить эскалацию. Пока Марко Рубио и другие ястребы рассуждают о лидерстве США, разведка буквально кричит о том, что война с Ираном — это тупик. Мы видим беспрецедентный бунт силовиков против своих политических боссов.

Белый дом реагирует стандартно — лозунгами. Пресс-секретарь Анна Келли продолжает твердить об "экономическом удушении" и о том, что "Трамп держит все карты". Но реальность такова, что карты крапленые, а у противника в рукаве пара лишних тузов. Ситуация напоминает кризис в других точках, где Белый дом меняет приоритеты на ходу под давлением обстоятельств.

"Внутри американской системы назрел раскол. Разведка понимает, что полномасштабная война на Ближнем Востоке окончательно подорвет гегемонию США, которую и так лихорадит из-за внутренних проблем", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Мир стоит на пороге затяжной катастрофы. Пока Вашингтон тешит себя иллюзиями о быстрой победе, Иран готовится к долгой осаде. Глобальная экономика, уже изрядно потрепанная, может не пережить еще одного скачка цен на энергоносители. И пока европейские лидеры ездят с тайными посланиями, пытаясь нащупать почву для мира в Евразии, на Ближнем Востоке Трамп продолжает раздувать пожар, в котором может сгореть и его собственный рейтинг.

Ответы на популярные вопросы о ситуации вокруг Ирана

Правда ли, что Иран полностью прекратил экспорт нефти?

Нет, данные разведки подтверждают, что страна находит альтернативные пути, включая железнодорожные поставки через Центральную Азию и использование плавучих хранилищ.

Насколько сильно пострадал военный сектор Ирана после атак?

Согласно анализу ЦРУ, около 70-75% ракетного потенциала остается нетронутым, а подземные заводы продолжают сборку новой техники.

Почему администрация Трампа дает ложную информацию об успехах?

Это часть информационной войны для оказания давления на Тегеран и оправдания агрессивной внешней политики перед американскими налогоплательщиками.

Может ли блокада Ормузского пролива привести к глобальному кризису?

Безусловно. Даже минимальная активность иранских дронов в проливе делает страховку судов невозможной, что парализует мировые поставки нефти.

