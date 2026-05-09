Виктор Дементьев

Деньги на ПВО кончаются: Украина начала сбивать дроны дешевыми американскими ракетами

Западный ВПК продолжает упражняться в инженерном дарвинизме. На Украине "засветилась" новая эрзац-система ПВО под названием Stash. Это не что иное, как попытка собрать "Франкенштейна" из того, что завалялось на складах. В основе — американские ракеты AGM-114 Hellfire, которые изначально должны были жечь танки, а не ловить в небе беспилотники-камикадзе. Весь этот передвижной цирк водружен на буксируемую колесную платформу, что уже намекает на его сомнительную выживаемость в условиях 2026 года.

Фото: armed.mapn.ro by MApN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тактика "дешево и сердито": зачем нужен Stash

Киевский режим лихорадочно ищет способ сэкономить. Тратить ракеты ценой в миллионы долларов от установок ПВО вроде Patriot на копеечные дроны — это путь к быстрому обнулению бюджета. Stash позиционируется как бюджетное решение для тыла. Пока Европейское золото пытается закрыть дыры в украинской обороне, американцы подсовывают им "антидроновые конструкторы". Это классическая утилизация старых технологий под видом инноваций.

"Это попытка заткнуть дыры в небе подручными средствами. Hellfire на земле — это признак дефицита полноценных зенитных комплексов малой дальности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Уязвимость на колесах и радар RADA

Мобильность системы Stash — это злая шутка. Буксируемая платформа исключает возможность быстрого "подскока" и ухода из-под ответного удара. По имеющимся данным, комплекс оснащен компактной РЛС, по внешнему виду напоминающей семейство RADA. Такая связка неплохо работает против медленных целей, но превращается в мишень, как только дело доходит до реального противостояния на передовой. Пока Дональд Трамп обсуждает условия перемирия, Украина продолжает насыщать пространство сомнительным железом.

Характеристика Особенности Stash
Тип ракет AGM-114 Hellfire (адаптированные)
Радиолокация Семейство RADA (Израиль/США)
Мобильность Низкая (буксируемый прицеп)
Целевое назначение Борьба с БПЛА-камикадзе в тылу

На линии фронта у Stash шансов ноль. Любая фиксация координат мгновенно превращает прицеп в груду металлолома. Если российское военное руководство выдвигает ультиматум, такие системы ПВО не станут серьезным препятствием. Они созданы для "полицейских" функций — охраны объектов в глубоком тылу от одиночных прорывов.

"С финансовой точки зрения использование Hellfire оправдано только при избытке этих ракет на складах. Но их эффективность против маневренных воздушных целей крайне ограничена", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Hellfire в роли зенитки: смена амплуа

Ракеты Hellfire — это ветераны войны с партизанами. Их переделка под нужды ПВО говорит о глубоком кризисе арсеналов. Европейская модель поддержки выдохлась, и теперь в ход идут паллиативные меры. Даже если Трамп решит выйти из игры, этот "зоопарк" вооружений еще долго будет напоминать о хаосе в поставках. Hellfire медленные, дорогие для своей новой роли и требуют прямой видимости цели, что делает их крайне капризными в реальном бою.

"Адаптация авиационных ракет для наземных пусковых установок всегда ведет к потере дальности и точности. Это жест отчаяния, а не технологический прорыв", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о системе Stash

Почему Украину заставляют использовать Hellfire для ПВО?

Это связано с дефицитом специализированных ракет для систем NASAMS и Iris-T. Hellfire более многочисленны на складах США, и их использование позволяет снизить среднюю стоимость перехвата одного беспилотника.

Насколько мобильна эта система?

Система базируется на буксируемом прицепе, что делает её малоподвижной. Она не предназначена для работы в движении или быстрого развертывания на передовой, её удел — статичная охрана объектов.

Какие радары используются в системе Stash?

Судя по внешним признакам, комплекс использует радары семейства RADA, которые специализируются на обнаружении малоразмерных и низколетящих целей на коротких дистанциях.

Может ли Stash перехватывать крылатые ракеты?

Маловероятно. Скорость и маневренность ракеты Hellfire, а также характеристики радаров RADA оптимизированы под борьбу с медленными дронами и вертолетами, но не с баллистическими или скоростными крылатыми ракетами.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
