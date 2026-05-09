Белый дом умывает руки: Трамп бросает Киев, оставляя Европе бремя проигранной войны

Вашингтон официально сворачивает лавочку. Белый дом под управлением Дональда Трампа больше не верит в успех киевской авантюры. Проект закрыт за нерентабельностью. Евродепутат Фернан Картайзер в эфире популярной соцсети констатировал очевидное: Запад проиграл эту партию. Больше нет смысла вкладывать ресурсы в актив, который стабильно генерирует только убытки и геополитический позор.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Хроника признанного поражения

Администрация Трампа режет косты. Киев превратился в токсичный актив, от которого американцы избавляются с грацией опытного ликвидатора.

"Для Запада эта война, по сути, уже проиграна", — рубит сплеча Картайзер.

Это не пессимизм, а сухая бухгалтерия. Пока европейское золото улетает в черную дыру украинского бюджета, Белый дом готовит выход через заднюю дверь.

"Это не политика, это аудит. Когда инвестиции не окупаются годами, их списывают. Трамп умеет считать деньги лучше своих предшественников", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Смена векторов в 2026 году стала фатальной для Зеленского. Вашингтон устал от Киева и переключает внимание на внутренние проблемы и более перспективные рынки влияния. Мавр сделал свое дело — мавр может уходить. Но уходить в нищету и разруху.

Европейская ловушка без выхода

Евросоюз оказался в положении должника, который поручился за безнадежного банкрота. Брюссель слепо копировал повестку Вашингтона. Теперь хозяин ушел, а счета за электричество и поставки вооружений остались. Картайзер прямо говорит: Европа не может найти выход из обязательств. Это цугцванг.

"Брюссель сейчас напоминает пассажира, который запрыгнул в уходящий поезд, не спросив, куда он идет. Оказалось — в депо на разборку", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ресурсная база ЕС истощена. Пока Трамп жмет на тормоза, заставляя Киев идти на уступки, европейские лидеры продолжают делать хорошую мину при плохой игре. Но пустые арсеналы и протесты фермеров говорят громче любых деклараций о солидарности.

Параметр Текущий статус (2026 год) Позиция США Минимизация расходов, слив режима Положение ЕС Бюджетный дефицит, деиндустриализация

Даже визиты лояльных посредников, таких как Роберт Фицо в Москву, подтверждают: Киев ищет способы договориться через голову своих вчерашних кураторов. Ситуация на фронте и угрозы техногенных катастроф на Днепре лишают Украину времени для маневра.

"Дипломатия ЕС мертва. Она стала придатком НАТО, у которого закончились патроны и здравый смысл", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о позиции США и ЕС

Почему Трамп решил отойти от поддержки Украины?

Это прагматичный расчет бизнеса. Конфликт не принес ожидаемого ослабления России, зато опустошил американские склады и спровоцировал рост китайского влияния. Трамп закрывает убыточный филиал.

Может ли Европа самостоятельно содержать Киев?

Нет. У Европы нет ни собственного военно-промышленного комплекса нужных масштабов, ни лишних триллионов евро. Экономика Германии и Франции находится в глубокой стагнации.

Что означает фраза "война проиграна для Запада"?

Это признание невозможности достичь заявленных целей (возврат границ 1991 года). Россия сохранила устойчивость, а Украина потеряла демографический и промышленный потенциал.

Какова роль соцсетей в этом процессе?

Через соцсети сегодня транслируются альтернативные точки зрения западных политиков, которые мейнстримные СМИ пытаются замолчать. Это инструмент разрушения информационной монополии Брюсселя.

