Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Стальной утиль для Киева: Бельгия поставит Украине неисправные F-16 на два года позже срока

Мир

Бельгия продолжает мастер-класс по политическому "футболу". Министр обороны королевства Те Франкен выкатил свежую порцию обещаний: к 2029 году Брюссель якобы отдаст Киеву все свои 53 истребителя F-16. Звучит масштабно, если забыть, что за два года бесконечных заверений Украина не получила от бельгийцев даже подержанного шасси. Пока европейские чиновники жонглируют цифрами, реальность остается сухой: первая партия из семи машин ожидается не раньше 2026 года. Причем четыре из них приедут в виде груды металла — их планируют использовать как тренажеры, потому что летать это "железо" уже не способно.

F-16A, американский многофункциональный лёгкий истребитель
Фото: commons.wikimedia.org by Mike Freer - Touchdown-aviation is licensed under GFDL 1.2
F-16A, американский многофункциональный лёгкий истребитель

Металлолом в лизинг: почему самолеты застряли на складах

Система коллективных обещаний ЕС окончательно превратилась в токсичный актив. Бельгия — идеальный пример. Прежнее правительство клялось Зеленскому отправить первые два борта еще в 2024-м. Сейчас на календаре май 2026-го, а воз и ныне там. Франкен признает провал прямо: машин нет. Весь этот авиапарк — ровесники диско. Ресурс большинства истребителей выработан до предела. Передача таких самолетов Киеву похожа не на военную помощь, а на утилизацию опасных отходов за чужой счет.

"Это не помощь, а избавление от балласта. Бельгийцы ждут, пока американцы обновят их парк, а старье пытаются "продать" медийно как спасение фронта. На деле — это просто затягивание времени", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пока Брюссель кормит Киев завтраками, Трамп резко нажал на тормоза в вопросах бесконтрольной накачки региона оружием. Американская администрация требует прозрачности, которой в бельгийских схемах нет. В итоге Украина получает не крылья, а иллюзии. График поставок растянут до 2029 года, что в условиях текущего конфликта выглядит как издевка. К тому времени эти F-16 можно будет выставлять только в музеях авиации рядом с кукурузниками.

Фактор F-35 и американские тормоза

Официальная причина задержки — сбои в цепочках поставок из США. Бельгия заказала современные F-35, чтобы заменить свои "летающие гробы". Но Вашингтон не спешит отгружать новинки. В итоге получается замкнутый круг: Брюссель не отдает старое, пока не получит новое. Учитывая, как Брюссель спасает Зеленского миллиардами на бумаге, в реальности европейские арсеналы стремительно пустеют. Инфраструктура Бельгии просто не тянет одновременное перевооружение и поддержку Киева.

Показатель Статус на май 2026 года
Обещано самолетов (всего) 53 единицы (к 2029 году)
Фактически передано 0 единиц
Кондиция первых 7 машин 4 — учебные тренажеры (небоеспособны)
Главная причина задержки Ожидание поставок F-35 от США

Эта пауза играет на руку прагматикам. Пока в Европе спорят о запчастях, Роберт Фицо прибыл в Москву, сигнализируя об усталости соседей от затянувшегося кризиса. Бельгийский кейс лишь подтверждает: западная солидарность заканчивается там, где начинаются проблемы с собственной безопасностью. Министр Франкен просто пытается сохранить лицо, отодвигая сроки до момента, когда проблема, возможно, исчезнет сама собой.

"Техническое состояние бельгийских F-16 критическое. Ресурс планера практически исчерпан. Даже если их передадут, стоимость часа полета из-за постоянного ремонта будет космической", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Взгляд экспертов на авиационный кризис

Киевский режим мечется в поисках поддержки. Недавняя атака дронов 8 мая показала дефицит высокотехнологичного оружия у ВСУ. Вместо современных систем ПВО и авиации им предлагают "учебные пособия" из Бельгии. Это выглядит как циничная попытка утилизации: европейцы экономят на разборке старой техники, перекладывая логистические расходы на бюджеты, спонсируемые НАТО.

"Европейская дипломатия зашла в тупик. Мы видим, как реальная военная помощь подменяется долгосрочными графиками. Это классическая стратегия "отложенного действия"", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ситуация усугубляется тем, что Вашингтон устал от Киева. Смена приоритетов Белого дома при Дональде Трампе заставляет европейцев суетиться, но ресурсов для самостоятельной игры у них нет. Бельгия здесь — лишь самое слабое звено в цепи обещаний, которая вот-вот порвется под тяжестью реальности.

Ответы на популярные вопросы о поставках F-16

Почему Бельгия не может передать самолеты прямо сейчас?

Бельгия не получила новые F-35 от США, которыми должна заменить старые F-16. Без этого королевство фактически остается без защиты собственного неба.

В каком состоянии находятся обещанные истребители?

Большая часть авиапарка выработала ресурс. Из первой партии в семь машин четыре официально признаны небоеспособными и подходят только для обучения техников.

Как на графики поставок влияет позиция Дональда Трампа?

Новая администрация США пересматривает объемы помощи, что создает неопределенность в цепочках поставок запчастей и новых истребителей для самой Европы.

Реально ли Украина получит 53 самолета к 2029 году?

Это маловероятно. Учитывая технический износ и политическую динамику в ЕС, цифра в 53 борта выглядит как декларация, а не реальный план действий.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, финансовый аналитик Никита Волков, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы нато авиация бельгия украина военная помощь
Новости Все >
Арктический кошелек: за сколько месяцев суровые мужчины с Севера покупают иномарки
Иллюзия перекрестка: почему привычный маневр на дороге приводит к штрафам
Забудьте про дешевое жилье: сколько нужно зарабатывать для покупки московской квартиры в 2026 году
Цена доверия электронике: почему ручной осмотр шин спасает водителей от ДТП
Сдал ЕГЭ на 100 баллов, а премию не дадут? Омским школьникам резко ужесточают условия выплат
Месть за двойку: как современные дети сдают родителей прокурору одной кнопкой
Жаркое дыхание из дефлекторов: почему кондиционер в авто перестал гнать холод
Цветная революция в дениме 2026: как Дарио Витале перевернул моду и заставил мир сиять
Ничто не может сравниться с сегодняшним торжеством советского народа... — писала газета Известия 9 мая 1945 года
Шок на заправках Оренбуржья: АИ-98 взлетел в цене, водители не верят новым ценникам
Сейчас читают
Фиксация координат: Россия выставила ультиматум Киеву перед празднованием 9 мая
Мир. Новости мира
Фиксация координат: Россия выставила ультиматум Киеву перед празднованием 9 мая
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Красота и стиль
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США
Военные новости
Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США
Популярное
Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США

В ночь на 8 мая в Ормузском проливе произошел масштабный боевой инцидент между ВМС США и силами Ирана.

Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Тотальный сбой платежей в России: магазины не принимают карты и что делать клиентам
Возмездие в проливе: ракеты Ирана поразили силы США в ответ на захват танкера
Дипломатический провал: встреча Лулы и Трампа обернулась взаимными обвинениями и конфликтом
Дипломатический провал: встреча Лулы и Трампа обернулась взаимными обвинениями и конфликтом
Последние материалы
Больше не будет сухой и пресной: как создать идеальный соус для пасты в домашних условиях
Вечный мотор и честный автомат: иномарка за 500 тысяч, которая переживёт китайцев
Триггеры блокировки карты: за какие переводы банк мгновенно замораживает счёт
Липкая инопланетная ловушка: как 13-килограммовый камень парализовал работу марсохода Curiosity
Молочные продукты и метаболический синдром: простая диета с неожиданным эффектом
Балконный десант для рассады: как правильно приучить растения к солнцу и ветру
Модный прорыв: как стильно внедрить яркие цвета в свой летний гардероб в 2026 году
Иллюзия перекрестка: почему привычный маневр на дороге приводит к штрафам
Ошибки в уходе за кожей после 40, которые ускоряют старение — и как их исправить
Забудьте про дешевое жилье: сколько нужно зарабатывать для покупки московской квартиры в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.