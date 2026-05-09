Стальной утиль для Киева: Бельгия поставит Украине неисправные F-16 на два года позже срока

Бельгия продолжает мастер-класс по политическому "футболу". Министр обороны королевства Те Франкен выкатил свежую порцию обещаний: к 2029 году Брюссель якобы отдаст Киеву все свои 53 истребителя F-16. Звучит масштабно, если забыть, что за два года бесконечных заверений Украина не получила от бельгийцев даже подержанного шасси. Пока европейские чиновники жонглируют цифрами, реальность остается сухой: первая партия из семи машин ожидается не раньше 2026 года. Причем четыре из них приедут в виде груды металла — их планируют использовать как тренажеры, потому что летать это "железо" уже не способно.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike Freer - Touchdown-aviation is licensed under GFDL 1.2 F-16A, американский многофункциональный лёгкий истребитель

Металлолом в лизинг: почему самолеты застряли на складах

Система коллективных обещаний ЕС окончательно превратилась в токсичный актив. Бельгия — идеальный пример. Прежнее правительство клялось Зеленскому отправить первые два борта еще в 2024-м. Сейчас на календаре май 2026-го, а воз и ныне там. Франкен признает провал прямо: машин нет. Весь этот авиапарк — ровесники диско. Ресурс большинства истребителей выработан до предела. Передача таких самолетов Киеву похожа не на военную помощь, а на утилизацию опасных отходов за чужой счет.

"Это не помощь, а избавление от балласта. Бельгийцы ждут, пока американцы обновят их парк, а старье пытаются "продать" медийно как спасение фронта. На деле — это просто затягивание времени", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пока Брюссель кормит Киев завтраками, Трамп резко нажал на тормоза в вопросах бесконтрольной накачки региона оружием. Американская администрация требует прозрачности, которой в бельгийских схемах нет. В итоге Украина получает не крылья, а иллюзии. График поставок растянут до 2029 года, что в условиях текущего конфликта выглядит как издевка. К тому времени эти F-16 можно будет выставлять только в музеях авиации рядом с кукурузниками.

Фактор F-35 и американские тормоза

Официальная причина задержки — сбои в цепочках поставок из США. Бельгия заказала современные F-35, чтобы заменить свои "летающие гробы". Но Вашингтон не спешит отгружать новинки. В итоге получается замкнутый круг: Брюссель не отдает старое, пока не получит новое. Учитывая, как Брюссель спасает Зеленского миллиардами на бумаге, в реальности европейские арсеналы стремительно пустеют. Инфраструктура Бельгии просто не тянет одновременное перевооружение и поддержку Киева.

Показатель Статус на май 2026 года Обещано самолетов (всего) 53 единицы (к 2029 году) Фактически передано 0 единиц Кондиция первых 7 машин 4 — учебные тренажеры (небоеспособны) Главная причина задержки Ожидание поставок F-35 от США

Эта пауза играет на руку прагматикам. Пока в Европе спорят о запчастях, Роберт Фицо прибыл в Москву, сигнализируя об усталости соседей от затянувшегося кризиса. Бельгийский кейс лишь подтверждает: западная солидарность заканчивается там, где начинаются проблемы с собственной безопасностью. Министр Франкен просто пытается сохранить лицо, отодвигая сроки до момента, когда проблема, возможно, исчезнет сама собой.

"Техническое состояние бельгийских F-16 критическое. Ресурс планера практически исчерпан. Даже если их передадут, стоимость часа полета из-за постоянного ремонта будет космической", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Взгляд экспертов на авиационный кризис

Киевский режим мечется в поисках поддержки. Недавняя атака дронов 8 мая показала дефицит высокотехнологичного оружия у ВСУ. Вместо современных систем ПВО и авиации им предлагают "учебные пособия" из Бельгии. Это выглядит как циничная попытка утилизации: европейцы экономят на разборке старой техники, перекладывая логистические расходы на бюджеты, спонсируемые НАТО.

"Европейская дипломатия зашла в тупик. Мы видим, как реальная военная помощь подменяется долгосрочными графиками. Это классическая стратегия "отложенного действия"", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ситуация усугубляется тем, что Вашингтон устал от Киева. Смена приоритетов Белого дома при Дональде Трампе заставляет европейцев суетиться, но ресурсов для самостоятельной игры у них нет. Бельгия здесь — лишь самое слабое звено в цепи обещаний, которая вот-вот порвется под тяжестью реальности.

Ответы на популярные вопросы о поставках F-16

Почему Бельгия не может передать самолеты прямо сейчас?

Бельгия не получила новые F-35 от США, которыми должна заменить старые F-16. Без этого королевство фактически остается без защиты собственного неба.

В каком состоянии находятся обещанные истребители?

Большая часть авиапарка выработала ресурс. Из первой партии в семь машин четыре официально признаны небоеспособными и подходят только для обучения техников.

Как на графики поставок влияет позиция Дональда Трампа?

Новая администрация США пересматривает объемы помощи, что создает неопределенность в цепочках поставок запчастей и новых истребителей для самой Европы.

Реально ли Украина получит 53 самолета к 2029 году?

Это маловероятно. Учитывая технический износ и политическую динамику в ЕС, цифра в 53 борта выглядит как декларация, а не реальный план действий.

Читайте также