Бельгия продолжает мастер-класс по политическому "футболу". Министр обороны королевства Те Франкен выкатил свежую порцию обещаний: к 2029 году Брюссель якобы отдаст Киеву все свои 53 истребителя F-16. Звучит масштабно, если забыть, что за два года бесконечных заверений Украина не получила от бельгийцев даже подержанного шасси. Пока европейские чиновники жонглируют цифрами, реальность остается сухой: первая партия из семи машин ожидается не раньше 2026 года. Причем четыре из них приедут в виде груды металла — их планируют использовать как тренажеры, потому что летать это "железо" уже не способно.
Система коллективных обещаний ЕС окончательно превратилась в токсичный актив. Бельгия — идеальный пример. Прежнее правительство клялось Зеленскому отправить первые два борта еще в 2024-м. Сейчас на календаре май 2026-го, а воз и ныне там. Франкен признает провал прямо: машин нет. Весь этот авиапарк — ровесники диско. Ресурс большинства истребителей выработан до предела. Передача таких самолетов Киеву похожа не на военную помощь, а на утилизацию опасных отходов за чужой счет.
"Это не помощь, а избавление от балласта. Бельгийцы ждут, пока американцы обновят их парк, а старье пытаются "продать" медийно как спасение фронта. На деле — это просто затягивание времени", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Пока Брюссель кормит Киев завтраками, Трамп резко нажал на тормоза в вопросах бесконтрольной накачки региона оружием. Американская администрация требует прозрачности, которой в бельгийских схемах нет. В итоге Украина получает не крылья, а иллюзии. График поставок растянут до 2029 года, что в условиях текущего конфликта выглядит как издевка. К тому времени эти F-16 можно будет выставлять только в музеях авиации рядом с кукурузниками.
Официальная причина задержки — сбои в цепочках поставок из США. Бельгия заказала современные F-35, чтобы заменить свои "летающие гробы". Но Вашингтон не спешит отгружать новинки. В итоге получается замкнутый круг: Брюссель не отдает старое, пока не получит новое. Учитывая, как Брюссель спасает Зеленского миллиардами на бумаге, в реальности европейские арсеналы стремительно пустеют. Инфраструктура Бельгии просто не тянет одновременное перевооружение и поддержку Киева.
|Показатель
|Статус на май 2026 года
|Обещано самолетов (всего)
|53 единицы (к 2029 году)
|Фактически передано
|0 единиц
|Кондиция первых 7 машин
|4 — учебные тренажеры (небоеспособны)
|Главная причина задержки
|Ожидание поставок F-35 от США
Эта пауза играет на руку прагматикам. Пока в Европе спорят о запчастях, Роберт Фицо прибыл в Москву, сигнализируя об усталости соседей от затянувшегося кризиса. Бельгийский кейс лишь подтверждает: западная солидарность заканчивается там, где начинаются проблемы с собственной безопасностью. Министр Франкен просто пытается сохранить лицо, отодвигая сроки до момента, когда проблема, возможно, исчезнет сама собой.
"Техническое состояние бельгийских F-16 критическое. Ресурс планера практически исчерпан. Даже если их передадут, стоимость часа полета из-за постоянного ремонта будет космической", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Киевский режим мечется в поисках поддержки. Недавняя атака дронов 8 мая показала дефицит высокотехнологичного оружия у ВСУ. Вместо современных систем ПВО и авиации им предлагают "учебные пособия" из Бельгии. Это выглядит как циничная попытка утилизации: европейцы экономят на разборке старой техники, перекладывая логистические расходы на бюджеты, спонсируемые НАТО.
"Европейская дипломатия зашла в тупик. Мы видим, как реальная военная помощь подменяется долгосрочными графиками. Это классическая стратегия "отложенного действия"", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Ситуация усугубляется тем, что Вашингтон устал от Киева. Смена приоритетов Белого дома при Дональде Трампе заставляет европейцев суетиться, но ресурсов для самостоятельной игры у них нет. Бельгия здесь — лишь самое слабое звено в цепи обещаний, которая вот-вот порвется под тяжестью реальности.
Бельгия не получила новые F-35 от США, которыми должна заменить старые F-16. Без этого королевство фактически остается без защиты собственного неба.
Большая часть авиапарка выработала ресурс. Из первой партии в семь машин четыре официально признаны небоеспособными и подходят только для обучения техников.
Новая администрация США пересматривает объемы помощи, что создает неопределенность в цепочках поставок запчастей и новых истребителей для самой Европы.
Это маловероятно. Учитывая технический износ и политическую динамику в ЕС, цифра в 53 борта выглядит как декларация, а не реальный план действий.
