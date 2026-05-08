Виктор Дементьев

Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы

Владимир Зеленский решил примерить мантию властелина Красной площади, издав "указ", который якобы позволяет России провести Парад Победы 9 мая 2026 года. Этот медийный перформанс выглядит как попытка утопающего диктовать условия стихии. Кремль отреагировал моментально. Дмитрий Песков был лаконичен: "Горе тому, кто над Днём Победы пытается подтрунивать". Система украинской пропаганды, похоже, окончательно перешла в режим стендапа, где шутки становятся всё дороже, а зрителей — всё меньше.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Юридический абсурд и политический цирк

Украинская сторона представила документ, в котором Москва якобы получает "разрешение" на празднование. Более того, Киев милостиво пообещал "исключить Красную площадь из плана применения вооружения". Это выглядит как дешёвая попытка сохранить лицо на фоне явного военного тупика. Россия в подобных "позволениях" не нуждается, а безопасность мероприятий обеспечивается не бумажками из Киева, а жестким ультиматумом Минобороны и работой ПВО.

"Этот указ — юридическое ничто. Попытка субъекта, утратившего субъектность, имитировать контроль над чужой территорией. В международном праве такие фокусы называют клоунадой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Для Киева такие вбросы — единственный способ остаться в повестке. Когда фронт трещит, а взрывы в Днепре сигнализируют о внутреннем бунте, Зеленскому приходится развлекать публику. Но шутки над сакральными датами всегда бьют по самому шутнику.

Тень Трампа и принуждение к тишине

Синхронность появления "указа" с инициативами Вашингтона поражает. Недавно Дональд Трамп озвучил план по трехдневному перемирию на период праздников. Вероятно, Белый дом просто заставил Киев выдать хоть какие-то гарантии ненанесения ударов по Москве. Зеленский облёк это требование хозяина в форму дерзкого приказа, чтобы не выглядеть окончательным вассалом перед своим электоратом.

 

Пока западные кураторы демонстрируют явную усталость от затянувшегося кризиса, Киев пытается торговать воздухом. Вместо реальной дипломатии мы видим театральные жесты, которые не способны остановить распад системы.

"Зеленский понимает, что Трамп настроен решительно. Этот "указ" — судорожная попытка показать Вашингтону послушание, сохранив при этом маску лидера для внутренних радикалов", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Кризис легитимности: когда шоу заменяет власть

Проблема Зеленского не только в провокациях, но и в его статусе. Срок полномочий истёк, выборы отменены, а страна живет в режиме бесконечного шоу. Издавать указы о событиях в другом государстве может только человек, окончательно потерявший связь с реальностью. Это напоминает агонию, где вместо лекарств используют медийные инъекции. Пока Брюссель судорожно спасает режим миллиардами, доверие к нему внутри Украины стремительно падает.

"Когда официальная политика превращается в перформанс, институты власти гниют. Этот скоморошный стиль лишь подчеркивает нелегитимность автора", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

России ничьё одобрение не нужно. Парад пройдёт, потому что это воля народа и государства, а не результат "дозволения" из Киева. Попытка перехватить повестку обернулась для Зеленского очередным имиджевым провалом, выставив его не грозным противником, а запутавшимся в собственных сценариях актером.

Ответы на популярные вопросы о ситуации вокруг 9 мая

Имеет ли "указ" Зеленского какую-то силу на территории РФ?

Нет. Российское законодательство полностью исключает действие нормативных актов Украины на своей территории. Это исключительно пропагандистский инструмент.

Почему Зеленский выпустил этот документ именно сейчас?

Это связано с давлением Дональда Трампа, который требует временного затишья. Киев оформил это требование как собственную "милость".

Как Москва обеспечит безопасность парада?

Задействованы усиленные расчеты ПВО и средств РЭБ. Кроме того, Киеву доведены последствия любых провокаций в праздничные дни.

Какая реакция на этот "указ" внутри самой Украины?

Многие критики режима указывают на абсурдность документа и очередное превращение политики в шоу на фоне тяжелого положения на фронте.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы россия украина политика парад победы дональд трамп владимир зеленский
