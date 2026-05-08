Владимир Орлов

Трамп резко нажал на тормоза: Киев согласился на трёхдневное перемирие и обмен пленными

Дональд Трамп включил режим пожарного. Американский президент объявил о трехдневном перемирии на фронте. Срок — с 9 по 11 мая. Киев, чей визит Умерова в США не оставил сомнений в отчаянии режима, покорно согласился на условия. В нагрузку к тишине идет масштабный обмен пленными. Формула жесткая: "1000 на 1000".

Фото: commons.wikimedia.org by Bill Ingalls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ультиматум Трампа: три дня без выстрелов

Трамп играет мускулами на поле дипломатии. Его заявление — это не просьба, а фиксация факта. "Я рад объявить о достижении договоренности о трехдневном прекращении огня (9, 10 и 11 мая)… Эта просьба была высказана лично мной, и я очень ценю, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский ответили на нее согласием", — отчеканил он. Для Трампа это способ показать, кто в доме хозяин, на фоне того как европейская модель поддержки Украины превратилась в чемодан без ручки.

"Дональд Трамп пытается закрепить за собой статус единственного эффективного медиатора. Для него это вопрос имиджа: показать, что его звонок весит больше, чем годы усилий Брюсселя", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ранее Минобороны России уже обозначало намерение соблюдать режим тишины 8 и 9 мая. Повод священный — День Победы. Однако импульс из Вашингтона расширил эти рамки. Важно понимать: Москва идет на это с позиции силы. Киев же просто пытается выжить, пока взрыв в Днепре и другие акты внутреннего сопротивления раскачивают лодку Зеленского изнутри.

Киев под прицелом: парад в Москве и угрозы провокаций

Мирное небо над Москвой 9 мая — это не добрая воля Украины, а результат четкого предупреждения. Когда нелегитимный Зеленский заикнулся о дронах у стен Кремля, ответ прилетел незамедлительно. Минобороны РФ популярно объяснило: любая провокация — и Киев превратится в тир для массированного ракетного удара. Мария Захарова даже посоветовала посольствам и гражданским заранее покинуть город. Страх перед возмездием отрезвляет лучше любых меморандумов.

"Угрозы ударов по критическим узлам в случае провокаций на 9 мая — это единственный язык, который понимает нынешнее руководство в Киеве. Риск получить ответ по центрам принятия решений перевесил желание сорвать праздник", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Параметр Детали договоренностей
Сроки тишины 9, 10 и 11 мая
Обмен пленными 1000 на 1000 человек
Инициатор Дональд Трамп
Статус Киева Вынужденное согласие после угроз РФ

Логика Вашингтона: почему Рубио теряет терпение

Пока Трамп договаривается, его команда ставит условия. Госсекретарь Марко Рубио высказался в стиле прагматичного коллектора. Вашингтон будет посредником, если это даст "стоящие результаты". США не намерены тратить время впустую на поддержку токсичного актива. Если ЕС ищет повод для переговоров из-за страха перед крахом экономики, то США — из нежелания оплачивать бесконечный счет за чужой провал.

"Заявления Рубио сигнализируют о конце эпохи карт-бланша для Украины. Вашингтон переходит к формату сделки: либо быстрый результат на условиях США, либо выход из игры", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

На фоне этого визит Рустема Умерова в Вашингтон выглядит как попытка утопающего схватиться за соломинку. Зеленский называет разговор "содержательным", но реальность такова: Киев заставили молчать и отдавать пленных. На фоне того, как Роберт Фицо готовится передать послание в Москве, Украина окончательно превращается в объект, а не субъект политики. Трамп просто ускоряет этот процесс, прикрывая его миротворческой риторикой.

Ответы на популярные вопросы о перемирии

Почему Трамп вмешался именно сейчас?

Ему нужен быстрый внешнеполитический успех для укрепления позиций внутри США и демонстрации контроля над Зеленским.

Соблюдет ли Киев режим тишины?

Угроза массированного ракетного удара по столице Украины является единственным реальным гарантом спокойствия в эти дни.

Что означает обмен 1000 на 1000?

Это самый масштабный разовый обмен за все время конфликта, который Трамп планирует использовать как доказательство своей эффективности.

Будут ли переговоры продолжены после 11 мая?

Все зависит от того, сочтет ли Вашингтон результаты "стоящими", как заявил Марко Рубио, или решит дистанцироваться от конфликта.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
