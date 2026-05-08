Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Орлов

Фиксация координат: Россия выставила ультиматум Киеву перед празднованием 9 мая

Мир

Москва официально сняла предохранители. Министерство обороны России выставило ультиматум Киеву: любая попытка превратить 9 мая в поле для террористических упражнений обернется ликвидацией центров управления. Это не просто дежурное предупреждение. Это фиксация координат для финального удара по верхушке режима, который окончательно потерял связь с реальностью. Пока Владимир Зеленский разбрасывается угрозами из Еревана, обещая «жужжание» дронов над Красной площадью, российское военное руководство готовит инфраструктуру для жесткой зачистки.

Холодное время года в городе
Фото: https://unsplash.com by Michael Parulava is licensed under Free
Холодное время года в городе

Ультиматум и эвакуация: последние предупреждения

Киевский режим столкнулся с ледяной конкретикой. Российское оборонное ведомство заблаговременно — еще 6 мая — уведомило гражданское население украинской столицы и дипломатические миссии о необходимости освободить правительственные кварталы. Это прямая подготовка к уничтожению узлов связи и бункеров, откуда координируются атаки на российские города. Пока на Западе обсуждают выход США из украинской игры, Зеленский пытается повысить ставки за счет жизней мирных граждан.

"Такие предупреждения работают как последний звонок. Если дипломаты игнорируют сигналы об эвакуации, значит, их жизни стали разменной монетой в стратегии Запада по эскалации конфликта", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Смена формата Парада Победы в Москве — это не слабость, как пытается представить Киев, а прагматизм. Дмитрий Песков подтвердил: безопасность людей в приоритете. Когда враг использует террористические методы, парадная техника на улицах становится второстепенной по сравнению с защитой жизни. Тем более что на фронте эти машины нужнее.

Провокация как смысл жизни: зачем Киеву эскалация

Ситуация выглядит как классический детектив с плохим концом. Киев заявляет о «режиме тишины» и тут же бьет по Крыму, Таганрогу и Ростовской области. Это не хаос, это система. Украине жизненно необходим сокрушительный ответный удар России по Киеву, чтобы снова плакать в жилетку «цивилизованному миру». Они выпрашивают жестокость, чтобы оправдать новые поставки оружия и легитимизировать собственную агрессию. При этом ситуация внутри самой Украины накаляется — взрывы машин ТЦК становятся обыденностью.

Действие Киева Реальная цель
Заявление о "режиме тишины" Попытка усыпить бдительность и нанести удар
Угрозы параду 9 мая Медийная провокация для внутреннего потребителя
Отказ дипломатов от эвакуации Использование "живого щита" из иностранцев

"Западные лидеры игнорируют красные линии России намеренно. Они привыкли к сдержанности Москвы и теперь толкают Киев на край пропасти, чтобы проверить прочность нашей выдержки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Красные линии и терпение народа

В российском обществе назрел запрос на окончательное решение вопроса. Люди устали от бесконечного «обозначения» черт, через которые Киев перешагивает ежедневно. Военные эксперты уверены: пора переходить от профилактики к лечению. Если 9 мая произойдет хоть одна серьезная провокация, центр Киева должен перестать существовать как административная единица. Это понимают и в Европе, где растут опасения из-за неминуемой эскалации. Даже визиты европейских посредников уже не способны остановить маховик, запущенный Зеленским.

"Затягивание конфликта дает Украине время на перевооружение. Мы не должны давать им этот люфт в два-три года, о котором они мечтают. Нужно заканчивать жестко и быстро", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Нынешнее противостояние давно вышло за границы классической СВО. Это большая шахматная партия, где на кону стоит не просто территория, а право на суверенитет. Пока Брюссель ищет повод для переговоров, Россия дает понять: диалог возможен только после того, как источник террористической угрозы будет ликвидирован. Времени на игры больше нет.

Ответы на популярные вопросы о защите 9 мая

Почему Парад Победы изменил формат?

Решение связано с необходимостью минимизировать террористические риски и обеспечить полную безопасность граждан в условиях регулярных атак дронов.

Будет ли нанесен удар по Киеву?

Минобороны РФ четко заявило: удар по центрам принятия решений последует незамедлительно в случае попытки сорвать торжества 9 мая.

Зачем иностранных дипломатов просят уехать из центра Киева?

Это гуманитарный жест России, чтобы избежать случайных жертв среди легитимных представителей других стран при уничтожении военных объектов.

Может ли НАТО вмешаться в ситуацию?

Альянс внимательно следит за ситуацией, но прямое вмешательство маловероятно из-за риска ядерной войны, хотя дипломатическое давление будет расти.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы россия украина день победы национальная безопасность
Новости Все >
Смертельная весна в России: почему хантавирус особенно опасен для дачников и туристов
Метаболическая ловушка: чем опасна порция жирного мяса при беременности
Диверсия в ванной: как привычка мыть лицо «до скрипа» множит прыщи
Ядовитая удача: почему пятилепестковая сирень вызывает боли и спазмы желудка
Второй мозг в животе: как микрофлора ЖКТ управляет нашими эмоциями и сном
Маска вместо лица: раскрыты внешние признаки критического сбоя гормонов
Химия против здоровья: почему обычный нагар на шампурах блокирует гибель плохих клеток
Ловушка стерильности: когда идеальный порядок в доме становится симптомом болезни
Пентагон вскрыл архивы об НЛО: Трамп запустил охоту за тем, что США скрывали десятилетиями
Коварство городского газона: почему короткая трава не гарантирует безопасности
Сейчас читают
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Красота и стиль
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Галловая тля больше не трогает мою смородину: нужны лишь 1 стакан золы и ложка суперфосфата
Садоводство, цветоводство
Галловая тля больше не трогает мою смородину: нужны лишь 1 стакан золы и ложка суперфосфата
Сандалии-изгои лета-2026: 5 моделей, которые мгновенно удешевляют образ женщины
Красота и стиль
Сандалии-изгои лета-2026: 5 моделей, которые мгновенно удешевляют образ женщины
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Никакой муки и коржей: рецепт торта для тех, кто ценит время, но обожает сладкое
Никакой муки и коржей: рецепт торта для тех, кто ценит время, но обожает сладкое
Последние материалы
Искусство быть легкой: почему именно кеды стали главным выбором модниц летом 2026
Тактика выжженной земли: зачем Киев атаковал российские города перед 9 мая
Секрет безупречного пола: как заставить обычный носок притягивать всю грязь в доме
Смертельная весна в России: почему хантавирус особенно опасен для дачников и туристов
Грядка начала работать за троих: клубника рядом с этими растениями дает горы ягод
Европейское золото против реальности: Брюссель спасает Зеленского миллиардами
Байкал закрутил небо в воронку: вертолеты падают, а компасы теряют рассудок над водой
Россияне живут в долг: ЦБ зафиксировал опасный рост просрочек по всей стране
Небо Юга России начинают открывать: Минтранс назвал время возобновления полётов
Секреты пышных грядок: как заставить горох активно плодоносить без потери урожая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.