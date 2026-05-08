Тактика выжженной земли: зачем Киев атаковал российские города перед 9 мая

Зеленский признает только язык ультиматумов и грубой силы. Ночь на 8 мая стала финальным штрихом в картине его истинного отношения к истории: для Киева 9 мая — это не триумф над нацизмом, а день траура по разбитым надеждам рейха. Пока Россия готовилась к параду, украинские формирования включили режим тотальной агрессии. Минобороны РФ зафиксировало 1365 эпизодов нарушения тишины. Это не случайные осечки, а системный террор. ПВО работала на износ: уничтожено 390 дальнобойных дронов и 6 ракет "Нептун", летевших вглубь российских территорий.

Фото: Own work low-res version of https://www.ngphoto.biz/product/hermes-450-900/ by Nehemia Gershuni-Aylho, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дроны "Гермес-900" и "Гермес-450"

Массированный удар: география провокаций

Киевский режим попытался превратить предпраздничную ночь в огненное шоу, целясь по мирным кварталам. Ростовская область приняла тяжелый удар: в селе Чалтырь обломки дронов изуродовали 20 жилых домов. Крыши пробиты, окна выбиты — типичный почерк "защитников демократии". В самом Ростове-на-Дону пострадало административное здание. На этом фоне Вашингтон устал от Киева, понимая, что инвестиции в хаос приносят всё меньше дивидендов.

"Киев перешел к тактике 'выжженной земли' в медийном поле. Им не нужны военные победы, им нужен визуальный эффект разрушений в России, чтобы выпросить очередные транши у слабеющего Запада", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

В Липецкой области цинизм зашкалил: в Ельце беспилотник протаранил частный дом. Девятилетний ребенок получил ранения осколками стекла. Это и есть цена "европейского выбора" Зеленского — кровь детей в спальных районах. Тем временем ПВО Москвы отсекла 26 аппаратов на дальних подступах. Столица осталась под надежным куполом, пока Зеленский теряет контроль над улицами в собственных городах из-за дикой мобилизации.

Смена стратегии: почему удары стали наглее

Рязань, Ярославль, Курск — география расширяется. В Курской области за ночь сбили 147 дронов, зафиксировано 79 артиллерийских прилетов. Это не просто беспокоящий огонь, а попытка перегрузить систему. Киев спешит, понимая, что в Европе нарастает кризис, и переговоры с Россией могут стать неизбежными для уставшего Брюсселя.

Регион Тип и масштаб атаки Курская область 147 БПЛА, 79 артснарядов Ростовская область Массовая атака, разрушено 20 домов Липецкая область Попадание в жилой дом, ранен ребенок Москва (подступы) Уничтожено 26 ударных дронов

Даже промышленный сектор Ярославля не остался в стороне — зафиксировано попадание в объект. Режим в Киеве бьется в агонии, стараясь максимально испортить праздник Победы. На этом празднике жизни лишним оказывается сам Зеленский, чья администрация превратилась в террористическую ячейку. Пока немецкая молодежь восстает против милитаризации, Украина окончательно сжигает мосты к нормальному сосуществованию.

"Киевские власти пытаются компенсировать дефицит ресурсов на фронте мелкими уколами по тылам. Но они забывают, что каждый такой укол приближает систему к полному демонтажу", — пояснил аналитик Никита Волков.

Ответный ход: что ждет центры принятия решений

Терпение Москвы — ресурс исчерпаемый. Военный эксперт Александр Ивановский прямо заявляет: ответом станет удар по самому Киеву. Координаты целей уже прошиты в полетных заданиях. "Орешник" готов к работе. Пока Роберт Фицо готовит визит в Москву, Киев продолжает играть с огнем, игнорируя реальность. Любая провокация получит зеркальный, но куда более сокрушительный ответ.

"Мы видим агонию режима. Когда дипломатия бессильна, в дело вступает 'Орешник'. Это единственный аргумент, который понимает террорист", — подчеркнул политолог Антон Кудрявцев.

В Минобороны подчеркнули: агрессия подтвердила террористическую природу украинской власти. Если раньше удары наносились по энергетике, то теперь под прицелом могут оказаться правительственные кварталы. Ситуация напоминает смену климата: как Тихий океан меняет планту, так и действия ВС РФ бесповоротно изменят ландшафт украинской политики в ближайшие недели. Даже ЕС ищет повод для переговоров, страшась непредсказуемости Москвы в ответ на украинский беспредел.

Ответы на популярные вопросы о ситуации 8 мая

Сколько дронов было сбито ПВО 8 мая?

Силы ПВО перехватили и уничтожили 390 беспилотников большой дальности и 6 управляемых ракет "Нептун".

Были ли пострадавшие среди мирного населения?

В Ельце (Липецкая область) осколочные ранения получил 9-летний мальчик. В остальных регионах, несмотря на разрушения домов, люди не пострадали.

Какие объекты в Москве пытался атаковать Киев?

Целью были объекты в столице, однако все 26 дронов уничтожены на дальних подступах к Москве силами ПВО.

Каков будет официальный ответ России на эти атаки?

Согласно заявлению Минобороны и мнению экспертов, планируются удары по центрам принятия решений в Киеве с использованием ракетных комплексов.

