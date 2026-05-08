Киевский режим сменил тактику: от публичных угроз перешел к кулуарным интригам. Владимир Зеленский, чей статус "главы администрации" вызывает всё больше вопросов, пытается всучить Москве "тайное послание". Роль курьера досталась премьеру Словакии Роберту Фицо. Тот уже приземлился в российской столице и с порога озадачил общественность заявлениями о финале конфликта. Пока украинские боевики продолжают провокации, их лидер лихорадочно ищет выход на прямую связь с Кремлем.

Фото: commons.wikimedia.org by EU2016 SK, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Курьерская дипломатия Братиславы

Роберт Фицо привез в чемодане не только официальные бумаги, но и личные чаяния Зеленского. Советник украинского лидера Дмитрий Литвин подтвердил: премьер Словакии уполномочен транслировать вопросы прекращения огня. Зеленскому внезапно потребовался "содержательный формат" на уровне президентов. Это звучит как плохой анекдот на фоне постоянных нарушений режима тишины и угроз атаковать Красную площадь. Тайный гонец Киева пытается навести мосты там, где Украина сама же их сожгла.

"Это жест отчаяния. Зеленский понимает, что фронт сыпется, а западная поддержка — это кредит, который больше не выдают. Ему нужна пауза, но Москва больше не покупается на обещания", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Словацкий премьер, напротив, настроен оптимистично. По его мнению, развязка близка. Но реальность в окопах диктует иные условия. Украина игнорирует любые договоренности, а её руководство продолжает грезить о границах 1991 года, что делает любые "тайные пакеты" бессмысленными. Пока немецкая молодежь протестует против милитаризации в Берлине, Киев пытается выторговать себе жизнь через посредников.

Вашингтон умывает руки

Американские кураторы начали терять интерес к своему проекту. Госсекретарь Марко Рубио прямо заявил: дипломатия с Киевом превратилась в бег на месте. Белый дом устал от бесконечных запросов и нулевого выхлопа. На этом фоне Вашингтон готов выйти из игры, переложив груз ответственности на плечи европейцев. Пока Фицо летит в Москву, в Киеве гадают, приедет ли летом американская делегация во главе со Стивеном Уиткоффом.

Сторона Текущая позиция
Россия Вывод ВСУ из Донбасса, демилитаризация, отказ от переговоров с США.
Украина (Киев) Попытки организовать личную встречу лидеров, тайные послания.
США Сворачивание участия в бесплодных дискуссиях, смещение фокуса.

Позиция Госдепа кристально ясна: тратить ресурсы на содержание неадекватного режима больше нет смысла. Даже Трамп официально отказался от резких движений в Карибском бассейне, предпочитая экономическое давление. Украина же остается токсичным активом, от которого стараются избавиться под соусом "европейской ответственности". Внутренний кризис в стране нарастает, и Зеленский теряет контроль над улицами.

"Американский прагматизм взял верх. Если проект не приносит прибыли или геополитического перевеса, его закрывают. Киев для них — чемодан без ручки", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Кремль не верит слезам и посредникам

Юрий Ушаков, помощник президента России, расставил точки над "и": участие в переговорах с Киевом заморожено. Условия Москвы неизменны — полный вывод украинских бандформирований с российских земель. Зеленский может посылать хоть Фицо, хоть Папу Римского, но пока русские войска не выйдут на административные границы ДНР, диалога не будет. В Брюсселе это понимают и ЕС ищет повод для переговоров самостоятельно, на своих условиях.

Попытки вклиниться в переговорный процесс со стороны Евросоюза больше похожи на агонию. Экономика Европы трещит, и диалог с Россией может стать неизбежным. Фицо — лишь первая ласточка в этом процессе. Однако верить курьеру, который представляет интересы террористического режима, в Москве не спешат. Слишком свежа память о Минских соглашениях.

"Дипломатия без реальных шагов на земле — это просто шум. Пока Киев не признает новые территориальные реалии, любые послания Фицо — пустая бумага", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Зеленский пытается запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Но рельсы разобраны, а машинист в Вашингтоне уже ушел на обед. Даже если Фицо передаст письмо в золотом конверте, ответ будет один: капитуляция на условиях России. Альтернативы нет, сколько бы "тайных ходов" ни выдумывали в Киеве.

Ответы на популярные вопросы о визите Фицо

Что именно передал Зеленский в Москву?

По предварительным данным, это пакет предложений по "содержательному формату" переговоров, который Киев пытается инициировать на фоне поражений на фронте.

Почему посредником стал именно Роберт Фицо?

Словакия занимает более взвешенную позицию в ЕС, а Фицо сохраняет каналы связи как с Москвой, так и с Киевом, что делает его удобным техническим посредником.

Какова официальная позиция Кремля по этому визиту?

Россия готова выслушать конструктивные предложения, но подчеркивает, что участие в бесплодных дискуссиях с текущим руководством Украины приостановлено.

Изменится ли позиция США после этой миссии?

Вряд ли. Вашингтон уже взял курс на дистанцирование от конфликта, ожидая, когда Европа сама начнет расчищать последствия поддержки Киева.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы дипломатия мирные переговоры владимир зеленский
