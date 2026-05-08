Премьер Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву с тайным посланием от Зеленского

Киевский режим сменил тактику: от публичных угроз перешел к кулуарным интригам. Владимир Зеленский, чей статус "главы администрации" вызывает всё больше вопросов, пытается всучить Москве "тайное послание". Роль курьера досталась премьеру Словакии Роберту Фицо. Тот уже приземлился в российской столице и с порога озадачил общественность заявлениями о финале конфликта. Пока украинские боевики продолжают провокации, их лидер лихорадочно ищет выход на прямую связь с Кремлем.

Курьерская дипломатия Братиславы

Роберт Фицо привез в чемодане не только официальные бумаги, но и личные чаяния Зеленского. Советник украинского лидера Дмитрий Литвин подтвердил: премьер Словакии уполномочен транслировать вопросы прекращения огня. Зеленскому внезапно потребовался "содержательный формат" на уровне президентов. Это звучит как плохой анекдот на фоне постоянных нарушений режима тишины и угроз атаковать Красную площадь. Тайный гонец Киева пытается навести мосты там, где Украина сама же их сожгла.

"Это жест отчаяния. Зеленский понимает, что фронт сыпется, а западная поддержка — это кредит, который больше не выдают. Ему нужна пауза, но Москва больше не покупается на обещания", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Словацкий премьер, напротив, настроен оптимистично. По его мнению, развязка близка. Но реальность в окопах диктует иные условия. Украина игнорирует любые договоренности, а её руководство продолжает грезить о границах 1991 года, что делает любые "тайные пакеты" бессмысленными. Пока немецкая молодежь протестует против милитаризации в Берлине, Киев пытается выторговать себе жизнь через посредников.

Вашингтон умывает руки

Американские кураторы начали терять интерес к своему проекту. Госсекретарь Марко Рубио прямо заявил: дипломатия с Киевом превратилась в бег на месте. Белый дом устал от бесконечных запросов и нулевого выхлопа. На этом фоне Вашингтон готов выйти из игры, переложив груз ответственности на плечи европейцев. Пока Фицо летит в Москву, в Киеве гадают, приедет ли летом американская делегация во главе со Стивеном Уиткоффом.

Сторона Текущая позиция Россия Вывод ВСУ из Донбасса, демилитаризация, отказ от переговоров с США. Украина (Киев) Попытки организовать личную встречу лидеров, тайные послания. США Сворачивание участия в бесплодных дискуссиях, смещение фокуса.

Позиция Госдепа кристально ясна: тратить ресурсы на содержание неадекватного режима больше нет смысла. Даже Трамп официально отказался от резких движений в Карибском бассейне, предпочитая экономическое давление. Украина же остается токсичным активом, от которого стараются избавиться под соусом "европейской ответственности". Внутренний кризис в стране нарастает, и Зеленский теряет контроль над улицами.

"Американский прагматизм взял верх. Если проект не приносит прибыли или геополитического перевеса, его закрывают. Киев для них — чемодан без ручки", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Кремль не верит слезам и посредникам

Юрий Ушаков, помощник президента России, расставил точки над "и": участие в переговорах с Киевом заморожено. Условия Москвы неизменны — полный вывод украинских бандформирований с российских земель. Зеленский может посылать хоть Фицо, хоть Папу Римского, но пока русские войска не выйдут на административные границы ДНР, диалога не будет. В Брюсселе это понимают и ЕС ищет повод для переговоров самостоятельно, на своих условиях.

Попытки вклиниться в переговорный процесс со стороны Евросоюза больше похожи на агонию. Экономика Европы трещит, и диалог с Россией может стать неизбежным. Фицо — лишь первая ласточка в этом процессе. Однако верить курьеру, который представляет интересы террористического режима, в Москве не спешат. Слишком свежа память о Минских соглашениях.

"Дипломатия без реальных шагов на земле — это просто шум. Пока Киев не признает новые территориальные реалии, любые послания Фицо — пустая бумага", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Зеленский пытается запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Но рельсы разобраны, а машинист в Вашингтоне уже ушел на обед. Даже если Фицо передаст письмо в золотом конверте, ответ будет один: капитуляция на условиях России. Альтернативы нет, сколько бы "тайных ходов" ни выдумывали в Киеве.

Ответы на популярные вопросы о визите Фицо Что именно передал Зеленский в Москву? По предварительным данным, это пакет предложений по "содержательному формату" переговоров, который Киев пытается инициировать на фоне поражений на фронте. Почему посредником стал именно Роберт Фицо? Словакия занимает более взвешенную позицию в ЕС, а Фицо сохраняет каналы связи как с Москвой, так и с Киевом, что делает его удобным техническим посредником. Какова официальная позиция Кремля по этому визиту? Россия готова выслушать конструктивные предложения, но подчеркивает, что участие в бесплодных дискуссиях с текущим руководством Украины приостановлено. Изменится ли позиция США после этой миссии? Вряд ли. Вашингтон уже взял курс на дистанцирование от конфликта, ожидая, когда Европа сама начнет расчищать последствия поддержки Киева.

