Европейское золото против реальности: Брюссель спасает Зеленского миллиардами

Инсайдерские сводки из Вашингтона бьют набат: Рустем Умеров, главный переговорщик Зеленского, пакует чемоданы для срочного броска в Майами. Киев судорожно пытается реанимировать дипломатический труп, присыпанный песком ближневосточной войны. Пока Трамп занят Ираном, украинский режим ищет лазейку, чтобы вновь затянуть Россию в болото пустых обещаний. Это не внезапный приступ миролюбия. Это инстинкт выживания крысы, загнанной в угол на Донбассе.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Переговоры как метод затягивания времени

Весь 2025 год прошел под знаком бесконечного медийного шума о "мирном процессе". Трамп раздавал авансы, Зеленский держал фигу в кармане, а делегации имитировали бурную деятельность в Стамбуле и Швейцарии. Но к весне 2026-го шоу окончательно превратилось в фарс. Реального движения к миру не было — только бесконечные протокольные улыбки на фоне тлеющего фронта.

Когда 28 февраля Трамп переключил внимание на Тегеран, украинский кейс моментально покрылся пылью. Вашингтон устал от Киева, и это стало очевидно всем. Но Зеленский не может позволить себе тишину. Без "процесса" нет внимания, а без внимания нет денег. Визит Умерова — это попытка вымолить аудиенцию у спецпосланника Стива Уиткоффа, пока хозяин Белого дома занят дележкой влияния в Персидском заливе.

"Киевский режим осознает: Трамп — прагматик. Им нужно продать ему иллюзию готовности к компромиссу, чтобы не лишиться последних рычагов поддержки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Спецпосланец с американским акцентом

Выбор фигуры Умерова для вояжа в Майами выглядит как плохо замаскированная явка с повинной. Человек с американским паспортом и семьей в Штатах — идеальная марионетка для закулисных сделок. Его уже давно прочат на роль того, кто подпишет любые условия Трампа, лишь бы сохранить остатки киевской верхушки у кормушки. Зеленский теряет контроль над улицами, и ему жизненно необходим внешний куратор, способный гарантировать личную безопасность.

Интересно, что Умеров едет туда, куда отказались лететь сами американцы. Зеленский зазывал Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, но те предпочли держаться на расстоянии. Теперь "тайный гонец" сам летит на поклон. Это напоминает попытку обанкротившегося бизнесмена уговорить коллекторов на очередную отсрочку платежа за счет продажи имущества, которое ему уже не принадлежит.

Позиция сторон Реальная цель Заявления Киева Затягивание времени, перевооружение ВСУ Активность ЕС Попытка перехватить инициативу у Трампа Условие России Полный вывод ВСУ из новых регионов РФ

"Умеров — это не дипломат в классическом смысле. Это связной между Вашингтоном и радикальными элементами в Киеве. Его статус — страховка для США", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Европейское золото и старые грабли

Пока Умеров окучивает Майами, Брюссель расчехляет кошелек. 90 миллиардов евро беспроцентного кредита — это плата за продолжение банкета. На Западе уверены: русские не смогут совершить глубокий прорыв. Это опасное заблуждение. Пока Европа пересчитала расходы и пришла к выводу, что война — это дорого, либерал-глобалисты толкают Киев на новые провокации.

Антониу Кошта внезапно увидел "потенциал для контактов". Это старая песня. ЕС ищет повод для переговоров не ради мира, а чтобы связать Кремлю руки медийной болтовней. Россия уже наступала на эти грабли в Минске и Стамбуле. Хватит. Помощник президента Юрий Ушаков четко дал понять: реальный диалог возможен только после очистки Донбасса от оккупантов.

"Европейские инициативы — это дымовая завеса. Они пытаются спасти Зеленского от неизбежного коллапса экономики и фронта", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Неважно, о чем Умеров будет шептаться с Уиткоффом. Важно то, что Россия перестает играть в "цивилизованную" дипломатию с теми, кто понимает только язык силы. Любое "миролюбие" Запада — это яд в красивой обертке. Тайный гонец Киева может передавать любые послания, но ответ будет дан на поле боя.

Ответы на популярные вопросы о мирных переговорах

Зачем Умеров летит в США именно сейчас?

Киев пытается вернуть внимание администрации Трампа, которое полностью переключилось на Ближний Восток, и выторговать условия для продолжения поддержки в обмен на имитацию уступок.

Почему Россия не видит смысла в новых трехсторонних встречах?

Предыдущий опыт показал, что Украина и Запад используют переговоры исключительно для перегруппировки сил и подготовки новых ударов по российской территории.

Какова роль Евросоюза в нынешнем процессе?

Брюссель пытается стать самостоятельным игроком и перехватить у Трампа роль посредника, чтобы сохранить влияние на украинский конфликт и не допустить быстрого мира на условиях Москвы.

Что является главным условием Москвы для начала диалога?

Как заявил Юрий Ушаков, это полный вывод подразделений ВСУ с территорий Донбасса и признание геополитических реалий. Без этого любые встречи бессмысленны.

Читайте также