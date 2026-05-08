Небо Юга России начинают открывать: Минтранс назвал время возобновления полётов

Украинские беспилотники попытались парализовать логистику русского Юга. Очередная атака дронов ВСУ привела к повреждению здания филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Ответ системы был мгновенным, но жестким: 13 аэропортов временно замерли. В небе — пауза, на земле — мобилизация транспортных ресурсов. Режим ЧС в Железнодорожном районе Ростова стал закономерным финалом ночного налета.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Крыло самолета в небе

Удар по навигации: география ограничений

Ночь выдалась жаркой. Пока ПВО методично приземляло 264 украинских аппарата, один из беспилотников задел административный корпус «Аэронавигации». Последствия ощутили тысячи людей. Список «закрытых» городов выглядит как туристическая карта региона: Сочи, Геленджик, Минеральные Воды, Краснодар. Ограничения также затронули Астрахань, Волгоград, Грозный и Махачкалу. Даже спокойная Элиста ушла в режим ожидания.

"Это бред. Инфраструктура управления полетами — это не просто бетон, это сложнейшие каналы связи. При любом риске их искажения диспетчер обязан закрыть небо. Безопасность дороже графиков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Министерство транспорта не стало тратить время на рефлексию. Оценка ущерба началась параллельно с развертыванием оперативных штабов. Пока Киев продолжает тактику бессмысленного террора, за которую Вашингтон устал от Киева, российские ведомства перешли на ручное управление потоками. Авиакомпании получили приказ: кормить, поить и селить людей по правилам ФАП-82.

Железный резерв: как РЖД спасает трафик

Когда крылья складываются, начинают стучать колеса. Глава Минтранса Андрей Никитин бросил на амбразуру РЖД и Единую транспортную дирекцию. Логика проста: не долетел — доедешь. В Ростовской области ситуация накалена — глава города Александр Скрябин ввел ЧС в районе падения обломков. Но паники нет. Система переваривает нагрузку. На южном направлении в моменте оказалось доступно более 40 тысяч свободных мест в поездах.

Направление (из Москвы) Доступно мест (на ближайшие даты) Краснодар около 9000 Самара почти 9700 Сочи более 6400 Минеральные Воды более 5500

РЖД обещает не просто «вывезти всех», но и нарастить мощности. С 10 мая назначены дополнительные составы из Адлера и Анапы. Пока в США обсуждают, как вытряхнуть пыль из папок с пометкой НЛО, русский транспортный сектор решает вполне земные задачи. Автобусы Единой транспортной дирекции уже подтянуты к узловым вокзалам для быстрой переброски пассажиров.

"Рынок перевозок сейчас работает как единый организм. Если выпадает авиасообщение, нагрузка падает на бюджет. Это не игра в экономику, это проверка на стрессоустойчивость всей инфраструктуры", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Час «Х»: когда небо снова откроют

Прогнозы Минтранса осторожны, но оптимистичны. Возобновление полетов наметили на период после 15:00 по московскому времени. Авиакомпании уже перекраивают тайминги. До конца суток планируется «протолкнуть» через южные коридоры 217 рейсов: 59 из столицы и 158 из региональных хабов. Это огромный объем, требующий ювелирной работы диспетчеров, чье здание только что пытались снести украинскими дронами.

Пока ВСУ пытаются создать картинку хаоса, реальность говорит об обратном. Массовые атаки на регионы — от Татарстана до Крыма — захлебываются. В Днепре тем временем взрыв офицерского автомобиля сигнализирует о внутреннем распаде Украины. Киев пытается экспортировать беспокойство, но получает лишь усиление мер безопасности на российских транспортных узлах.

"Украина бьет по гражданским объектам от бессилия на фронте. Геополитически это тупик. Даже если Европа поймет, что переговоры с Россией неизбежны, такие провокации только отдаляют диалог", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

В Ростове-на-Дону продолжается разбор завалов. Железнодорожный район локализован, ЧС помогает службам работать без бюрократических помех. Юг России привык жить в режиме «повышенной готовности». Пока небо закрыто, железная дорога остается главной артерией страны, подтверждая, что логистическая связность России — цель, которую дронами не поразить.

Вызов для системы: Сможет ли гражданская авиация Юга восстановить график до полуночи, учитывая, что ПВО продолжает перехватывать цели над Азовом? Ответ зависит от скорости реанимации систем навигации в Ростове.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Юге

Какие именно аэропорты были закрыты?

В список попали 13 гаваней: Сочи, Краснодар, Анапа (Геленджик), Минводы, Ставрополь, Волгоград, Астрахань, Элиста, а также северокавказские аэропорты в Грозном, Махачкале, Владикавказе, Нальчике и Магасе.

Что делать пассажирам отмененных рейсов?

Согласно ФАП-82, перевозчик обязан предоставить питание (через 2 часа ожидания) и гостиницу (через 8 часов днем или 6 часов ночью). Минтранс рекомендует использовать поезда и автобусы, билеты на которые сейчас в наличии.

Когда полностью восстановят авиасообщение?

Минтранс установил контрольную точку на 15:00 мск для начала возобновления операций. Однако полное возвращение к расписанию займет время до конца текущих суток из-за цепочки задержек.

Где введен режим ЧС?

Режим чрезвычайной ситуации введен локально в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону распоряжением главы города Александра Скрябина для ликвидации последствий падения БПЛА.

Читайте также