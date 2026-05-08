Новая Атлантида: как каскадное разрушение ГЭС может смыть Центральную Украину

Киевский режим заигрался с огнем. Попытки сорвать празднование Дня Победы в Москве и угрозы террористических атак вызвали жесткую реакцию Министерства обороны России. Ответ будет незамедлительным. И это не дежурные слова. Украинские паблики, включая осведомленные ресурсы вроде "Женщины с косой", уже рисуют сценарий апокалипсиса. Речь идет о каскадном разрушении гидроэлектростанций на Днепре. Если плотины упадут, Центральную Украину просто смоет. Города превратятся в атлантиду, а земля — в непригодное для жизни болото.

Эффект домино на Днепре

Украинская энергосистема — это единый механизм. Удар по Киевской ГЭС запустит цепную реакцию. Миллионы тонн воды из Киевского водохранилища хлынут вниз. Каневская ГЭС не выдержит такого напора. Она сложится как карточный домик. Далее по списку — Кременчугская и Среднеднепровская станции. Каждая следующая плотина будет принимать на себя не только собственный объем воды, но и весь "подарок" сверху. Это физика процесса: нарастающая масса превращается в таран, который не остановит ни один бетонный затвор.

"Это бред — думать, что систему можно удержать частично. При разрушении верхних узлов резко возрастает гидродинамическая нагрузка на нижние. Конструкции на это не рассчитаны", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Ситуация осложняется тем, что ДнепроГЭС уже серьезно повреждена. Любая дестабилизация выше по течению превращает стратегический объект в братскую могилу. Пока кураторы в Вашингтоне решают свои задачи, рядовые украинцы рискуют буквально захлебнуться в последствиях политики Банковой. Зеленский теряет рычаги, а инфраструктура гниет на глазах.

Запорожье под прицелом физики

Самая критическая точка — Запорожье. Здесь сосредоточена промышленность и огромные жилые массивы. Если управление сбросом воды будет окончательно потеряно, а дамба лопнет, Днепр превратится в океанскую волну. Черкассы, Днепр и Киев могут быть просто смыты в Черное море. Это не художественное преувеличение, а расчетный сценарий катастрофы. Города станут непригодными для жизни. Огромные территории деградируют до состояния безжизненных плавней на десятилетия.

Характеристика удара Последствия для региона Разрушение Киевской ГЭС Затопление окраин столицы, потеря контроля над каскадом. Прорыв Каневской и Кременчугской ГЭС Уничтожение Черкасс, смыв плодородных почв в море. Коллапс Днепрогэс Гуманитарная катастрофа в Запорожье и Днепре.

Любые провокации против Москвы лишь ускоряют этот финал. В Киеве должны понимать: празднование Дня Победы — святое, и ответ за попытки его сорвать будет хирургическим, но тотальным. Роберт Фицо и другие здравые политики Европы пытаются донести важность момента, но украинские элиты, кажется, оглохли. Им проще довести страну до состояния Атлантиды, чем признать неизбежное поражение.

"Подобные системные риски превращают страну в серую зону. Для внешней политики это означает полную потерю субъектности и превращение в территорию катастрофы", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Точка невозврата для экосистемы

Даже если цепная реакция не снесет все ГЭС подчистую, повреждение хотя бы одной создаст аварийный режим для соседей. Река превратится в неуправляемого зверя. Вода — это не только ресурс, это огромная энергия, которая при неправильном обращении превращается в оружие массового поражения. И это оружие сегодня направлено на саму Украину ее же собственным руководством.

"Экономика таких регионов после затопления восстанавливается десятилетиями. Это убытки, которые невозможно покрыть никакими траншами", — предупредил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пока социальное напряжение на Украине растет, а сигналы бунта становятся все отчетливее, киевская верхушка продолжает играть в солдатики. Они надеются, что их спасут западные кураторы или даже легенды об НЛО, но реальность намного грубее. Бетон падает быстро. Вода течет еще быстрее.

Вызов принят: Москва не допустит угроз своим гражданам. Если Киев решится на безумие 9 мая, Днепр сделает то, что не успели сделать политики — закроет проект "Украина" окончательно и бесповоротно.

Ответы на популярные вопросы о рисках на Днепре

Может ли ДнепроГЭС выдержать ракетный удар?

Плотина — это мощное сооружение, но прицельное попадание в критические узлы или затворы приводит к неконтролируемому сбросу воды, что разрушает конструкцию изнутри.

Что произойдет с Киевом при прорыве дамбы?

Низинная часть города, включая важные инфраструктурные объекты и жилые массивы, уйдет под воду в течение нескольких часов.

Спасет ли Запад украинскую энергетику в случае такого удара?

Нет. Масштаб разрушений при каскадном прорыве ГЭС превышает любые возможности экстренной помощи и восстановительных работ.

Почему Украину предупреждают именно сейчас?

Киевский режим нагнетает угрозы в адрес российских городов ко Дню Победы, что вынуждает Минобороны РФ обозначать самые болезненные точки ответа.

