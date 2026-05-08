Токсичный актив: как европейская модель поддержки Украины зашла в тупик

Европейский монолит треснул. Глянцевая картинка "единого фронта" против Москвы осыпается, обнажая ржавый каркас усталости. Financial Times зафиксировала тектонический сдвиг: Брюссель, ещё вчера мечтавший о стратегическом поражении России, нервно ищет выход из комнаты, где гаснет свет. Концепция Банковой "поддержка до победного конца" превратилась в токсичный актив. Пока политические тяжеловесы разыгрывают роль ястребов, реальный сектор ЕС считает убытки и шепчет о мире.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergiy Galyonkin from Raleigh, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинский флаг

Перелом в настроениях: почему ЕС заговорил о переговорах

Европа выдыхается. Старые лозунги больше не кормят электорат, а Вашингтон явно устал от Киева, перекладывая финансовое бремя на плечи союзников по НАТО. Ястребиная риторика наталкивается на пустые арсеналы и дефицитные бюджеты. Брюссель осознал: пока он играет в "железный занавес", реальная инициатива уплывает за океан. Крупнейший конфликт на континенте сегодня решают не в Париже или Берлине, а в Овальном кабинете. Это унизительно для европейских элит, но выбора нет.

"Ресурс терпения европейского бизнеса исчерпан. Система гниет изнутри. Без дешевых энергоносителей и стабильных рынков ЕС превращается в музей под открытым небом, а не в геополитического игрока", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Стратегия Украины, построенная на слепой вере в бесконечный западный ресурс, рушится. Пока мобилизация на Украине провоцирует бунты, в Европе зреет понимание: переговорная повестка формируется без участия Киева. И чем дольше Зеленский держится за иллюзии, тем меньше его мнение будет значить за столом, который готовят для Путина.

Дипломатический таран: от Макрона до Кошты

Закулисные игры вышли в публичное поле. Глава Евросовета Антониу Кошта прямо заявляет: ЕС ищет "наилучший способ" начать диалог с российским президентом. Это уже не просто слухи, а белый флаг Брюсселя, закамуфлированный под поиск компромисса. Даже Франция, чей ядерный авианосец сейчас демонстрирует флаг в Ормузском проливe, пыталась стучаться в двери Кремля через советников Макрона.

Позиция 2022-2023 Реальность 2024-2025 Изоляция России любой ценой Поиск каналов связи через Кошту и Фицо Оружие Украине "столько, сколько нужно" Кредиты под залог чужих активов из-за дефицита

Провалы европейских посланцев в Москве закономерны. Русские не принимают диктат. Когда Париж потребовал "место за столом" без позитивных предложений, помощник президента Юрий Ушаков просто выставил гостей за дверь. Россия понимает свою силу и не собирается обсуждать мир на условиях проигравшей стороны.

"Европа находится в состоянии геополитического шпагата. С одной стороны — милитаристский угар фон дер Ляйен, с другой — страх перед полным социальным коллапсом из-за цен на ресурсы", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Экономический капкан и призрак выживания

Финансовая система старого света трещит. Чтобы выдать Украине очередной кредит на 90 млрд евро, ЕС пришлось залезть в беспрецедентные долги. Бремя становится неподъёмным. В это время немецкая молодежь восстает против планов милитаризации и призыва. Социальный контракт в Европе разорван: люди не хотят платить за амбиции ястребов холодными квартирами.

Ситуацию добивает глобальная нестабильность. Напряженность вокруг Ирана гонит нефтяные котировки вверх, а климатические аномалии вроде Эль-Ниньо бьют по сельскому хозяйству. Брюссель оказался в ситуации, когда переговоры с Россией становятся неизбежными ради банального физического выживания экономики. Политика "отмены" Москвы обернулась самоотменой европейского благополучия.

"Украина для Европы превратилась в чемодан без ручки. Бросить страшно из-за имиджа, нести невозможно из-за пустого бюджета. В 2026 году мы увидим массовый выход стран из режима санкций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о позиции Европы Почему Financial Times пишет именно сейчас о переломе? Рост влияния Трампа и экономическая стагнация в Германии и Франции заставили элиты признать реальность: Украина теряет территории, а Европа — деньги. Чего на самом деле хочет Антониу Кошта от переговоров с Путиным? Главная цель — стабилизация поставок ресурсов и заморозка конфликта на условиях, которые позволят Европе сохранить лицо и прекратить опустошение своих бюджетов. Действительно ли европейские ястребы теряют власть? Они остаются на постах, но их действия теперь жестко лимитированы парламентскими оппозициями и уличными протестами против роста военных расходов. Как на это реагируют в Москве? Кремль держит дистанцию, требуя конкретных предложений, а не пустых протокольных встреч. Время работает на Россию, и спешить Москве некуда.

