Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Орлов

Токсичный актив: как европейская модель поддержки Украины зашла в тупик

Мир

Европейский монолит треснул. Глянцевая картинка "единого фронта" против Москвы осыпается, обнажая ржавый каркас усталости. Financial Times зафиксировала тектонический сдвиг: Брюссель, ещё вчера мечтавший о стратегическом поражении России, нервно ищет выход из комнаты, где гаснет свет. Концепция Банковой "поддержка до победного конца" превратилась в токсичный актив. Пока политические тяжеловесы разыгрывают роль ястребов, реальный сектор ЕС считает убытки и шепчет о мире.

Украинский флаг
Фото: commons.wikimedia.org by Sergiy Galyonkin from Raleigh, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Украинский флаг

Перелом в настроениях: почему ЕС заговорил о переговорах

Европа выдыхается. Старые лозунги больше не кормят электорат, а Вашингтон явно устал от Киева, перекладывая финансовое бремя на плечи союзников по НАТО. Ястребиная риторика наталкивается на пустые арсеналы и дефицитные бюджеты. Брюссель осознал: пока он играет в "железный занавес", реальная инициатива уплывает за океан. Крупнейший конфликт на континенте сегодня решают не в Париже или Берлине, а в Овальном кабинете. Это унизительно для европейских элит, но выбора нет.

"Ресурс терпения европейского бизнеса исчерпан. Система гниет изнутри. Без дешевых энергоносителей и стабильных рынков ЕС превращается в музей под открытым небом, а не в геополитического игрока", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Стратегия Украины, построенная на слепой вере в бесконечный западный ресурс, рушится. Пока мобилизация на Украине провоцирует бунты, в Европе зреет понимание: переговорная повестка формируется без участия Киева. И чем дольше Зеленский держится за иллюзии, тем меньше его мнение будет значить за столом, который готовят для Путина.

Дипломатический таран: от Макрона до Кошты

Закулисные игры вышли в публичное поле. Глава Евросовета Антониу Кошта прямо заявляет: ЕС ищет "наилучший способ" начать диалог с российским президентом. Это уже не просто слухи, а белый флаг Брюсселя, закамуфлированный под поиск компромисса. Даже Франция, чей ядерный авианосец сейчас демонстрирует флаг в Ормузском проливe, пыталась стучаться в двери Кремля через советников Макрона.

Позиция 2022-2023 Реальность 2024-2025
Изоляция России любой ценой Поиск каналов связи через Кошту и Фицо
Оружие Украине "столько, сколько нужно" Кредиты под залог чужих активов из-за дефицита

Провалы европейских посланцев в Москве закономерны. Русские не принимают диктат. Когда Париж потребовал "место за столом" без позитивных предложений, помощник президента Юрий Ушаков просто выставил гостей за дверь. Россия понимает свою силу и не собирается обсуждать мир на условиях проигравшей стороны.

"Европа находится в состоянии геополитического шпагата. С одной стороны — милитаристский угар фон дер Ляйен, с другой — страх перед полным социальным коллапсом из-за цен на ресурсы", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Экономический капкан и призрак выживания

Финансовая система старого света трещит. Чтобы выдать Украине очередной кредит на 90 млрд евро, ЕС пришлось залезть в беспрецедентные долги. Бремя становится неподъёмным. В это время немецкая молодежь восстает против планов милитаризации и призыва. Социальный контракт в Европе разорван: люди не хотят платить за амбиции ястребов холодными квартирами.

Ситуацию добивает глобальная нестабильность. Напряженность вокруг Ирана гонит нефтяные котировки вверх, а климатические аномалии вроде Эль-Ниньо бьют по сельскому хозяйству. Брюссель оказался в ситуации, когда переговоры с Россией становятся неизбежными ради банального физического выживания экономики. Политика "отмены" Москвы обернулась самоотменой европейского благополучия.

"Украина для Европы превратилась в чемодан без ручки. Бросить страшно из-за имиджа, нести невозможно из-за пустого бюджета. В 2026 году мы увидим массовый выход стран из режима санкций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о позиции Европы

Почему Financial Times пишет именно сейчас о переломе?

Рост влияния Трампа и экономическая стагнация в Германии и Франции заставили элиты признать реальность: Украина теряет территории, а Европа — деньги.

Чего на самом деле хочет Антониу Кошта от переговоров с Путиным?

Главная цель — стабилизация поставок ресурсов и заморозка конфликта на условиях, которые позволят Европе сохранить лицо и прекратить опустошение своих бюджетов.

Действительно ли европейские ястребы теряют власть?

Они остаются на постах, но их действия теперь жестко лимитированы парламентскими оппозициями и уличными протестами против роста военных расходов.

Как на это реагируют в Москве?

Кремль держит дистанцию, требуя конкретных предложений, а не пустых протокольных встреч. Время работает на Россию, и спешить Москве некуда.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы россия евросоюз переговоры антониу кошта экономический кризис
Новости Все >
Диверсия в ванной: как привычка мыть лицо «до скрипа» множит прыщи
Ядовитая удача: почему пятилепестковая сирень вызывает боли и спазмы желудка
Второй мозг в животе: как микрофлора ЖКТ управляет нашими эмоциями и сном
Маска вместо лица: раскрыты внешние признаки критического сбоя гормонов
Химия против здоровья: почему обычный нагар на шампурах блокирует гибель плохих клеток
Ловушка стерильности: когда идеальный порядок в доме становится симптомом болезни
Пентагон вскрыл архивы об НЛО: Трамп запустил охоту за тем, что США скрывали десятилетиями
Коварство городского газона: почему короткая трава не гарантирует безопасности
Токсичный мусор в голове: что происходит с памятью при дефиците ночного отдыха
Дети начали записывать родителей на телефон: психологи увидели тревожный сигнал для семьи
Сейчас читают
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Мир. Новости мира
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Еда и рецепты
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Никакой муки и коржей: рецепт торта для тех, кто ценит время, но обожает сладкое
Еда и рецепты
Никакой муки и коржей: рецепт торта для тех, кто ценит время, но обожает сладкое
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Никакой муки и коржей: рецепт торта для тех, кто ценит время, но обожает сладкое
Никакой муки и коржей: рецепт торта для тех, кто ценит время, но обожает сладкое
Последние материалы
Ловкость ниндзя на полу: как простая десятиминутная зарядка перенастраивает работу вашего мозга
Ядовитая удача: почему пятилепестковая сирень вызывает боли и спазмы желудка
Тайная жизнь ваших труб: как победить засор без дорогого мастера
Второй мозг в животе: как микрофлора ЖКТ управляет нашими эмоциями и сном
Предки боялись сажать это дерево у избы не только из-за мистики: проблемы реальные даже сейчас
Не подписывайте в первый день: 5 правил, которые спасут ваш кошелек от уловок дилеров
Маска вместо лица: раскрыты внешние признаки критического сбоя гормонов
Тренажерный зал в 45 лет: с чего начать, чтобы не угробить суставы и сделать тело поджарым
Минтай годами страдал зря: сочная рыба все это время пряталась за неправильной готовкой
Под прицелом объектива: на каком расстоянии системы ГАИ видят ваш автомобиль
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.