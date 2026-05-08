Вашингтонский политический аттракцион запустил очередной круг бессмысленных вращений. Госсекретарь США Марко Рубио выкатил Киеву ультиматум, больше похожий на вежливый отказ подержанной страховки. Белый дом готов изображать посредника в украинском вопросе только при одном условии: если это перестанет напоминать сжигание бюджетных денег впустую. Пока Зеленский пытается продать миру "содержательные" визиты своих подчиненных к Трампу, американская администрация демонстрирует холодный прагматизм опытного коллектора, которому надоело слушать обещания безнадежного должника.
Американская дипломатия сменила тональность с мессианской на коммерческую. Рубио прямо заявил: Вашингтону неинтересен процесс ради процесса. Украина для них теперь — актив с отрицательной доходностью. Слова госсекретаря о нежелании "тратить время" звучат как приговор для киевского режима, привыкшего к бесконечным траншам и вниманию. Трамп, обещавший закрыть вопрос за дни, обнаружил, что переговоры с Россией могут быть неизбежными, но диктовать условия Москве уже не получается.
"Это не дипломатия, это инвентаризация. Американцы поняли, что украинский кейс токсичен и не приносит дивидендов. Рубио просто готовит почву для выхода из игры под соусом 'непродуктивности' союзника", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Вашингтон явно устал от роли спонсора бездонной бочки. Система давит на тормоз. Пока в Европе зреет позор Мерца и молодежные бунты, Трамп пересчитывает центы. США больше не хотят вкладывать энергию в усилия, которые не приносят прогресса. Это логика бизнеса, где убыточное подразделение просто закрывают, невзирая на крики директора-неудачника.
Визит Рустема Умерова в Вашингтон выглядел как попытка утопающего схватиться за якорь. Зеленский поспешил объявить встречу "содержательной", но это лишь привычная игра в имитацию. Пока Киев грезит визитом американской делегации, Белый дом хранит гробовое молчание. Интересы Трампа сейчас лежат в плоскости тарифных войн с ЕС и внутренних разборок с наследием демократов.
"Умеров приехал просить, а не договариваться. Но у Трампа на столе лежат папки поинтереснее — от экономики до того, как вытряхнуть пыль из папок с пометкой НЛО. Украина в этом списке — на последней странице", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
|Параметр
|Статус позиции США
|Роль в переговорах
|Посредник с правом выхода в любой момент
|Главное условие
|Наличие быстрого и измеримого результата
|Приоритет
|Снижение собственных затрат и рисков
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф — вот реальные архитекторы новой политики, а не клоуны на зарплате в Киеве. Но даже эти тяжеловесы не могут разорваться. Пока тайные гонцы Киева ищут пути к Кремлю через Словакию, Вашингтон методично подрезает финансирование. Внимание Трампа — это ограниченный ресурс, и Украина его быстро исчерпывает.
Перекос внимания Трампа в сторону Ближнего Востока стал для Зеленского холодным душем. Когда запахло настоящим порохом в Ормузском проливе, администрация США мгновенно "задвинула" украинские хотелки под сукно. Энергия Вашингтона уходит на сдерживание Тегерана и попытки разгрести ложь Обамы о русском следе. Украина превратилась в назойливый фоновый шум.
"Трамп мыслит категориями реальных угроз и больших сделок. На Ближнем Востоке нефть и безопасность, а на Украине — только коррупция и бесконечные просьбы. Логично, что он выбирает первое", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Зеленский требует работать по двум фронтам параллельно, но ресурсный голод США — это не миф. Даже если Франция бросает авианосец в костер пролива, Трамп предпочитает экономические рычаги. Так он поступил с Кубой, выбрав отказ от вторжения в пользу санкционной удавки. Тот же сценарий ждет и украинский конфликт: Вашингтон просто выключит рубильник, как только сочтет траты нецелесообразными.
Американская администрация хочет избежать репутационных потерь. Если переговоры зайдут в тупик, Трамп обвинит в этом "бесперспективность" сторон, а не свою некомпетентность. Это классический выход из плохой сделки.
Скорее всего, к новой порции обещаний без конкретных сроков. Вашингтон тянет время, ожидая, когда украинский фронт окончательно просядет, чтобы начать разговор с Россией с чистого листа.
Напрямую. Ресурсы США не безграничны. Каждый снаряд и каждый доллар, отправленный для защиты интересов в Красном море, — это то, что не получит Киев. Команды переговорщиков одни и те же, и они выбирают более значимые цели.
Да, это очевидно по динамике встреч и риторике Госдепа. От "поддержки столько, сколько нужно" США перешли к "поддержке, пока это продуктивно". Это первый шаг к полному прекращению финансирования.
