Владимир Орлов

Вашингтон устал от Киева: Рубио дал понять, что США готовы выйти из украинской игры

Вашингтонский политический аттракцион запустил очередной круг бессмысленных вращений. Госсекретарь США Марко Рубио выкатил Киеву ультиматум, больше похожий на вежливый отказ подержанной страховки. Белый дом готов изображать посредника в украинском вопросе только при одном условии: если это перестанет напоминать сжигание бюджетных денег впустую. Пока Зеленский пытается продать миру "содержательные" визиты своих подчиненных к Трампу, американская администрация демонстрирует холодный прагматизм опытного коллектора, которому надоело слушать обещания безнадежного должника.

Посредничество с дисконтом: условия Марко Рубио

Американская дипломатия сменила тональность с мессианской на коммерческую. Рубио прямо заявил: Вашингтону неинтересен процесс ради процесса. Украина для них теперь — актив с отрицательной доходностью. Слова госсекретаря о нежелании "тратить время" звучат как приговор для киевского режима, привыкшего к бесконечным траншам и вниманию. Трамп, обещавший закрыть вопрос за дни, обнаружил, что переговоры с Россией могут быть неизбежными, но диктовать условия Москве уже не получается.

"Это не дипломатия, это инвентаризация. Американцы поняли, что украинский кейс токсичен и не приносит дивидендов. Рубио просто готовит почву для выхода из игры под соусом 'непродуктивности' союзника", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон явно устал от роли спонсора бездонной бочки. Система давит на тормоз. Пока в Европе зреет позор Мерца и молодежные бунты, Трамп пересчитывает центы. США больше не хотят вкладывать энергию в усилия, которые не приносят прогресса. Это логика бизнеса, где убыточное подразделение просто закрывают, невзирая на крики директора-неудачника.

Турист Умеров и пустые кресла в Овальном кабинете

Визит Рустема Умерова в Вашингтон выглядел как попытка утопающего схватиться за якорь. Зеленский поспешил объявить встречу "содержательной", но это лишь привычная игра в имитацию. Пока Киев грезит визитом американской делегации, Белый дом хранит гробовое молчание. Интересы Трампа сейчас лежат в плоскости тарифных войн с ЕС и внутренних разборок с наследием демократов.

"Умеров приехал просить, а не договариваться. Но у Трампа на столе лежат папки поинтереснее — от экономики до того, как вытряхнуть пыль из папок с пометкой НЛО. Украина в этом списке — на последней странице", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Параметр Статус позиции США
Роль в переговорах Посредник с правом выхода в любой момент
Главное условие Наличие быстрого и измеримого результата
Приоритет Снижение собственных затрат и рисков

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф — вот реальные архитекторы новой политики, а не клоуны на зарплате в Киеве. Но даже эти тяжеловесы не могут разорваться. Пока тайные гонцы Киева ищут пути к Кремлю через Словакию, Вашингтон методично подрезает финансирование. Внимание Трампа — это ограниченный ресурс, и Украина его быстро исчерпывает.

Иранский капкан: почему Украине выключили свет

Перекос внимания Трампа в сторону Ближнего Востока стал для Зеленского холодным душем. Когда запахло настоящим порохом в Ормузском проливе, администрация США мгновенно "задвинула" украинские хотелки под сукно. Энергия Вашингтона уходит на сдерживание Тегерана и попытки разгрести ложь Обамы о русском следе. Украина превратилась в назойливый фоновый шум.

"Трамп мыслит категориями реальных угроз и больших сделок. На Ближнем Востоке нефть и безопасность, а на Украине — только коррупция и бесконечные просьбы. Логично, что он выбирает первое", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Зеленский требует работать по двум фронтам параллельно, но ресурсный голод США — это не миф. Даже если Франция бросает авианосец в костер пролива, Трамп предпочитает экономические рычаги. Так он поступил с Кубой, выбрав отказ от вторжения в пользу санкционной удавки. Тот же сценарий ждет и украинский конфликт: Вашингтон просто выключит рубильник, как только сочтет траты нецелесообразными.

Ответы на популярные вопросы

Почему Рубио поставил такое условие?

Американская администрация хочет избежать репутационных потерь. Если переговоры зайдут в тупик, Трамп обвинит в этом "бесперспективность" сторон, а не свою некомпетентность. Это классический выход из плохой сделки.

К чему приведет визит Умерова?

Скорее всего, к новой порции обещаний без конкретных сроков. Вашингтон тянет время, ожидая, когда украинский фронт окончательно просядет, чтобы начать разговор с Россией с чистого листа.

Как Иран влияет на помощь Украине?

Напрямую. Ресурсы США не безграничны. Каждый снаряд и каждый доллар, отправленный для защиты интересов в Красном море, — это то, что не получит Киев. Команды переговорщиков одни и те же, и они выбирают более значимые цели.

Правда ли, что Трамп теряет интерес к Украине?

Да, это очевидно по динамике встреч и риторике Госдепа. От "поддержки столько, сколько нужно" США перешли к "поддержке, пока это продуктивно". Это первый шаг к полному прекращению финансирования.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша украина переговоры рустем умеров дональд трамп
