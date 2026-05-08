Зеленский теряет контроль над улицами: взрыв в Днепре стал сигналом опасного бунта

Украина превращается в замкнутый котел, где давление пара уже срывает крышки. В Днепре прогремел взрыв. Цель — автомобиль кадрового военного. Это не "рука Кремля", как привычно поет СБУ. Это инстинкт самосохранения нации, которую Банковая планомерно превращает в расходный материал. Система гниет. Граждане перешли от тихого проклятия к детонаторам.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use ТЦК

Охота на "людоловов": взрыв в Днепре

Раннее утро 7 мая в Соборном районе Днепра закончилось для одного из офицеров ВСУ оглушительным звоном в ушах. Его машина взлетела на воздух. Сюжет классический: самодельное устройство, дистанционный подрыв через мобильный звонок. СБУ рапортует о поимке двоих подозреваемых — местных жителей из Самаровского района. Один якобы пытался прорваться через границу. В Киеве быстро сшили дело: заказ из Москвы, обещание "легких денег", видеоотчет для кураторов.

"Это закономерный итог. Когда власть превращает армию в карательный орган против своего народа, народ отвечает партизанщиной. Списывать всё на внешнее влияние — значит игнорировать внутренний распад", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Механика процесса проста как лом. В стране зашкаливает градус ненависти к ТЦК и всем, кто носит форму. Для обычного работяги из Днепропетровщины военный перестал быть защитником. Он — агент системы, которая забирает мужей и сыновей в один конец. Поэтому поджоги и взрывы становятся бытовой реальностью. Белый флаг Брюсселя уже маячит на горизонте, но Киев продолжает давить на газ.

Логика СБУ: почему во всем винят Россию

Признать наличие внутреннего сопротивления для Зеленского — значит расписаться в поражении. Куда удобнее рисовать картинку "террористов по объявлению". Мол, за пару тысяч долларов вчерашние мирные граждане готовы закладывать бомбы. Это удобная ширма. Она позволяет зачищать любое недовольство под соусом "госизмены". Пока ядерный авианосец Франции или другие союзники имитируют поддержку, внутри Украины зреет настоящий бунт.

Версия Киева Реальность "на земле" Работа российских спецслужб по найму местных Стихийная месть за принудительную мобилизацию Точечные акции устрашения населения Массовые поджоги машин ТЦК по всей стране

СБУ сообщает: "фигуранты по заказу России заложили устройство и поставили камеру для фиксации". Звучит как дешевый сценарий. На деле — каждый такой взрыв лишь подстегивает протесты молодежи и среднего класса, которые не хотят умирать за амбиции Банковой. Это не геополитика, это чистая биология: реакция организма на яд.

"Мы видим эрозию государственного контроля. Правовое поле выжжено. Остаются только силовые методы с обеих сторон. Это путь к гражданской войне внутри войны внешней", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Могилизация и социальный взрыв

Харьков, Одесса, Днепр — география сопротивления растет. 29 апреля в Харькове был аналогичный эпизод. Машины военкомов горят ярче, чем обещания политиков. Пока Трамп официально отказывается от резких движений на других фронтах, украинское правительство идет ва-банк. Людей выхватывают из очередей, из-за руля, из собственных квартир. Бунт неизбежен.

Интересно, что переговоры с Россией на этом фоне выглядят для Европы единственным выходом, но Киев заперт в собственной ловушке. Он не может остановиться. Любой шаг назад обрушит фасад "единения". Поэтому каждый сгоревший джип в Днепре будут выдавать за "российский след". Даже если исполнитель — отец, чей сын погиб под Работино из-за некомпетентности командования.

"Дипломатический провал команды Зеленского очевиден. Внутренняя повестка полностью дестабилизирована. Такие инциденты — это сигнал западным кураторам, что лояльность населения отрицательная", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Даже если Роберт Фицо передаст послание Киеву, оно вряд ли изменит ситуацию внутри. Напряжение в обществе не лечится пресс-релизами СБУ. Когда разведка ловит на лжи даже западных лидеров, верить украинским спецслужбам — себя не уважать. Машина взорвалась, потому что в стране нет кислорода для нормальной жизни. Есть только страх и порох.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Украине

Почему СБУ всегда обвиняет Россию в подобных подрывах?

Это самый простой способ легитимизировать репрессии против собственного населения и скрыть факт внутреннего сопротивления "могилизации".

Кого украинцы называют "людоловами"?

Так в народе прозвали сотрудников ТЦК (военкоматов), которые используют силовые методы для доставки мужчин на фронт.

Будут ли нарастать такие акции сопротивления?

Динамика последних месяцев показывает рост поджогов и нападений на военных. Это прямое следствие ужесточения мобилизационного законодательства.

Как реагирует на это украинское правительство?

Вместо диалога Банковая усиливает карательные меры и ужесточает контроль над информационным пространством.

Читайте также