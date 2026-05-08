Дипломатический провал: встреча Лулы и Трампа обернулась взаимными обвинениями и конфликтом

Переговоры лидеров Бразилии и США завершились в атмосфере глубокого недоверия, затронув вопросы от санкций против Кубы до цифрового суверенитета.
Бразильские дипломатические чиновники, выступая на условиях анонимности, говорят, что встреча между президентами Луисом Инасиу Лула да Силвой и Дональдом Трампом 7 мая в Вашингтоне была "катастрофой". Она закончилась полным отсутствием принятия каких-либо решений.
Впрочем, это было ясно и без них. Лула отменил совместную пресс-конференцию и выступил в посольстве на закрытой. Там он заявил, что причиной отмены совместных заявлений является усиление "оскорбительных" санкций против Кубы.
Конгрессмен Карлос А. Хименес заверил в соцсети "от имени Конгресса США", что Лула не пользуется уважением в Вашингтоне.
"Мы все знаем, что он коррумпированный преступник, связанный с террористическими диктатурами мира, такими как Куба и Венесуэла", — написал Хименес.
Из того, что можно назвать позитивом — это предложение Лулы Трампу создать совместную группу по борьбе с организованной преступностью, так как, по его словам, часть оружия, поступающего в Бразилию преступным группировкам, ввозится из США. Но Трамп такого предложения не примет, потому что настаивает на признании властями Бразилии PCC и Comando Vermelho террористическими организациями. Это выводит на совершенно иной уровень борьбу с ними. Также появляется возможность введения санкций против правительства Бразилии за "пособничество терроризму".
Это вполне возможно на фоне критики из Бразилиа политики Трампа по борьбе с наркотрафиком. По словам бразильского лидера, он сказал Трампу, что решение проблемы заключается не в насилии, а в предоставлении экономических альтернатив для тех, кто выращивает наркосодержащие растения.
Также есть проблемы по тарифам, которые, по мнению Лулы, носят политический характер. Трамп открыто критиковал судебное преследование экс-президента Жаира Болсонару (который приговорён к тюрьме за попытку организации госпереворота) и называл это "охотой на ведьм".
Вашингтон прямо вмешивается во внутренние дела Бразилии, возражая против национальной платёжной системы PIX, которая стала основой цифровой экономики Бразилии, ею пользуются более 175-180 млн человек (более 80% взрослого населения). Она якобы несправедливо вытесняет с рынка американские платежные гиганты, такие как Visa и Mastercard. А поскольку PIX бесплатна и обязательна для всех бразильских банков, частные американские сети теряют миллиардные доходы от комиссий. Трамп называет PIX "государственно-субсидируемой монополией", которая нарушает принципы честной конкуренции. А на самом деле ослабляет глобальное влияние доллара.
Главная опасность для Бразилии — это вмешательство в предстоящие президентские выборы и повторение пути Аргентины. Сын экс-президента, Флавио Болсонару, является главным соперником Лулы на предстоящих выборах, и политические связи его семьи с Трампом очевидны. Лула выразил надежду, что Трамп "будет вести себя как президент США и позволит бразильскому народу самому решать свою судьбу". Выборы запланированы на 4 октября. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур состоится 25 октября. Согласно опросам начала мая (Ideia, Real Time Big Data), Лула лидирует в сценариях первого тура с результатом около 39-40%, опережая Болсонару — 36% голосов.
Конечно, выбор избирателей зависит от состояния экономики. Прогнозируется рост ВВП на уровне 1,8% — 1,9% за 2026 год. Инфляция находится в районе 4,0%, безработица — около 6%, что является главными козырями правительства. Процентная ставка сохраняется высокой — около 12,25%, что сдерживает экономическую активность и инвестиции.
Флавио Болсонару обещает выйти из БРИКС в случае победы. Но его отец так и не вывел страну из организации. Мало того накануне СВО он приехал в Москву "поддержать Путина". Секрет прост — он не захотел терять рычаги давления на США, возможность получения дешёвых кредитов, рынков сбыта сельхозпродукции в Китае и Индии, а также преференций в импорте топлива и удобрений из России.
