Любовь Степушова

Дипломатический провал: встреча Лулы и Трампа обернулась взаимными обвинениями и конфликтом

Переговоры лидеров Бразилии и США завершились в атмосфере глубокого недоверия, затронув вопросы от санкций против Кубы до цифрового суверенитета.

Фото: radiobras.gov by Ricardo Stuckert, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Попытка Лулы договориться с Трампом закончилась неудачей

Бразильские дипломатические чиновники, выступая на условиях анонимности, говорят, что встреча между президентами Луисом Инасиу Лула да Силвой и Дональдом Трампом 7 мая в Вашингтоне была "катастрофой". Она закончилась полным отсутствием принятия каких-либо решений.

Впрочем, это было ясно и без них. Лула отменил совместную пресс-конференцию и выступил в посольстве на закрытой. Там он заявил, что причиной отмены совместных заявлений является усиление "оскорбительных" санкций против Кубы.

Конгрессмен Карлос А. Хименес заверил в соцсети "от имени Конгресса США", что Лула не пользуется уважением в Вашингтоне.

"Мы все знаем, что он коррумпированный преступник, связанный с террористическими диктатурами мира, такими как Куба и Венесуэла", — написал Хименес.

Трамп угрожает Бразилии санкциями за пособничество терроризму

Из того, что можно назвать позитивом — это предложение Лулы Трампу создать совместную группу по борьбе с организованной преступностью, так как, по его словам, часть оружия, поступающего в Бразилию преступным группировкам, ввозится из США. Но Трамп такого предложения не примет, потому что настаивает на признании властями Бразилии PCC и Comando Vermelho террористическими организациями. Это выводит на совершенно иной уровень борьбу с ними. Также появляется возможность введения санкций против правительства Бразилии за "пособничество терроризму".

Это вполне возможно на фоне критики из Бразилиа политики Трампа по борьбе с наркотрафиком. По словам бразильского лидера, он сказал Трампу, что решение проблемы заключается не в насилии, а в предоставлении экономических альтернатив для тех, кто выращивает наркосодержащие растения.

Также есть проблемы по тарифам, которые, по мнению Лулы, носят политический характер. Трамп открыто критиковал судебное преследование экс-президента Жаира Болсонару (который приговорён к тюрьме за попытку организации госпереворота) и называл это "охотой на ведьм".

Бразилия не имеет права иметь свою платёжную систему

Вашингтон прямо вмешивается во внутренние дела Бразилии, возражая против национальной платёжной системы PIX, которая стала основой цифровой экономики Бразилии, ею пользуются более 175-180 млн человек (более 80% взрослого населения). Она якобы несправедливо вытесняет с рынка американские платежные гиганты, такие как Visa и Mastercard. А поскольку PIX бесплатна и обязательна для всех бразильских банков, частные американские сети теряют миллиардные доходы от комиссий. Трамп называет PIX "государственно-субсидируемой монополией", которая нарушает принципы честной конкуренции. А на самом деле ослабляет глобальное влияние доллара.

Лула или Болсонару? Выйдет ли Бразилия из БРИКС

Главная опасность для Бразилии — это вмешательство в предстоящие президентские выборы и повторение пути Аргентины. Сын экс-президента, Флавио Болсонару, является главным соперником Лулы на предстоящих выборах, и политические связи его семьи с Трампом очевидны. Лула выразил надежду, что Трамп "будет вести себя как президент США и позволит бразильскому народу самому решать свою судьбу". Выборы запланированы на 4 октября. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур состоится 25 октября. Согласно опросам начала мая (Ideia, Real Time Big Data), Лула лидирует в сценариях первого тура с результатом около 39-40%, опережая Болсонару — 36% голосов.

Конечно, выбор избирателей зависит от состояния экономики. Прогнозируется рост ВВП на уровне 1,8% — 1,9% за 2026 год. Инфляция находится в районе 4,0%, безработица — около 6%, что является главными козырями правительства. Процентная ставка сохраняется высокой — около 12,25%, что сдерживает экономическую активность и инвестиции.

Флавио Болсонару обещает выйти из БРИКС в случае победы. Но его отец так и не вывел страну из организации. Мало того накануне СВО он приехал в Москву "поддержать Путина". Секрет прост — он не захотел терять рычаги давления на США, возможность получения дешёвых кредитов, рынков сбыта сельхозпродукции в Китае и Индии, а также преференций в импорте топлива и удобрений из России.

