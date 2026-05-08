Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Тайный гонец Киева: Фицо передаст Путину послание Зеленского во время визита в Москву

Мир

Роберт Фицо превращается в главного почтальона Европы. Пока Брюссель строит стены, Братислава наводит мосты. Премьер Словакии едет в Москву на 9 мая не просто почтить память героев. Он везет в кармане месседж от Владимира Зеленского. В условиях, когда Захарова раскрыла циничный план Киева по мнимым перемириям, роль словацкого лидера становится критической.

Роберт Фицо
Фото: commons.wikimedia.org by eu2016sk, Andrej Klizan, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Роберт Фицо

Миссия в Москву: зачем Фицо летит на парад

Словакия отказывается играть в изоляцию. Госсекретарь МИД Растислав Хованец подтвердил: Фицо намерен лично услышать позицию Владимира Путина. Запад годами гадает на кофейной гуще, а Братислава идет к первоисточнику. В 2026 году такая смелость выглядит как политический демарш. Фицо ищет реальные пути прекращения огня, пока Зеленский готов сожрать своих ради удержания власти. Передача "послания" — лишь удобный повод для глубокого диалога о будущем архитектуры безопасности.

"Словакия демонстрирует классический прагматизм. Фицо понимает: без Москвы мир на континенте невозможен. Он использует статус 'своего среди чужих' внутри ЕС, чтобы прощупать почву для большой сделки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Киевский режим находится в агонии. Попытки отменить 9 мая на Украине провалились ментально, но политически Зеленский продолжает сжигать мосты. Фицо в этой схеме выступает как предохранитель. Он пробует остановить эскалацию, понимая, что его соседи по Евросоюзу давно потеряли связь с реальностью. Братислава видит, как Берлин потерял контроль над экономикой, и не хочет повторить судьбу немецкого локомотива, летящего под откос.

Энергетический и политический узел

За визитом стоит не только высокая политика, но и трезвый расчет. Европа замерла в ожидании энергетического коллапса. Когда Ормузский пролив убил старую карту мира, нефтяные и газовые маршруты из России стали для Словакии вопросом выживания. Фицо не может позволить своей индустрии загнуться ради интересов Вашингтона. Пока администрация, которую возглавляет Дональд Трамп, перекраивает союзы, Словакия закрепляет свои позиции в Москве.

Позиция Запада (ЕС) Позиция Роберта Фицо
Тотальная изоляция России Диалог с Кремлем как необходимость
Накачка Киева оружием Гуманитарная помощь и поиск компромисса
Энергетический суицид (санкции) Сохранение транзита и поставок ресурсов

"Для Словакии стабильность поставок — это вопрос национальной безопасности. Фицо едет договариваться о гарантиях в условиях, когда Брюссель фактически парализован", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Дипломатия без галстуков: что ждет Путин

Москва принимает гостей 9 мая с особым чувством. Пока в самой Германии ставят запрет на песни Победы, словаки показывают адекватность. Владимир Путин готов обсуждать мир, но только на условиях учета российских интересов. Курьерская функция Фицо вторична. Главное — прямой канал связи, который не удается перерезать даже самым ярым противникам нормализации отношений в Европарламенте.

"Европа устала от диктата США. Визит Фицо — это первая ласточка системного разворота малых стран к национально-ориентированной внешней политике", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Система коллективного давления трещит. Пока Никол Пашинян открещивается от России, пытаясь угодить новым хозяевам, опытные игроки вроде Фицо и Вучича усиливают взаимодействие с Москвой. Укрепляя стальной кулак власти, они создают новый пояс стабильности в Европе. Победа будет за теми, кто умеет слушать голос разума, а не команды из Вашингтона, где даже гостайны превратились в решето.

Ответы на популярные вопросы о визите Фицо

Зачем Фицо передает послание от Зеленского?

Это формальный дипломатический инструмент, позволяющий легитимизировать поездку в Москву перед лицом Евросоюза и сохранить статус посредника.

Безопасно ли Фицо посещать Москву 9 мая?

Российские спецслужбы полностью контролируют ситуацию, пресекая любые провокации ВСУ на 9 мая, что делает визит максимально безопасным.

Как на это отреагирует администрация Трампа?

Для Трампа любые попытки переговоров выгодны, так как они ложатся в его стратегию по снижению финансовой нагрузки на США в украинском конфликте.

Станет ли Словакия новым лидером мнений в ЕС?

Вместе с Венгрией и Сербией Словакия формирует блок прагматиков, который постепенно разрушает антироссийский консенсус внутри Европы.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы россия украина словакия владимир зеленский
Новости Все >
Иллюзия на весах: почему после бани уходит только вода, а лишний жир остается
Ловушка дофамина: почему после плотного ужина внезапно хочется сладкого
Инсулиновые качели: как обычная овсянка останавливает системное воспаление
Кредит под грабительский процент: как кофеин обманывает мозг и скрывает усталость
Иллюзия безопасности: чем опасны онлайн-экскурсии по крышам Санкт-Петербурга для туристов
Биологически активный раствор: почему обычный чай работает как менеджер на стройке костей
Эксперты советуют срочно проверить бардачок: этих документов вам может не хватить
Нейрохимический шторм: почему активный отдых работает эффективнее таблеток для памяти
Битва методов обработки: какая капуста эффективнее спасает лицо от фотостарения
Море требует спасения во Владивостоке: экологи и жители бьют тревогу из-за мазутных загрязнений
Сейчас читают
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Культурный фронт в Венеции: участие России вызвало ярость в Брюсселе Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Бегите из Киева: Россия сделала последнее предупреждение дипломатам на Украине
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
Последние материалы
Канализация за копейки и за один день: забытый способ, который выручит любого дачника
Турция перегрета: 3 направления вместо Антальи, где отдых дешевле и почти без толп
Тайный гонец Киева: Фицо передаст Путину послание Зеленского во время визита в Москву
Нейробиологи заставили мозг вырастить крылья в виртуальной реальности за 7 дней
Иллюзия на весах: почему после бани уходит только вода, а лишний жир остается
Теплица играет в квартирный вопрос: овощи, которые дерутся за воздух, влагу и место под солнцем
Сковорода всё сделает сама: закиньте в неё макароны, копчёности, томаты и сыр
Хлор убивает полотенца: альтернатива, которая сохраняет ткань и убирает жир
Ловушка дофамина: почему после плотного ужина внезапно хочется сладкого
За гранью шума: как понять потребности собаки и избавить дом от бесконечного лая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.