Запоздалый маневр Парижа: ядерный авианосец Франции брошен в костер Ормузского пролива

Лондон и Париж решили эффектно, но запоздало обозначить свое присутствие в кипящем котле Ближнего Востока. Пока Вашингтон и Израиль вязнут в развязанной ими войне, европейские "союзники" подтягивают тяжелую технику к Суэцкому каналу. В среду французский атомный авианосец "Шарль де Голль" величественно вошел в египетские воды. Официальный Париж называет это "оборонительной позицией", хотя на деле это выглядит как попытка вскочить на подножку уходящего поезда.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use

Авианосец на ручнике: зачем Макрону поход в Красное море

Французское министерство вооруженных сил пафосно объявило о переброске авианосной группы в Красное море и Аденский залив. Цель — якобы восстановление навигации в Ормузском проливе. Но есть нюанс. Париж и Лондон заранее выставили флажки: они не вступят в прямые операции в Персидском заливе, пока пушки не замолкнут. Это не помощь союзнику, а классическое дежурство у забора. Эммануэль Макрон в соцсети прямо заявил, что миссия "отделена от воюющих сторон". Французы панически боятся стать участниками конфликта, прикрываясь международным правом как щитом.

"Франция пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны — обязательства перед НАТО, с другой — нежелание топить свой бизнес в регионе, где Ормузский пролив убил старую энергетическую карту мира. Их авианосец здесь — это больше символ, чем реальная сила", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Тем временем в Белом доме сменили вывеску. Операция "Эпическая ярость" (Epic Fury) официально закончена, теперь на повестке "Проект Свобода" (Project Freedom). Звучит как ребрендинг провального стартапа. Дональд Трамп продолжает давить на НАТО, требуя реального участия, а не просто гребли веслами в Суэце.

Давление Трампа и "Проект Свобода"

Вашингтон выкручивает руки европейцам с осени. Трампу нужны не сочувствующие взгляды, а корабли в строю. Однако союзники ведут себя как должники перед коллекторами. "Шарль де Голль" идет на юг только сейчас, 6 мая 2026 года. Франция подчеркивает свой суверенитет, но реальность жестче: без американского зонтика их "автономия" превращается в декорацию.

Сторона Реальная цель в регионе США (Трамп) Полная блокада Ирана и контроль над нефтяными потоками через силу. Франция / Британия Демонстрация флага для успокоения страховщиков и бизнеса без риска обстрела.

Ситуация осложняется тем, что ближневосточные игроки больше не верят Западу на слово. Пока Саудовская Аравия закрывает авиабазы для американцев, французы пытаются играть в посредников. Макрон даже набрался смелости позвонить президенту Ирана, просидев в тени первые два месяца войны.

"Любые попытки Парижа диктовать условия Тегерану сейчас выглядят комично. Налоговые риски для компаний, работающих в регионе, зашкаливают, а французский флот не может дать гарантий безопасности в условиях прямой конфронтации", — отметил в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Дипломатический шпагат: Франция между США и Ираном

План Макрона прост и наивен: Иран открывает пролив для западных судов, а взамен получает право на проход своих танкеров и снятие блокады со стороны США. В этой схеме не хватает только одного — согласия Трампа. Белый дом настроен на уничтожение, а не на торги. Французское предложение выглядит как попытка потушить лесной пожар стаканом воды. Пока в Европе Германия входит в тяжелейший кризис, Франция надеется спасти остатки своего влияния через старые колониальные маршруты.

"В этой игре нет места джентльменским соглашениям. Правовая база морских перевозок в зоне конфликта разрушена. Страховые компании требуют действий, а не постов в соцсетях", — рассказал в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Европейцы пытаются убедить мир, что возврат к ядерной сделке и ракетным переговорам возможен на фоне канонады. Но мир изменился. Старые схемы не работают, когда союзники предают друг друга ради сиюминутной выгоды, а глобальные игроки теряют контроль над собственными спецслужбами, как это происходит в случае с разоблачениями секретов Вашингтона.

Ответы на популярные вопросы о французской миссии

Почему авианосец "Шарль де Голль" отправили только сейчас?

Европа до последнего надеялась избежать втягивания в конфликт. Давление администрации Трампа и угроза полного прекращения поставок нефти заставили Париж изобразить активность.

Будут ли Франция и Британия наносить удары по Ирану?

На данный момент их корабли занимают "дипломатическую стойку". Прямое участие в боях исключено до официального окончания активной фазы войны.

Как на это отреагирует Иран?

Тегеран рассматривает появление европейского флота как поддержку американской блокады, несмотря на все миролюбивые заявления Эммануэля Макрона.

Поможет ли это снизить цены на нефть в Европе?

Вряд ли. Символическое присутствие одного авианосца не решает проблему безопасности проливов, пока продолжаются боевые действия.

