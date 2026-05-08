Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Запоздалый маневр Парижа: ядерный авианосец Франции брошен в костер Ормузского пролива

Мир

Лондон и Париж решили эффектно, но запоздало обозначить свое присутствие в кипящем котле Ближнего Востока. Пока Вашингтон и Израиль вязнут в развязанной ими войне, европейские "союзники" подтягивают тяжелую технику к Суэцкому каналу. В среду французский атомный авианосец "Шарль де Голль" величественно вошел в египетские воды. Официальный Париж называет это "оборонительной позицией", хотя на деле это выглядит как попытка вскочить на подножку уходящего поезда.

Индийский авианосец будущего
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Индийский авианосец будущего

Авианосец на ручнике: зачем Макрону поход в Красное море

Французское министерство вооруженных сил пафосно объявило о переброске авианосной группы в Красное море и Аденский залив. Цель — якобы восстановление навигации в Ормузском проливе. Но есть нюанс. Париж и Лондон заранее выставили флажки: они не вступят в прямые операции в Персидском заливе, пока пушки не замолкнут. Это не помощь союзнику, а классическое дежурство у забора. Эммануэль Макрон в соцсети прямо заявил, что миссия "отделена от воюющих сторон". Французы панически боятся стать участниками конфликта, прикрываясь международным правом как щитом.

"Франция пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны — обязательства перед НАТО, с другой — нежелание топить свой бизнес в регионе, где Ормузский пролив убил старую энергетическую карту мира. Их авианосец здесь — это больше символ, чем реальная сила", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Тем временем в Белом доме сменили вывеску. Операция "Эпическая ярость" (Epic Fury) официально закончена, теперь на повестке "Проект Свобода" (Project Freedom). Звучит как ребрендинг провального стартапа. Дональд Трамп продолжает давить на НАТО, требуя реального участия, а не просто гребли веслами в Суэце.

Давление Трампа и "Проект Свобода"

Вашингтон выкручивает руки европейцам с осени. Трампу нужны не сочувствующие взгляды, а корабли в строю. Однако союзники ведут себя как должники перед коллекторами. "Шарль де Голль" идет на юг только сейчас, 6 мая 2026 года. Франция подчеркивает свой суверенитет, но реальность жестче: без американского зонтика их "автономия" превращается в декорацию.

Сторона Реальная цель в регионе
США (Трамп) Полная блокада Ирана и контроль над нефтяными потоками через силу.
Франция / Британия Демонстрация флага для успокоения страховщиков и бизнеса без риска обстрела.

Ситуация осложняется тем, что ближневосточные игроки больше не верят Западу на слово. Пока Саудовская Аравия закрывает авиабазы для американцев, французы пытаются играть в посредников. Макрон даже набрался смелости позвонить президенту Ирана, просидев в тени первые два месяца войны.

"Любые попытки Парижа диктовать условия Тегерану сейчас выглядят комично. Налоговые риски для компаний, работающих в регионе, зашкаливают, а французский флот не может дать гарантий безопасности в условиях прямой конфронтации", — отметил в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Дипломатический шпагат: Франция между США и Ираном

План Макрона прост и наивен: Иран открывает пролив для западных судов, а взамен получает право на проход своих танкеров и снятие блокады со стороны США. В этой схеме не хватает только одного — согласия Трампа. Белый дом настроен на уничтожение, а не на торги. Французское предложение выглядит как попытка потушить лесной пожар стаканом воды. Пока в Европе Германия входит в тяжелейший кризис, Франция надеется спасти остатки своего влияния через старые колониальные маршруты.

"В этой игре нет места джентльменским соглашениям. Правовая база морских перевозок в зоне конфликта разрушена. Страховые компании требуют действий, а не постов в соцсетях", — рассказал в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Европейцы пытаются убедить мир, что возврат к ядерной сделке и ракетным переговорам возможен на фоне канонады. Но мир изменился. Старые схемы не работают, когда союзники предают друг друга ради сиюминутной выгоды, а глобальные игроки теряют контроль над собственными спецслужбами, как это происходит в случае с разоблачениями секретов Вашингтона.

Ответы на популярные вопросы о французской миссии

Почему авианосец "Шарль де Голль" отправили только сейчас?

Европа до последнего надеялась избежать втягивания в конфликт. Давление администрации Трампа и угроза полного прекращения поставок нефти заставили Париж изобразить активность.

Будут ли Франция и Британия наносить удары по Ирану?

На данный момент их корабли занимают "дипломатическую стойку". Прямое участие в боях исключено до официального окончания активной фазы войны.

Как на это отреагирует Иран?

Тегеран рассматривает появление европейского флота как поддержку американской блокады, несмотря на все миролюбивые заявления Эммануэля Макрона.

Поможет ли это снизить цены на нефть в Европе?

Вряд ли. Символическое присутствие одного авианосца не решает проблему безопасности проливов, пока продолжаются боевые действия.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, налоговый консультант Ирина Зайцева, юрист Роман Лаврентьев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран ближний восток эммануэль макрон
Новости Все >
Биологическая ошибка: почему строгие диеты отключают функцию размножения
Скрытая угроза в почве: как обычный ржавый гвоздь может привести к реанимации
Забудьте сказки об одноразовых китайцах: наконец-то нашлись четыре модели, которые не подведут в дороге
Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США
Праворульные иконы дорожают на глазах: сколько месяцев придётся копить на авто жителям Дальнего Востока
Биохимический приговор: почему жгут превращает укус змеи в ампутацию
Между вакциной и риском: как Россия готовится дать отпор опасному хантавирусу из экспедиций
Математика аппетита: сколько граммов шашлыка станут мертвым грузом в желудке
Гниют молча: почему отсутствие боли в груди при кашле — тревожный признак
Смертельная ошибка с маслом: почему нельзя заливать клеща жирными веществами
Сейчас читают
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Садоводство, цветоводство
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Вот он — идеальный кляр. Даже сухая горбуша получается необыкновенно сочной: весь секрет в луковой броне
Еда и рецепты
Вот он — идеальный кляр. Даже сухая горбуша получается необыкновенно сочной: весь секрет в луковой броне
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Культурный фронт в Венеции: участие России вызвало ярость в Брюсселе Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Бегите из Киева: Россия сделала последнее предупреждение дипломатам на Украине
Бегите из Киева: Россия сделала последнее предупреждение дипломатам на Украине
Последние материалы
Идеальный стык даже в старой хрущевке: как приручить ЛДСП и фанеру с помощью хитрости
ЦБ начинает осторожное смягчение: что скрывается за снижением ключевой ставки
Биологическая ошибка: почему строгие диеты отключают функцию размножения
Скрытая угроза в почве: как обычный ржавый гвоздь может привести к реанимации
Забудьте сказки об одноразовых китайцах: наконец-то нашлись четыре модели, которые не подведут в дороге
Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США
Праворульные иконы дорожают на глазах: сколько месяцев придётся копить на авто жителям Дальнего Востока
Правильная посадка роз без пустот: секрет выживания корней и мгновенного старта роста
Биохимический приговор: почему жгут превращает укус змеи в ампутацию
Комфорт ценой в тысячи рублей: скрытые нюансы установки теплого пола в квартире
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.