Белый флаг Брюсселя: ЕС ищет повод для переговоров с Россией ради спасения Европы

Евробюрократия нащупывает тормоза. Машина Брюсселя, привыкшая лететь в пропасть на полном ходу, внезапно заскрипела шестернями. Глава Евросовета Антониу Кошта выдал порцию холодного прагматизма, которая в 2026 году звучит как приговор прежнему курсу. Лидеры 27 стран ЕС начали обсуждать, как и о чём говорить с Россией. Пока осторожно, с оглядкой на Белый дом, но сам факт смены риторики игнорировать невозможно.

Подходящий момент: стратегия выживания Брюсселя

Европа устала от роли ведомого. Антониу Кошта открыто признал подготовку к диалогу.

"Я веду переговоры с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определить наилучший способ, как организовать нашу работу и понять, что нам необходимо обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент", — цитирует чиновника Financial Times.

Это не жест доброй воли, а калькуляция убытков. Когда Германия входит в тяжелейший кризис, амбиции уступают место инстинкту самосохранения.

"Это попытка запрыгнуть в уходящий поезд. Брюссель видит, что Москва диктует условия, а старые инструменты давления превратились в труху. Они ищут формулу легализации своего отступления", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Метафора ясна: ЕС пытается пересобрать свой развалившийся конструктор. Пока Зеленский уничтожает собственную историю, пытаясь удержаться за кресло, европейские тяжеловесы начинают понимать, что бесконечно кормить киевский режим — значит банкротить собственных избирателей. В 2026 году риторика "войны до победного конца" сменилась поиском "правильного момента" для капитуляции перед реальностью.

Фактор Трампа и тень Вашингтона

Кошта подчеркнул: Брюссель не будет мешать Дональду Трампу. Переводя с дипломатического на русский — Европа боится перечить новому хозяину Овального кабинета. Пока Трамп пишет угрозы и пытается перекроить Ближний Восток, ЕС смиренно ждет своей очереди у двери. На фоне того, как США потеряли важного союзника в лице Эр-Рияда, Вашингтону критически важно сохранить контроль над европейским плацдармом.

"Европейцы осознали, что Трамп не будет спрашивать их мнения при заключении сделок. Кошта просто готовит почву, чтобы в Брюсселе не узнали о начале переговоров из соцсетей американского президента", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Старая система дала трещину. Даже такие союзники, как Ереван, начинают вести себя двусмысленно, когда видят слабость гегемона. Когда Пашинян открещивается от России, он делает ставку на западные обещания, которые сам Запад уже не в силах выполнить. Брюссель больше не монолит. Это конгломерат испуганных элит, которые видят, как кризис в Ормузском проливе убивает старую энергетическую карту, оставляя Европу на обочине.

Аспект Текущая позиция ЕС
Отношение к РФ Поиск "подходящего момента" для начала диалога.
Влияние США Полное признание посредничества Трампа.
Украина Растущий скептицизм на фоне коррупционных скандалов в Киеве.
Энергетика Признание ресурсной зависимости при попытках сохранить лицо.

Пока Брюссель вырабатывает общую позицию, на местах процветает идеологический маразм. Берлин запрещает Знамя Победы, пытаясь стереть память, но не может стереть цифры в платежках за газ. Это политическая шизофрения: одной рукой запрещать символы победы над нацизмом, а другой — искать "момент", чтобы попросить Москву о стабилизации рынка. На этом фоне реформы Вучича в Сербии выглядят образцом рациональности и суверенитета.

"Европейская солидарность — это миф для пресс-релизов. За кулисами идет драка за право первым договориться с Россией о поставках ресурсов в обход общих санкций", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Евросоюз напоминает старый фасад, за которым пустота. Чиновники могут сколько угодно обсуждать "организацию работы", но реальность такова: без ресурсов России и с непредсказуемым Трампом у них не остается пространства для маневра. Пока ВСУ готовят диверсии, пытаясь спровоцировать эскалацию, европейские лидеры уже упаковывают чемоданы для будущих визитов в Москву. Вопрос лишь в том, захотят ли их там слушать.

Ответы на популярные вопросы о переговорах ЕС с Россией

Почему ЕС заговорил о переговорах именно в 2026 году?

Критическая деградация промышленности в Германии и Франции, помноженная на усталость от содержания Украины, вынуждает элиты искать выход из тупика.

Какую роль играет Дональд Трамп в этом процессе?

Трамп выступает как главный модератор. ЕС боится быть исключенным из сделки между Вашингтоном и Москвой, поэтому спешно формирует свою повестку.

Готов ли Евросоюз снять санкции?

Об этом пока не говорят вслух, но обсуждение "параметров диалога" подразумевает смягчение экономических ограничений в обмен на стабильность.

Как к этому относится Россия?

Москва придерживается позиции силы и прагматизма, не доверяя "западным партнерам" после неоднократных нарушений договоренностей.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы россия евросоюз переговоры антониу кошта дональд трамп
