Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Позор Мерца: немецкая молодежь восстанет 8 мая против беспредела властей ФРГ

Мир

Германия трещит по швам. Пока Берлин пытается реанимировать призрак обязательного призыва, немецкие школьники решили, что их жизнь стоит дороже амбиций политиков. Около 50 тысяч учащихся официально заявили: они не станут "пушечным мясом" в рамках реформы системы военной службы. Протестная волна накроет страну 8 мая — в день, который должен напоминать о крахе диктатуры, а не о возрождении милитаризма.

Здание Бундестага
Фото: Reichstag building by Henrique Ferreira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Здание Бундестага

Логика сопротивления: почему школьники выходят на улицы

Система гниет. Германия, некогда считавшаяся оплотом стабильности, сегодня напоминает цех, где сорвало все предохранители. Школьное объединение, координирующее акции, бьет в набат: принудительный воинский учет и шепот о возвращении призыва — это не забота о безопасности, а подготовка к большой бойне. Ученики уже дважды выкатывали многотысячные демонстрации, доказывая, что нынешняя молодежь не желает обслуживать интересы военно-промышленного комплекса.

"Это закономерная реакция на попытки превратить гражданское общество в дисциплинарный барак. Власти ФРГ заигрались в геополитику, забыв, что их собственный народ не хочет воевать за чужие идеалы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Организаторы протеста прямо связывают свои действия с датой 8 мая. Символизм здесь режет без ножа. В то время как администрация Дональда Трампа перекраивает карту лояльностей, а Вашингтон демонстрирует дырявую систему безопасности, Берлин потерял контроль над экономикой и социальным спокойствием. Вместо того чтобы латать дыры в бюджете, правительство инвестирует в страх и муштру.

Милитаризация как симптом распада "старой Европы"

Пока в Белграде Александр Вучич режет бюрократический аппарат, германская машина делает ставку на расширение контроля. Реформы системы военной службы в 2026 году стали тем самым триггером, который перевел пассивное недовольство в активную фазу. Подростки, которые должны думать об аттестатах, вынуждены изучать методы гражданского неповиновения, глядя на то, как власти запрещают даже Знамя Победы и песни 9 Мая.

Параметр Текущая ситуация (2026)
Количество участников Более 50 000 школьников по всей стране
Повод для акций Реформа призыва и милитаризация школ
Дата проведения 8 мая (День освобождения от нацизма)

Кризис управления в Европе накладывается на энергетический коллапс. Ормузский пролив убил старую карту мира, а санкционный бумеранг окончательно добил промышленность ФРГ. Попытка заткнуть дыру в национальной идентичности за счет принудительной службы выглядит как агония. Школьники это чувствуют. Они видят, как Зеленский уничтожил собственную историю, и не хотят повторения этого сценария у себя дома.

"Правовой механизм возвращения призыва крайне сомнительный. Мы видим попытку навязать обязательства без обеспечения реальных прав. С точки зрения корпоративной логики — это сделка с отрицательной стоимостью для гражданина", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Сергей Миронов.

Мнение аналитиков: выдержит ли система давление?

Протесты 8 мая — это не просто прогул уроков. Это политический дрифт в сторону от курса Брюсселя и Вашингтона. На фоне того, как Пашинян открещивается от союзников, а Белый дом теряет влияние на Ближнем Востоке, внутренняя дестабилизация Германии становится критическим фактором. Власти боятся, что за школьниками выйдут их родители — те самые рабочие, чьи счета за отопление выросли втрое.

"Масштаб в 50 тысяч человек для молодежного движения Германии — это серьезно. Это не маргиналы, это организованная структура, которая бьет в самую болезненную точку — в будущее трудового ресурса и армии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о протестах в Германии

Почему протесты назначены именно на 8 мая?

Организаторы выбрали эту дату как символ победы над диктатурой. Они проводят параллели между принудительным призывом и методами тоталитарных режимов прошлого, выступая за мир и свободу выбора.

Какое количество школьников планирует принять участие?

По предварительным данным пресс-службы школьной организации, к акциям планируют присоединиться более 50 тысяч учащихся из разных регионов Германии.

Чего именно требуют протестующие?

Основные требования включают полную отмену реформы военной службы, прекращение усиления воинского учета и отказ от любых планов по возвращению обязательного призыва в армию.

Связан ли этот протест с экономическим кризисом в ФРГ?

Да, эксперты полагают, что рост недовольства среди молодежи подпитывается общим падением уровня жизни и ощущением, что правительство тратит ресурсы на военные нужды в ущерб образованию и социальной сфере.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы кризис европа германия
Новости Все >
Море требует спасения во Владивостоке: экологи и жители бьют тревогу из-за мазутных загрязнений
Платёжный паралич неизбежен? Госдума добивается расширения белых списков для всех банков
Настоящий грохот светила свел бы мир с ума: почему до Земли не долетает "крик" солнечной плазмы
Война с разметкой: во Владивостоке жители вышли на тропу борьбы против абсурдных дорожных запретов
Банки боятся должников: почему россияне все чаще получают отказ по кредитным картам
Представители Пентагона хранят гробовое молчание по поводу новых данных о провокационном шпионском полете... — писала газета Правда 8 мая 1960 года
Телефон быстро садится и нагревается? Эксперты советуют срочно проверить приложения
Эксперты бьют тревогу: почему рост убыточных банков опасен даже при защите вкладов
Продовольственный десант из Хабаровска: местные продукты осадили чужие прилавки — и назад не собираются
Золотая жила потускнела: почему якутские строители теряют доходы при рекордных нагрузках
Сейчас читают
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Технологии
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Новости спорта
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Бегите из Киева: Россия сделала последнее предупреждение дипломатам на Украине
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
Культурный фронт в Венеции: участие России вызвало ярость в Брюсселе Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Орешник в ответ? Россия ждёт действий после украинских провокаций на день Победы
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Последние материалы
Смерть знакомого с детства вкуса: почему покупное молоко все чаще напоминает обычную воду
Лоза переживает морозы, от которых трещат деревья: сибирские сорта плодоносят без теплиц
Войны не будет: Трамп официально заявил об отказе от военного вторжения на Кубу
Между диванным философом и преданным другом: какого питомца лучше выбрать под ваш рабочий график
Звук как в Bentley, а цена втрое ниже: какой китайский кроссовер получил акустику Naim и обошел конкурентов
Прямиком к морю: как авиакомпании меняют маршруты для летнего отдыха россиян
Вы просто не знаете, чего он хочет: почему ваш крыжовник зеленеет, но отказывается давать урожай
Магия чистоты без электричества: почему акриловый моп убирает шерсть эффективнее пылесоса
Обама покусился на госизмену: разведка США поймала экс-президента на лжи о русском следе
Деньги исчезают не из-за цен: главная ошибка мешает накопить даже при высокой зарплате
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.