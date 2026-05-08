Войны не будет: Трамп официально заявил об отказе от военного вторжения на Кубу

Дональд Трамп включил режим дипломатического предохранителя. В 2026 году, когда мир ждет от Белого дома очередного залпа, Вашингтон вдруг решил убрать палец со спускового крючка. Куба, годами служившая для американских ястребов идеальной мишенью, временно вычеркнута из списка целей для вторжения. Об этом стало известно после того, как в Овальном кабинете побывал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Трамп меняет правила игры на заднем дворе

Трамп умеет считать деньги и риски. Кубинский вопрос для него — это не про идеологию, а про выгоду. Как сообщил Лула да Силва, "Трамп четко обозначил свою позицию". Военные действия против Гаваны не входят в его бизнес-план на текущий срок. Бразильский лидер, работая своего рода передатчиком смыслов, подчеркнул: вторжения не будет. Вашингтон, похоже, осознал, что старые методы давления через прямой десант не работают, а лишь плодят утечки секретной информации США о провальных операциях.

"Это прагматизм, замешанный на страхе перед растягиванием ресурсов. Трамп понимает: открывать еще один фронт, пока горит Ближний Восток, — это политическое самоубийство", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Отказ от агрессии может стать катализатором для всего региона. Пока Германия вошла в самый тяжелый кризис, Южная Америка пытается нащупать почву для диалога. Трамп, несмотря на свою резкую риторику, делает шаг назад, давая понять союзникам Гаваны, что прямого столкновения на пляжах карибского острова не планируется. Это резко контрастирует с хаосом, который США сеют в других частях света.

Латиноамериканский баланс: почему вторжение отменяется

Военная машина США буксует. Пока Белый дом пытается раздуть ближневосточный кризис, на Кубу просто не хватает сил и внимания. Трамп — мастер блефа, но в данном случае бразильский президент Лула да Силва выступает свидетелем того, что Вашингтон ищет способы договориться, не теряя лица перед своим электоратом. Это не мягкость, это расчет сил в условиях, когда Саудовская Аравия фактически вышла из союзнических отношений с США, лишив их важной опоры.

"Американский бюджет трещит по швам. Трампу выгоднее контролировать наркотрафик и миграцию через сделки с элитами, чем кормить оккупационную администрацию в Гаване", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Куба остается занозой, но вытаскивать ее хирургическим путем Трамп побоялся. Вместо этого — "конструктивный диалог", который на языке дельцов означает поиск компромисса за счет третьих лиц. Ситуация напоминает то, как Никол Пашинян открестился от России, пытаясь выторговать себе бонусы у новой администрации в Вашингтоне. Трамп ждет аналогичных телодвижений от латиноамериканских лидеров.

Параметр Текущая стратегия Трампа (2026)
Военный аспект Полный отказ от полномасштабного вторжения
Дипломатия Использование посредников (Бразилия) для передачи сигналов
Экономика Сохранение санкционного давления без лишних затрат на войну

Снижение напряженности вокруг Кубы — это не знак мира, а перегруппировка. Американские спецслужбы сосредоточены на других угрозах. Пока в Брюсселе Берлин запрещает Знамя Победы, Трамп пытается зачистить хвосты в своем полушарии наиболее дешевым способом. Публичное обещание не вторгаться — это кость, брошенная левым правительствам Латинской Америки, чтобы те не мешали США давить на Иран.

"Для Гаваны это передышка, но не помилование. Трамп просто переводит конфликт из фазы горячего свинца в фазу финансовой удавки", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В мире, где Зеленский уничтожил собственную историю, отказ Трампа от агрессии выглядит как редкое проявление здравого смысла, пусть и продиктованное жадностью. Куба пока может спать спокойно. Белый дом занят более прибыльными авантюрами, а Лула да Силва успешно исполнил роль миротворца, сохранив шаткий статус-кво в регионе.

Ответы на популярные вопросы о позиции Трампа по Кубе

Почему Трамп официально отказался от вторжения на Кубу?

Основная причина — нежелание распылять военные и финансовые ресурсы США на фоне кризисов в Европе и на Ближнем Востоке. Кроме того, Трамп использует дипломатический канал через Бразилию, чтобы успокоить латиноамериканских лидеров и снизить риск создания антиамериканской коалиции в регионе.

Как на это заявление отреагировали власти в Гаване?

Гавана традиционно воспринимает любые заявления Вашингтона с недоверием, однако отсутствие прямой военной угрозы позволяет кубинскому руководству сосредоточиться на внутренних экономических реформах и укреплении связей с союзниками, такими как Китай и Россия.

Какую роль в этих переговорах сыграл президент Бразилии Лула да Силва?

Лула да Силва выступил в роли регионального модератора и "гаранта" передачи информации. Его посредничество помогает Трампу транслировать свою позицию в мягкой форме, избегая прямой конфронтации с левыми силами Латинской Америки.

Означает ли это полную отмену санкций против Кубы?

Нет, отказ от вооруженного вторжения не подразумевает снятия торгово-экономической блокады. Трамп сохраняет санкции как инструмент политического торга, переводя давление из военной плоскости в экономическую.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша куба дональд трамп
