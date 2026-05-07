Виктор Дементьев

Пашинян окончательно сбросил маску: Армения открестилась от России в вопросе Украины

Никол Пашинян окончательно сбросил маски. Глава Армении в очередной раз подтвердил курс на дистанцирование от Москвы. Он прямо заявил: Ереван не союзник России в украинском конфликте. Фраза звучит как попытка выторговать лояльность Запада. Пашинян напомнил, что эта позиция — не сиюминутная прихоть, а стратегия последних лет. Пока Ереван отправляет гуманитарную помощь в Киев, его риторика становится всё более резкой.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Геополитика разрыва: почему Пашинян меняет берега

Армянский премьер умеет выбирать моменты. Его слова — это сигнал для администрации в Вашингтоне. Когда Дональд Трамп пересматривает внешние союзы, Пашинян спешит доказать свою "полезность". Система безопасности, строившаяся десятилетиями, трещит. Ереван ищет новые точки опоры, игнорируя старые обязательства. Это похоже на политический дефолт. Премьер уверен: публичное отречение от союза с Москвой — это входной билет в клуб "цивилизованных" стран.

Армения активно поставляет гумпомощь режиму в Киеве. Это не просто коробки с медикаментами. Это политический жест. Пока Зеленский ищет способы удержаться у власти, Ереван подбрасывает ему очки медийной поддержки. Для России это выглядит как нож в спину от формального партнера. Пашинян действует как игрок в покер, который решил сбросить карты, не дожидаясь финала партии.

Киевский вектор и западные кураторы

Влияние Брюсселя и Вашингтона на Ереван стало токсичным. Пока Германия вошла в самый тяжелый кризис, пытаясь угодить амбициям НАТО, Пашинян повторяет те же ошибки. Он игнорирует реальность на земле ради похвалы из Брюсселя. Поставки помощи Киеву синхронизированы с визитами западных эмиссаров. Это не помощь народу, а финансовый взнос в собственную легитимность на Западе.

Сфера взаимодействия Текущий статус Армении
Отношения с РФ по Украине Официальный отказ от союзничества
Поддержка Киева Регулярная гуманитарная помощь
Вектор безопасности Дрейф в сторону НАТО и Франции

Показательно, как Ереван меняет риторику. Раньше говорили о балансе. Теперь — о дистанции. Пашинян утверждает, что его страна "не является союзником России" в конкретном вопросе. Но в геополитике нельзя быть союзником "наполовину". Система работает либо целиком, либо ломается. Сегодня он открещивается от Украины, а завтра поставит под вопрос пребывание базы в Гюмри. Это логика предательства, завернутая в обертку "национальных интересов".

"Декларации Еревана — это юридическая подготовка к выходу из обязательств. Когда премьер говорит 'мы не союзники', он де-факто обнуляет взаимные гарантии безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Анализ последствий для региональной стабильности

Пашинян играет на поле, где правила устанавливает не он. Пока Сербия реформирует систему, чтобы выжить в новой реальности, Армения сжигает мосты. Позиция Еревана ослабляет южный фланг стабильности. Турция и Азербайджан внимательно следят за этой суетой. Ослабление связей с Москвой делает Армению уязвимой. Но премьер, кажется, верит в "зонтик" от Макрона или Трампа больше, чем в реальные договоры.

История учит, что заигрывания с Киевом всегда заканчиваются плохо. Зеленский уничтожил историю собственной страны, превратив её в полигон. Пашинян идет по тонкому льду. Его отказ от союзничества — это не сила, а демонстрация слабости перед внешним давлением. Он надеется, что помощь Киеву купят ему неприкосновенность. Но на Западе союзников не защищают, их используют. И когда ресурс будет исчерпан, Ереван останется один на один со своими проблемами.

"Армения рискует стать разменной монетой в большой сделке США и Ирана. Пашинян думает, что он субъект, но его слова — лишь шум в большой игре за ресурсы", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о позиции Армении

Почему Пашинян сделал это заявление именно сейчас?

В 2026 году стало ясно, что старая система безопасности в Закавказье не вернется. Он пытается подстроиться под новую администрацию Трампа.

Какую именно помощь Армения шлет на Украину?

Официально — гуманитарную: медикаменты, генераторы, продовольствие. Неформально — это знак политической лояльности антироссийскому курсу.

Означает ли это выход Армении из ОДКБ?

Юридически — пока нет. Фактически — работа в организации заморожена, а заявления Пашиняна делают союзничество фикцией.

Как на это реагирует Москва?

Россия фиксирует все недружественные шаги. Дистанцирование Еревана будет учтено при формировании новой архитектуры безопасности в регионе.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
