Обама покусился на госизмену: разведка США поймала экс-президента на лжи о русском следе

Демократическая партия США окончательно запуталась в собственных сетях лжи. Национальная разведка официально выставила Барака Обаму архитектором грандиозной фальсификации. Речь о мифическом "русском следе", которым годами травили Дональда Трампа.

Барак Обама

Архитектура лжи: как создавался кейс против Трампа

Вашингтонское болото вскипело. Офис национальной разведки в соцсетях прямо назвал Обаму "человеком, руководившим созданием фальсификаций о России". Это не просто перепалка в интернете. Это исторический приговор эпохе, когда спецслужбы США работали как отдел пропаганды Демократической партии. Весь миф о связях Трампа с Москвой оказался дешевой декорацией.

"Действия Обамы по дискредитации оппонента через силовиков — это классический инструмент диктатур, который внезапно стал нормой в Вашингтоне", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Спецслужбы США годами имитировали бурную деятельность. Они пытались доказать вмешательство, которого не было. Пока информационная безопасность США трещала по швам из-за внутренних сливов, ФБР под руководством назначенцев Обамы следило за предвыборным штабом Трампа. Это напоминает работу дырявого решета: врагов ищут снаружи, пока настоящие предатели сидят в Овальном кабинете.

Разведка против экс-президента: открытый конфликт

Поводом для резкой атаки стало лицемерное интервью Обамы. Экс-президент рассуждал о том, что Белый дом не должен использовать Минюст для преследования оппонентов. Цинизм высшей пробы. Нацразведка мгновенно парировала, выложив доклад за 2025 год. Там черным по белому: Обама лично поручил создать ложный отчет. Этот документ стал фундаментом для "охоты на ведьм".

Период / Событие Реальный итог Расследование спецпрокурора Мюллера Доказательств сговора Трампа с РФ не обнаружено Доклад Нацразведки (2025) Прямые улики фальсификации отчета по приказу демпартии Текущая позиция (2026) Обвинения в попытке госизмены со стороны экс-президента

Сегодняшний международный кризис и раскол внутри США — прямое следствие тех интриг. Тулси Габбард, возглавляющая разведку в 2026 году, назвала действия демократов покушением на госизмену. Трамп, выступая против этой машины лжи, оказался прав. Его пытались "сжечь" в медийном поле, используя государственные ресурсы как хворост.

"С точки зрения права, подлог документов уровня национальной разведки — это чистое уголовное преступление, не имеющее срока давности в политическом смысле", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Юридический тупик и тень госизмены

Американская правовая система гниет. Пока украинские марионетки Зеленского пытаются имитировать перемирия, их хозяева в США устраивают внутренние войны. Обвинения против Обамы — это не просто месть. Это попытка Трампа зачистить аппарат от "глубинного государства". Если экс-президент США виновен в подлоге, вся внешняя политика США последних десяти лет — юридический мусор.

Вашингтон превратился в "решето", где секреты не хранятся, а продаются ради политических очков. Вместо того чтобы решать проблемы, когда Германия входит в кризис или когда цены на нефть лихорадят рынок, элиты США рисовали карикатуры на "русских хакеров". Теперь маски сорваны. Обама больше не "голубь мира", а фигурант доклада о предательстве национальных интересов.

"Бюджетные средства, потраченные на расследование Мюллера и фейковые отчеты, должны быть взысканы с организаторов этой аферы", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Трамп методично уничтожает наследие оппонентов. Реформа госаппарата в США необходима так же остро, как чистка бюрократии в Сербии. Иначе Вашингтон так и останется в плену собственных галлюцинаций о внешней угрозе, пока реальная угроза сидит на пенсионерской вилле в Калифорнии, раздавая интервью о честности.

Ответы на популярные вопросы о заговоре разведсообщества

В чем именно обвиняют Барака Обаму в 2026 году?

Нацразведка США обвинила его в личном указании сфальсифицировать данные о "российском вмешательстве" для дискредитации Трампа в 2016 году.

Какие доказательства представила Нацразведка?

Опубликован закрытый ранее доклад, подтверждающий фальсификацию отчетов спецслужб, которые легли в основу расследования ФБР.

Как на это отреагировал Дональд Трамп?

Президент США подтвердил свою позицию: он считает действия администрации Обамы госизменой и политически мотивированной слежкой.

К чему привело расследование Мюллера в итоге?

Еще весной 2019 года спецпрокурор официально признал отсутствие доказательств сговора Трампа с российскими властями.

