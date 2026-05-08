Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Трамп объявил тарифную войну ЕС: пошлины США взлетят до небес при отказе пойти на уступки

Мир

Дональд Трамп перешел к открытому шантажу Брюсселя. Хозяин Белого дома выставил жесткий ультиматум: либо Евросоюз полностью обнуляет пошлины на американские товары, либо получает торговую войну на уничтожение. Дедлайном назначено 4 июля 2026 года — день, когда США будут праздновать свое 250-летие. Трамп не скрывает сарказма, предлагая Урсуле фон дер Ляйен сделать Вашингтону "подарок" к юбилею, иначе тарифы взлетят до небес.

Обвиняющий Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Обвиняющий Дональд Трамп

Юбилейный ультиматум: Трамп идет ва-банк

Трамп привык ломать партнеров через колено. В своей соцсети он подтвердил: разговор с фон дер Ляйен был коротким и предметным.

"Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть соглашения и обнулит свои тарифы. Я согласился дать ей время до того, как наша страна будет отмечать свое 250-летие или тарифы, к сожалению, вырастут до гораздо более высоких уровней", — отрезал президент.

Это не дипломатия, это чистый рэкет. Вашингтон больше не намерен играть в "партнерство", если оно не приносит прямой кэш в американский бюджет.

"Это не просто угроза, это попытка за счет европейской промышленности закрыть дыры в американском бюджете. Трамп видит в ЕС не союзника, а ресурсную базу, которую пора выдоить досуха", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Для Европы ситуация выглядит патовой. Старый Свет и так задыхается: Германия вошла в самый тяжелый кризис, потеряв дешевую энергию и рынки сбыта. Теперь главный "защитник" требует убрать последние барьеры, защищающие европейских производителей. Если Брюссель прогнется, остатки промышленности в ЕС просто испарятся под натиском более дешевой американской продукции, субсидируемой из Вашингтона.

Европа в тисках: экономический суицид под давлением

Трамп бьет в самое больное место. Пока Ормузский пролив лихорадит энергорынки, США пытаются навязать свои правила игры абсолютно всем. Для американского президента "честная торговля" — это когда весь мир покупает американское и не смеет вводить налоги на прибыль корпораций из Кремниевой долины. Его не волнует, что Берлин и Париж уже находятся на грани социального взрыва.

Сторона Требование / Статус
США Нулевые пошлины ЕС до июля или карательные тарифы
Евросоюз Попытка затянуть переговоры на фоне внутреннего кризиса

"С точки зрения макроэкономики, Трамп просто экспортирует свою инфляцию в Европу. Если ЕС сдастся, мы увидим окончательную деиндустриализацию региона в пользу американских штатов", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Разрыв отношений между Вашингтоном и Брюсселем становится вопросом времени. Пока Белый дом ведет себя как слон в посудной лавке, союзники превращают Ближний Восток в могилу для США, отказываясь поддерживать американские авантюры. Трамп пытается скомпенсировать внешнеполитические фиаско за счет прямой экспроприации европейских доходов.

Геополитическое одиночество Вашингтона

Агрессия Трампа — это не признак силы. Это судороги гегемона, который видит, как из его рук уплывает контроль. Недавно Эр-Рияд закрыл проект "Свобода", оставив американские базы не у дел. На этом фоне попытка запугать Урсулу фон дер Ляйен выглядит как поиск легкой жертвы. ЕС, будучи политически импотентным, кажется Трампу идеальной мишенью для финансовой порки.

"Вашингтон демонстрирует фантастическую недоговороспособность. Сегодня они требуют обнулить пошлины, а завтра потребуют прямой дани", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

В то время как в Сербии Вучич зачищает бюрократический аппарат, укрепляя суверенитет, европейские элиты продолжают лебезить перед Трампом. Однако запас терпения европейского бизнеса не бесконечен. Либо они найдут в себе силы сопротивляться, либо превратятся в штатный придаток США. Ситуация усугубляется тем, что союзники Вашингтона тихо исчезают из игры, когда дело доходит до реальных рисков. Трамп остается один со своими амбициями и ультиматумами.

Ответы на популярные вопросы о торговом конфликте США и ЕС

Почему Трамп выбрал именно дату 4 июля?

Это символическая дата — 250-летие США. Трамп использует юбилей как повод для ультиматума, подчеркивая национальные интересы над коллективными соглашениями.

Чем ответит Евросоюз на угрозы Трампа?

У Брюсселя мало рычагов: либо вводить ответные пошлины, что добьет собственную экономику, либо безоговорочно подчиниться требованиям Вашингтона.

Как этот конфликт повлияет на мировые цены?

Торговая война между двумя крупнейшими рынками неизбежно вызовет рост цен на электронику, автомобили и промышленное оборудование по всему миру.

Выполнит ли фон дер Ляйен требования Америки?

Учитывая политическую слабость нынешнего руководства Еврокомиссии, высокая вероятность кулуарных уступок, которые назовут "новым этапом сотрудничества".

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша евросоюз экономика дональд трамп урсула фон дер ляйен
Новости Все >
Море требует спасения во Владивостоке: экологи и жители бьют тревогу из-за мазутных загрязнений
Платёжный паралич неизбежен? Госдума добивается расширения белых списков для всех банков
Настоящий грохот светила свел бы мир с ума: почему до Земли не долетает "крик" солнечной плазмы
Война с разметкой: во Владивостоке жители вышли на тропу борьбы против абсурдных дорожных запретов
Банки боятся должников: почему россияне все чаще получают отказ по кредитным картам
Представители Пентагона хранят гробовое молчание по поводу новых данных о провокационном шпионском полете... — писала газета Правда 8 мая 1960 года
Телефон быстро садится и нагревается? Эксперты советуют срочно проверить приложения
Эксперты бьют тревогу: почему рост убыточных банков опасен даже при защите вкладов
Продовольственный десант из Хабаровска: местные продукты осадили чужие прилавки — и назад не собираются
Золотая жила потускнела: почему якутские строители теряют доходы при рекордных нагрузках
Сейчас читают
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Еда и рецепты
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Мясо держит сок до последнего кусочка: кубанский способ делает шашлык мягким и насыщенным
Еда и рецепты
Мясо держит сок до последнего кусочка: кубанский способ делает шашлык мягким и насыщенным
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Бегите из Киева: Россия сделала последнее предупреждение дипломатам на Украине
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
Культурный фронт в Венеции: участие России вызвало ярость в Брюсселе Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Орешник в ответ? Россия ждёт действий после украинских провокаций на день Победы
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Последние материалы
Отдых превращается в квест: почему большинство туристов не могут расслабиться в долгожданном путешествии
Трамп объявил тарифную войну ЕС: пошлины США взлетят до небес при отказе пойти на уступки
Собаки потеряли почти половину мозга рядом с людьми: спокойная жизнь изменила их сильнее волков
Ложка, которая решит всё: как превратить хилую грядку в склад сочных и крепких луковиц за один полив
Вулкан начинает шептать перед взрывом: новый датчик ловит сигнал за часы до катастрофы
Соседи думают, что дома праздник: эта запеканка пахнет как ужин в дорогом ресторане
Зелёный лук больше не пропадёт: быстрый рецепт золотистых сырных конвертов с зеленью
Золото друидов всплыло спустя две тысячи лет: на священном острове нашли тайный клад кельтов
Свалка у забора внезапно стала золотой грядкой: тыква растёт там лучше, чем в огороде
Возмездие в проливе: ракеты Ирана поразили силы США в ответ на захват танкера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.