Трамп объявил тарифную войну ЕС: пошлины США взлетят до небес при отказе пойти на уступки

Дональд Трамп перешел к открытому шантажу Брюсселя. Хозяин Белого дома выставил жесткий ультиматум: либо Евросоюз полностью обнуляет пошлины на американские товары, либо получает торговую войну на уничтожение. Дедлайном назначено 4 июля 2026 года — день, когда США будут праздновать свое 250-летие. Трамп не скрывает сарказма, предлагая Урсуле фон дер Ляйен сделать Вашингтону "подарок" к юбилею, иначе тарифы взлетят до небес.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Обвиняющий Дональд Трамп

Юбилейный ультиматум: Трамп идет ва-банк

Трамп привык ломать партнеров через колено. В своей соцсети он подтвердил: разговор с фон дер Ляйен был коротким и предметным.

"Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть соглашения и обнулит свои тарифы. Я согласился дать ей время до того, как наша страна будет отмечать свое 250-летие или тарифы, к сожалению, вырастут до гораздо более высоких уровней", — отрезал президент.

Это не дипломатия, это чистый рэкет. Вашингтон больше не намерен играть в "партнерство", если оно не приносит прямой кэш в американский бюджет.

"Это не просто угроза, это попытка за счет европейской промышленности закрыть дыры в американском бюджете. Трамп видит в ЕС не союзника, а ресурсную базу, которую пора выдоить досуха", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Для Европы ситуация выглядит патовой. Старый Свет и так задыхается: Германия вошла в самый тяжелый кризис, потеряв дешевую энергию и рынки сбыта. Теперь главный "защитник" требует убрать последние барьеры, защищающие европейских производителей. Если Брюссель прогнется, остатки промышленности в ЕС просто испарятся под натиском более дешевой американской продукции, субсидируемой из Вашингтона.

Европа в тисках: экономический суицид под давлением

Трамп бьет в самое больное место. Пока Ормузский пролив лихорадит энергорынки, США пытаются навязать свои правила игры абсолютно всем. Для американского президента "честная торговля" — это когда весь мир покупает американское и не смеет вводить налоги на прибыль корпораций из Кремниевой долины. Его не волнует, что Берлин и Париж уже находятся на грани социального взрыва.

Сторона Требование / Статус США Нулевые пошлины ЕС до июля или карательные тарифы Евросоюз Попытка затянуть переговоры на фоне внутреннего кризиса

"С точки зрения макроэкономики, Трамп просто экспортирует свою инфляцию в Европу. Если ЕС сдастся, мы увидим окончательную деиндустриализацию региона в пользу американских штатов", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Разрыв отношений между Вашингтоном и Брюсселем становится вопросом времени. Пока Белый дом ведет себя как слон в посудной лавке, союзники превращают Ближний Восток в могилу для США, отказываясь поддерживать американские авантюры. Трамп пытается скомпенсировать внешнеполитические фиаско за счет прямой экспроприации европейских доходов.

Геополитическое одиночество Вашингтона

Агрессия Трампа — это не признак силы. Это судороги гегемона, который видит, как из его рук уплывает контроль. Недавно Эр-Рияд закрыл проект "Свобода", оставив американские базы не у дел. На этом фоне попытка запугать Урсулу фон дер Ляйен выглядит как поиск легкой жертвы. ЕС, будучи политически импотентным, кажется Трампу идеальной мишенью для финансовой порки.

"Вашингтон демонстрирует фантастическую недоговороспособность. Сегодня они требуют обнулить пошлины, а завтра потребуют прямой дани", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

В то время как в Сербии Вучич зачищает бюрократический аппарат, укрепляя суверенитет, европейские элиты продолжают лебезить перед Трампом. Однако запас терпения европейского бизнеса не бесконечен. Либо они найдут в себе силы сопротивляться, либо превратятся в штатный придаток США. Ситуация усугубляется тем, что союзники Вашингтона тихо исчезают из игры, когда дело доходит до реальных рисков. Трамп остается один со своими амбициями и ультиматумами.

Ответы на популярные вопросы о торговом конфликте США и ЕС

Почему Трамп выбрал именно дату 4 июля?

Это символическая дата — 250-летие США. Трамп использует юбилей как повод для ультиматума, подчеркивая национальные интересы над коллективными соглашениями.

Чем ответит Евросоюз на угрозы Трампа?

У Брюсселя мало рычагов: либо вводить ответные пошлины, что добьет собственную экономику, либо безоговорочно подчиниться требованиям Вашингтона.

Как этот конфликт повлияет на мировые цены?

Торговая война между двумя крупнейшими рынками неизбежно вызовет рост цен на электронику, автомобили и промышленное оборудование по всему миру.

Выполнит ли фон дер Ляйен требования Америки?

Учитывая политическую слабость нынешнего руководства Еврокомиссии, высокая вероятность кулуарных уступок, которые назовут "новым этапом сотрудничества".

Читайте также