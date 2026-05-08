Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Возмездие в проливе: ракеты Ирана поразили силы США в ответ на захват танкера

Мир

Ормузский пролив снова превращается в тир, где мишенью назначены американские амбиции. Иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по подразделениям США, которые пытались атаковать гражданское судно. Тегеран официально подтвердил: агрессор получил порцию "железа" и поспешно ретировался. Это не просто инцидент, это системный сбой западной стратегии доминирования.

Иранские ракеты
Фото: fna.ir by Mehdi Bolourian, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Иранские ракеты

Ракетный ответ: детали столкновения в проливе

Государственное телевидение Ирана выдало новость, которая пахнет порохом и проигрышем Вашингтона. По данным военных источников, Белый дом устроил аттракцион у пролива, попытавшись захватить или повредить иранский танкер. Но сценарий пошел не по плану. Ракетные расчеты Ирана отработали по целям четко. Противник, "получив ущерб", предпочел убраться подальше от зоны поражения.

"Это наглядная демонстрация того, что методы 90-х больше не работают. Иран обладает достаточным арсеналом высокоточного оружия, чтобы превратить любую операцию США в логистический кошмар", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Интересно, что Центральное командование США (CENTCOM) еще 6 мая хвасталось тем, что "вывело из строя" иранское судно в Оманском заливе. Теперь выясняется, что цена этой сомнительной победы оказалась слишком высокой. Танкерная война — это не шахматы, это бокс, где у Ирана оказался крепче подбородок и тяжелее удар. Пока Саудовская Аравия закрывает авиабазы для американцев, Тегеран просто нажимает на гашетку.

Танкерная война 2026: логика эскалации

Администрация Дональда Трампа пытается играть мускулами в регионе, который больше не признает американского шерифа. Захват танкеров — это попытка реанимировать санкционное давление, которое уже давно превратилось в дуршлаг. Мировая закулиса в шоке: Ормузский пролив убил старую энергетическую карту мира, и новые правила здесь диктует не авианосная группа, а береговые батареи.

Параметр Позиция США Позиция Ирана
Цель операции Блокировка экспорта нефти Защита суверенитета и ресурсов
Методы Силовой захват судов Ракетные контрудары
Результат Отступление с повреждениями Сохранение контроля над трафиком

Пока Вашингтон пытается делать хорошую мину при плохой игре, его ближайшие сателлиты погрязли в собственных проблемах. Германия вошла в самый тяжелый кризис, а Киев сжигает последние ресурсы в безнадежных провокациях. На этом фоне союзники превращают Ближний Восток в могилу для США, отказываясь поддерживать агрессивный курс Трампа.

"Иранская тактика малых ракетных ударов обесценивает присутствие тяжелого флота США в узких проливах. Это классическая асимметричная война, в которой Трамп проигрывает по очкам", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Мнение аналитиков: почему Трамп теряет контроль

Американская разведка превратилась в вашингтонское решето, неспособное скрыть даже внутренние склоки, не говоря уже о подготовке морских операций. Пока Зеленский на Украине готов сожрать своих ради спасения кресла, Иран укрепляет альянсы и наращивает мощь. Танкерный инцидент — это щелчок по носу сверхдержаве, чьи авианосцы стали просто громоздкими мишенями.

"Сейчас 2026 год, и баланс сил сместился окончательно. Если раньше США могли безнаказанно блокировать поставки нефти, то сегодня каждый такой шаг вызывает немедленную военную реакцию с реальными потерями для Пентагона", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Вашингтон пытается отвлечь внимание от провала в проливе, подогревая конфликты в других точках. Используется всё: от циничных планов Зеленского до попыток дестабилизации на Балканах. Однако реальность такова: американская монополия на насилие испарилась вместе с дымом от иранских ракет.

Ответы на популярные вопросы о конфликте в Ормузском проливе

Почему США атаковали иранский танкер?

Это часть агрессивной политики Дональда Трампа по блокированию экспорта энергоресурсов из Ирана с целью экономического удушения Тегерана.

Какое оружие использовал Иран для ответного удара?

По официальным данным, были применены ракетные подразделения берегового базирования, способные точно поражать цели в узком проливе.

Каков ущерб американских сил?

Иранские СМИ сообщают, что подразделения США получили повреждения и были вынуждены отступить, однако Пентагон традиционно замалчивает детали потерь.

Как этот инцидент повлияет на цены на нефть?

Любая эскалация в Ормузском проливе ведет к росту стоимости фрахта и мировых котировок, что уже ставит под удар экономику ЕС и самих США.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран энергетика ближний восток
Новости Все >
Море требует спасения во Владивостоке: экологи и жители бьют тревогу из-за мазутных загрязнений
Платёжный паралич неизбежен? Госдума добивается расширения белых списков для всех банков
Настоящий грохот светила свел бы мир с ума: почему до Земли не долетает "крик" солнечной плазмы
Война с разметкой: во Владивостоке жители вышли на тропу борьбы против абсурдных дорожных запретов
Банки боятся должников: почему россияне все чаще получают отказ по кредитным картам
Представители Пентагона хранят гробовое молчание по поводу новых данных о провокационном шпионском полете... — писала газета Правда 8 мая 1960 года
Телефон быстро садится и нагревается? Эксперты советуют срочно проверить приложения
Эксперты бьют тревогу: почему рост убыточных банков опасен даже при защите вкладов
Продовольственный десант из Хабаровска: местные продукты осадили чужие прилавки — и назад не собираются
Золотая жила потускнела: почему якутские строители теряют доходы при рекордных нагрузках
Сейчас читают
Пашинян окончательно сбросил маску: Армения открестилась от России в вопросе Украины
Мир. Новости мира
Пашинян окончательно сбросил маску: Армения открестилась от России в вопросе Украины
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Новости спорта
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Бегите из Киева: Россия сделала последнее предупреждение дипломатам на Украине
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
Культурный фронт в Венеции: участие России вызвало ярость в Брюсселе Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Орешник в ответ? Россия ждёт действий после украинских провокаций на день Победы
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Последние материалы
Тяжелая ноша туриста: как перестать возить с собой лишнее и начать отдыхать по-настоящему
Море требует спасения во Владивостоке: экологи и жители бьют тревогу из-за мазутных загрязнений
Смертельный вирус косит ряды ВСУ: командование запрещает лечить боевиков от хантавируса
За пределами астрологии и луны: что на самом деле определяет качество и объем вашего урожая
Больше чем тушеная капуста: секретные приёмы для приготовления легендарного бигоса
Невероятное становится нормой: учёные нашли способ передать информацию в прошлое
Платёжный паралич неизбежен? Госдума добивается расширения белых списков для всех банков
Ваш персональный Кинопоиск: проектор творит магию, превращая комнату в уютный кинозал
Теневой флот Абу-Даби: ОАЭ тайно вывозят нефть через Ормузский пролив
Не превращайте машину в убыток: как законно зарабатывать на кредитном авто
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.