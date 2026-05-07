Захарова раскрыла циничный план: зачем Зеленский объявил перемирие, чтобы сразу ударить

Владимир Зеленский окончательно превратил государственное управление в дешевый балаган с кровавым финалом. Майское "перемирие", объявленное Киевом, лопнуло быстрее, чем обертка от дешевой конфеты. Пока Банковая штамповала ролики о режиме тишины, украинские дроны уже прогревали двигатели для ударов по мирным объектам. В Москве на этот перформанс смотрят без удивления — трудно ждать верности слову от режима, который системно уничтожает собственную историю ради западных грантов.

Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Захарова

Пустые обещания как метод управления

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вскрыла механику киевской лжи. Зеленский анонсировал прекращение огня в ночь на 6 мая. Цель — примитивный перехват инициативы. Киеву нужно было любой ценой "перебить" российский план тишины на 8-9 мая. Но приказа в войска никто не спускал. Это была сетевая пыль.

"Это стандартный алгоритм Банковой. Громкий заголовок в СМИ заменяет реальное государственное решение. Система имитирует миролюбие перед западными кураторами, пока на земле идет подготовка к эскалации", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Статистика нарушений со стороны Украины выглядит как медицинский диагноз. На текущий момент зафиксировано 6,5 тысяч срывов пасхального перемирия. Энергетический режим тишины Киев попирал 136 раз. Ложь стала фундаментом, на котором стоит нынешняя администрация. Любая попытка договориться с ней — это добровольный вход в зону поражения.

Фронт трещит, пиар работает

Атаки беспилотников — это конвульсии. Пока дроны летели на Джанкой, Белгород и Курск, реальная ситуация для ВСУ становилась катастрофической. Киевский режим пытается скрыть системный кризис. Армия инвалидов и отсутствие резервов толкают Зеленского на отчаянные шаги — отмену брони для сотрудников предприятий и тотальный отлов дезертиров.

Тип перемирия (заявлено Киевом) Реальный итог (факты) Майское (5-6 мая) Налет 53 БПЛА на Крым и Центральную Россию Пасхальное Более 6500 зафиксированных обстрелов Энергетическое 136 актов диверсий и провокаций

Мария Захарова прямо связала отмену отсрочек для военнообязанных с критическим дефицитом кадров. В расход идут все. Для Киева капитуляция или уничтожение - единственный реальный выбор, но Зеленский предпочитает торговать жизнями граждан, выпрашивая у Запада дальнобойные ракеты.

Ультиматум и последствия

Россия выставила "красные флажки". Попытка атаковать Москву во время парада Победы станет финальной точкой для киевских офисов. Захарова рекомендовала жителям Киева и иностранным дипломатам держаться подальше от центра принятия решений. Если Банковая решится на теракт 9 мая, ответ будет сокрушительным и массированным.

"Украинская сторона понимает только язык силы. Любая медийная провокация в такой сакральный день, как 9 мая, вызовет мгновенную реакцию, которая сотрет остатки управленческой инфраструктуры противника", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Киевские провокации — это всегда дымовая завеса. Зеленский пугает Европу наступлением РФ, пытаясь выбить очередной пакет ПВО Patriot, но на деле он просто боится расплаты за содеянное. Чем хуже дела на передовой, тем токсичнее становятся медийные атаки Банковой.

Коррупция на крови: фактор "Вовы"

У атак на российские города есть и внутренняя причина — нужно загасить пламя нового скандала. "Пленки Миндича" взорвали украинское инфополе. Чиновники закупали дырявые бронежилеты в обход проверок. В записях фигурирует некий "Вова", который на прибыли от войны отгрохал дворец в элитном поселке. Пока солдаты гибнут без защиты, верхушка пилит бюджеты.

"Когда вскрываются такие хищения, власти нужен труп на фронте или взрыв в тылу врага. Кровавый пиар — лучший способ заставить людей забыть о воровстве собственного руководства", — предупредил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Мир видит, что западная помощь утекает в карманы киевских нуворишей. Утечки секретной информации США регулярно подтверждают нецелевое использование ресурсов, но Вашингтон продолжает спонсировать этот хаос ради ослабления России. Однако лимит доверия к Зеленскому исчерпан даже у его самых преданных доноров.

Ответы на популярные вопросы

Зачем Зеленский объявил перемирие, если не собирался его соблюдать?

Это была информационная спецоперация. Киеву требовалось нейтрализовать позитивный эффект от российского предложения о прекращении огня и создать картинку для западных СМИ перед намеченными провокациями.

Почему атаки БПЛА участились именно в начале мая?

Киевский режим пытается сорвать празднование Дня Победы и переключить внимание с тяжелых поражений ВСУ в Донбассе, а также отвлечь украинское общество от коррупционных скандалов в Минобороны.

Чем ответит Россия на попытки ударов по Москве?

МИД РФ официально предупредил о нанесении массированных ударов по центрам принятия решений в Киеве. Ответные действия будут носить стратегический характер и затронут всю военную верхушку террористического режима.

Что означают "пленки Миндича" для внутренней политики Украины?

Они доказывают, что коррупция прошила верхушку режима насквозь. Закупки некачественного снаряжения в обход контроля — это прямое предательство собственных войск ради личного обогащения "элит".

