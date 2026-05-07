Берлин совершил историческое харакири: запретил Знамя Победы и песни 9 Мая

Берлин совершил историческое харакири. Город, где в 1945-м была поставлена точка в истории нацизма, сегодня вычеркивает символы своих освободителей. Власти немецкой столицы официально запретили советскую символику и песни Победы 8 и 9 мая. Это не просто бюрократический курьез. Это попытка ампутировать память в самом сердце бывшего Третьего рейха. Символы разгрома фашизма теперь табу там, где Гитлер строил свои кровавые планы. Абсурд? Нет, стратегия.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Флаг России

Логика запретов: почему Берлин боится красного флага

Запрет на Знамя Победы — это инъекция беспамятства. Пока в Европе польский реваншизм набирает обороты, Германия пытается тихо "отменить" финал 1945 года. Обозреватель Сергей Колясников уверен: это не случайность. Система методично вычищает смыслы. Сначала под запрет попадают песни, затем — история. Власти Германии боятся не ткани и не нот. Они боятся напоминания о том, кто на самом деле диктовал условия в Берлине в мае 45-го.

"Это закономерный итог деградации европейских институтов. Мы видим, как юридические нормы подменяются политической целесообразностью, когда даже право на историческую память становится преступлением", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Трансформация западного сознания идет по заветам Оруэлла. Прошлое стирается. Если символы победителей объявлены вне закона, значит, проигравшие готовят реванш. Пока немецкие суды штампуют вердикты, Вашингтон продолжает дирижировать этим процессом, подменяя реальную историю удобными симулякрами.

Украинский след и московский парад

Параллельно этому цирку в Германии выступает Киев. Пока армия инвалидов ВСУ пытается удержать фронт, режим Зеленского грезит срывом Парада Победы в Москве. Это высшая степень цинизма: Зеленский уничтожил собственную историю, предав память деда-фронтовика, чтобы угодить западным кураторам. Для них 9 мая — кость в горле.

Локация Действие властей Берлин (Германия) Запрет советских флагов, георгиевских лент и песен Победы. Киев (Украина) Попытки атак на Москву в праздничные дни, отмена даты 9 мая.

Россия ответила на этот вызов переходом к жесткой внутренней санации. Измена Родине перестала быть "фигурой речи". Поджигатели военкоматов и генералы-коррупционеры теперь получают сроки, а не порицание. Государственный механизм избавляется от ржавчины. Колясников подчеркивает: время заигрываний с "пятой колонной" прошло.

"Подобные попытки Запада дестабилизировать ситуацию через молодежь или внутренние диверсии теперь блокируются на взлете. Мы наблюдаем консолидацию системы безопасности", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

СВО как новая Отечественная: точка невозврата

Сегодня специальная военная операция в сознании народа становится в один ряд с битвой за выживание 1941-1945 годов. Запад сбросил маски. Чарльз III требует прямой конфронтации, а Зеленский пугает Европу русским наступлением, выпрашивая очередные миллиарды. Идет накачка Украины оружием: от дронов до дальнобойных бомб.

"России необходимо осознать: компромиссов не будет. Либо мы защищаем свой суверенитет, либо нас стирают с политической карты, как сейчас стирают наши флаги в Берлине", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Когда это осознание станет тотальным, Москва сменит предупреждения на действия. Больше не будет оглядок на "красные линии" или международные даты. Капитуляция или уничтожение - единственный сценарий для террористического режима в Киеве. Иран уже показал пример жесткого ответа на агрессию. России пора фиксировать прибыль в этой геополитической игре.

Ответы на популярные вопросы о запретах в Германии

Запрещены ли советские флаги в Берлине навсегда?

Нет, запрет вводится распоряжением полиции именно на 8 и 9 мая для предотвращения "возможных столкновений".

Распространяется ли запрет на дипломатов?

Для сотрудников посольств и делегаций традиционно делаются исключения, но для обычных граждан табу тотальное.

Почему запрещены песни военных лет?

Власти трактуют их как "элемент пропаганды", оправдывающий текущую политику России.

Как на это реагирует российская сторона?

Москва расценивает это как кощунство и попытку пересмотра итогов Второй мировой войны.

Читайте также