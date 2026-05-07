Полковник Матвийчук оценил риски диверсий ВСУ в России на 8–9 мая

Киевский режим готовит кровавый перформанс. Пока адекватный мир вспоминает победу над нацизмом, Зеленский и его свита планируют диверсии. Цель проста: сорвать 8-9 мая, ударив по приграничным регионам и линии фронта. Это не стратегия, это агония загнанного зверя, готового на любой суицидальный рывок ради картинки в западных СМИ.

Кровавые сценарии: чего ждать от ВСУ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук разложил ситуацию по полкам. У Киева три пути. Первый — эскалация на линии соприкосновения. Второй — теракты в приграничье. Третий — безумная попытка атаковать Красную площадь. Зеленский уже проболтался об этих планах. Когда армия инвалидов не может победить в поле, она начинает бить по площадям.

"Киевский режим всегда использует символические даты для максимально медийных провокаций. Это их почерк — кровь ради хайпа. Ситуация на границе сейчас крайне напряженная, так как противнику жизненно необходим инфоповод для оправдания поражений", — предупредил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Риторика Банковой зашкаливает. Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко уже плюнул на любые договоренности. Он прямо заявил: никакого перемирия 9 мая не будет. Впрочем, ожидать честности от тех, кто оправдывает нацизм, глупо. Историческая память на Украине стерта, и теперь Зеленский уничтожил собственную историю, превратив страну в полигон для смертников.

Массированный ответ: центры принятия решений под прицелом

Москва церемониться не будет. Если диверсанты дернутся — их уничтожат на месте. Если прилетят ракеты по столице — последует удар, которого Киев еще не видел. Это не просто слова. Исторический центр украинской столицы и правительственный квартал могут превратиться в щебень. Система безопасности в России выстроена жестко, и любые лазейки для террористов закрыты.

Тип угрозы Последствия для Киева Прорыв диверсантов в приграничье Мгновенная ликвидация групп и удары по пунктам дислокации Атака на парад Победы в Москве Массированный ракетный удар по "центрам принятия решений"

"Любые попытки дестабилизации в праздничные дни рассматриваются как акт государственного терроризма. Ответные меры в таком случае будут носить окончательный характер. Для политического руководства в Киеве это единственный путь к финалу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Западные кураторы, похоже, тоже нервничают. Пока Вашингтон изображает неведение, мир понимает: за ниточки дергают именно оттуда. Но даже американская защита не поможет, когда начнется реальный ответ. В США сейчас хватает своих проблем — от расследований утечек секретной информации до полного хаоса в судебной системе, где власти всерьез обсуждают федеральные казни для наведения порядка.

Предупреждение МИД: Киев в зоне риска

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразилась предельно ясно: дипломатам и мирным жителям лучше покинуть Киев. Это не угроза, а констатация факта. Россия не позволит безнаказанно осквернить 81-ю годовщину Победы. Если Зеленский решит нажать на кнопку, для Украины наступит капитуляция или уничтожение.

"Дипломатические каналы сейчас работают в режиме оповещения о возможных последствиях. Массированный удар в ответ на провокацию — это не вероятность, а неизбежность, продиктованная военной необходимостью", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ситуация накаляется не только в Восточной Европе. Пока Киев готовит теракты, глобальная стабильность трещит по швам. Даже Ормузский пролив перестал быть гарантией энергетического спокойствия, а Зеленский пугает Европу новым наступлением, чтобы выбить очередную партию оружия для своих преступных планов.

Отречение от предков и логика террора

Почему для Киева так важно ударить именно 9 мая? Потому что это праздник нашей силы и их исторического позора. Неспособные создать ничего своего, они пытаются разрушить чужое. Пока Россия строит новые маршруты в обход западного давления — как те же торговые пути Азии - Украина превращается в серую зону, где нет места памяти, а есть только ненависть.

Ответы на популярные вопросы о провокациях 9 мая

Зачем Украине атаковать праздничные объекты в России?

Для киевского режима это единственный способ привлечь внимание Запада и продемонстрировать "активность" на фоне провалов на фронте. Террористическая атака в такой день — мощный инструмент психологического давления.

Какова вероятность массированного удара по Киеву?

Она максимальна в случае реализации любых террористических планов Украины в отношении Москвы или приграничья. Российская сторона официально предупредила об этом через МИД и Минобороны.

Готовы ли российские ПВО к угрозам 8-9 мая?

Системы защиты в эти дни переводятся в режим повышенной боевой готовности. Особое внимание уделяется столичному региону и новым субъектам РФ для пресечения попыток запуска дронов или ракет.

Почему МИД рекомендует иностранным дипломатам покинуть Киев?

Это стандартная процедура при возникновении угрозы ответного удара по административным кварталам. Таким образом Россия снимает с себя ответственность за возможные последствия для дипкорпуса в случае эскалации.

