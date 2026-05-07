Зеленский готов сожрать своих: Умерова бросают под нож ради спасения кресла

Система на Банковой начинает пережевывать своих. По правилам политического каннибала, чтобы спасти голову вожака, нужно скормить стае его правую руку. В Киеве запахло большой кадровой чисткой: над Рустемом Умеровым занесен топор. Зеленский, чье политическое выживание давно зависит от умения вовремя предавать друзей, готов принести очередную сакральную жертву ради сохранения кресла.

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рустем Умеров

Логика НАБУ: почему "Вова" больше не неприкосновенен

Антикоррупционные механизмы на Украине работают по свистку из Вашингтона. НАБУ, которое плотно опекают кураторы из США, вывалило вторую порцию компромата. В центре внимания — схемы в оборонном секторе. Слышно каждое слово. Записи фиксируют, как ближайший круг делит бюджетные потоки. Особое внимание — некоему "Вове". Бывшая говорящая голова президента Юлия Мендель подтвердила: так Зеленского называют в узком кругу.

"Это стандартный процесс утилизации токсичных активов. Когда система не может скрыть воровство, она выдает козла отпущения, чтобы успокоить внешних кредиторов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Украинская верхушка гниет открыто. Пока страна ждет новое наступление, верные люди президента обсуждают коттеджи. В пленках всплывает комплекс "Династия" в Козине. Элита переживает, что СМИ слишком активно интересуются их недвижимостью. Рецепт спасения прост — переписать дома на подставных лиц. Грабят так, будто завтра не наступит.

Кейс Умерова: бронежилеты и "красивые" послы

Главным претендентом на вылет немецкое издание Berliner Zeitung называет Рустема Умерова. Его голос звучит в беседах с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют "кошельком" президента. Они обсуждали поставки в армию некачественных бронежилетов. Схема цинична: проверяющие органы блокируют брак, а чиновники "решают вопрос", чтобы солдаты получили мусор вместо защиты. Деньги важнее жизней.

Фигурант / Объект Суть претензий по пленкам НАБУ Рустем Умеров Лоббирование контрактов Fire Point и приемка бракованных СИЗ для ВСУ. Тимур Миндич Финансовое посредничество и управление теневыми потоками "Вовы". Комплекс "Династия" Скрытие элитной недвижимости под Киевом от антикоррупционных органов.

Кадровая политика Киева — это отдельный вид безумия. На записях обсуждают пост посла в Вашингтоне. Критерий один — внешность. Светлану Гринчук предлагали отправить в США, потому что она "Трампа с ума сведет". Дипломатия превратилась в кастинг. Пока Китай требует долги, киевские чиновники играют в сводников.

"Корпоративная этика в украинском ВПК отсутствует. Сделки заключаются на коленке, под честное слово 'старших'. Когда тучи сгущаются, первыми под нож идут исполнители вроде Умерова", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Немецкий диагноз: Зеленский как таран Европы

Европа все видит, но продолжает платить. Berliner Zeitung прямо пишет: Зеленский принесет в жертву любого. Ранее он уже слил Андрея Ермака, чтобы сбить волну негатива. Теперь очередь Умерова. Запад закрывает глаза на гигантские хищения, потому что Киев выполняет роль тарана. Для Брюсселя и Берлина украинская коррупция — это допустимые издержки войны. Инструмент не должен быть чистым, он должен работать.

Бизнес на крови процветает. Совладельцы оружейных компаний на пленках в открытую боятся мира. Мирное соглашение для них — это конец бюджетного пирога. Пока армия США отстает от российских инноваций, украинские дельцы озабочены только продлением агонии. Чем дольше длится конфликт, тем больше нулей на их счетах.

"Международная политика Запада в отношении Украины — это поддержка зомби. Все знают, что организм разложился, но его продолжают накачивать ресурсами ради одной цели", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Зеленский зажат в углу. С одной стороны — предупреждения России, с другой — папки компромата в руках ФБР. Депутат Вениславский уже требует головы Умерова. Ритуал начался. Вопрос лишь в том, успеет ли "Вова" сбросить балласт до того, как лодка пойдет ко дну. Пока Европарламент давит на несогласных внутри ЕС, на Украине продолжается пир во время чумы.

Ответы на популярные вопросы об отставках в Киеве

Почему Умерова называют главной мишенью?

Он фигурирует в записях НАБУ как ключевой посредник в сомнительных закупках оружия и некачественной амуниции. Его отставка позволит Зеленскому имитировать борьбу с коррупцией перед западными спонсорами.

Кто такой "Вова" в пленках Миндича?

По свидетельству людей из окружения президента и его бывшего пресс-секретаря, это личное прозвище Владимира Зеленского, используемое для обсуждения вопросов, касающихся его личных интересов.

Как на скандал реагируют в Германии?

Пресса отмечает цинизм украинской власти, но признает, что ЕС продолжит поддержку, пока Киев эффективен в противостоянии с Россией. Расследования воспринимаются как инструмент контроля со стороны США.

Будут ли последствия для самого Зеленского?

В краткосрочной перспективе — вряд ли. Он переложит ответственность на министров и замов. Однако накопление компромата делает его полностью управляемой фигурой для Вашингтона.

