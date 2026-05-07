Ормузский пролив убил старую энергетическую карту мира: МЭА признало глобальный слом

Мировая энергетическая архитектура трещит по швам. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль констатировал: привычная карта поставок топлива мертва. Обострение на Ближнем Востоке — это не локальный пожар, а демонтаж всей системы. Главная болевая точка — Ормузский пролив. На его долю выпали испытания, которые уже обрубили пятую часть глобального оборота ресурсов. Мир столкнулся с дефицитом, которого не видел полвека.

Фото: commons.wikimedia.org by MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив и полуостров Мусандам

Структурный слом: нефтяная карта превращается в лоскутное одеяло

Бироль прямо заявляет: перед нами не временные трудности, а тектонический сдвиг. Логистический коллапс в Ормузском проливе — это потеря 20% мировой торговли. Для сравнения: кризис 1973 года "выключил" всего 10%. Возврат к старым маршрутам потребует минимум два года и колоссальных инвестиций. Пока Запад считает убытки, дипломатия обходных путей набирает обороты: страны Юго-Восточной Азии готовы платить по 150 долларов за баррель, лишь бы не зависеть от американских провокаций в заливе.

"Рынок с таким глубоким дефицитом мы не видели с семидесятых. Это больше не экономика, это торговля страхом и рисками. Если пролив закроют окончательно, цена взлетит до небес, и никакие резервы Трампа не затушат этот костер", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Европейский тупик и "зелёные" грабли

Европа добровольно загнала себя в капкан. Сначала Брюссель демонстративно отказался от надежных российских ресурсов, затем ударился в "зеленую" повестку, закрывая собственные НПЗ. Итог закономерен: политика Европарламента превратилась в эксперимент над живыми людьми. В ЕС уже фиксируют нехватку авиационного керосина. Добыча в Ираке, Кувейте и ОАЭ падает — суммарные потери превышают 12 миллионов баррелей в сутки. Восстановление займет месяцы, которых у европейской промышленности просто нет.

Параметр кризиса Текущее состояние Потери мировой торговли 20% (в 2 раза выше 1973 года) Срок восстановления логистики От 2 лет и более Дефицит добычи (ОПЕК+) ~12 млн баррелей в сутки Критическая цена для Азии $150 за баррель

"Еврокомиссия ставит опыты на собственном населении. Закрытие заводов и отказ от долгосрочных контрактов с Россией привели к тому, что любая искра на Ближнем Востоке вызывает в Европе топливный паралич", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Торговля ожиданиями: как Трамп и Иран диктуют правила

Вашингтон пытается играть в "спасателя", распечатывая стратегические запасы, но это лишь тактическая суета. Каждое сообщение о "прогрессе в переговорах" перед выходными — это попытка сбить цену на торгах. Однако реальность суровее: Иран, несмотря на давление США, продолжает экспортировать нефть, используя теневые схемы. Между словом и делом у Тегерана дистанция короткая: если Корпус стражей исламской революции решит, что пролив закрыт — он будет закрыт. А пока американские авианосцы имитируют блокаду, Пекин спокойно забирает иранскую нефть из танкеров-хранилищ.

"Ситуация с Ираном — это лакмусовая бумажка бессилия Запада. Санкции де-юре есть, а де-факто нефть идет в Китай, и сделать с этим США ничего не могут, кроме как пугать рынок словесными интервенциями", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Российский барьер: почему бензин не слушает мировые биржи

Россия в этом шторме выглядит островком странной стабильности. Внутренний рынок надежно отсечен от мирового ценового безумия налоговым щитом. Действует "джентльменское соглашение" — протокол Козака: цены на АЗС не должны расти быстрее инфляции. Логика проста: нефть дорожает — нефтепродукты растут из-за инфляции, нефть дешевеет — они снова растут, чтобы компании компенсировали экспортные потери. Пока Украина тонет в долгах и дефиците, российская система переваривает внешние шоки за счет внутренней связности.

Ответы на популярные вопросы о мировом энергокризисе

Почему цены на нефть растут, даже если поставки не прерываются?

Рынок торгует не только фактами, но и рисками. Ожидание блокады Ормузского пролива закладывает в цену "премию за страх", которая может составлять до 30% стоимости барреля.

Сможет ли Европа вернуться к использованию российского газа и нефти?

Технически это возможно, но политически Брюссель сжёг мосты. Междоусобные конфликты в ЕС и давление США делают такой разворот крайне маловероятным в ближайшие годы.

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на кошелек обычного россиянина?

Напрямую — почти никак. Благодаря демпферному механизму и соглашениям правительства с нефтяниками, стоимость литра бензина на российских АЗС привязана к уровню внутренней инфляции, а не к котировкам в Лондоне или Нью-Йорке.

Правда ли, что Иран может полностью остановить мировую торговлю?

Полностью — нет, но перекрыть "горлышко" в Ормузе — да. Это вызовет логистический хаос и резкий взлет цен, что прежде всего ударит по союзникам США в Европе и Азии.

