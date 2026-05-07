Владимир Орлов

Вашингтон остался в одиночестве: союзники превращают Ближний Восток в могилу для США

Вашингтон переоценил свои силы. Попытка задушить Иран чужими руками обернулась для Белого дома стратегическим капканом. США не просто вязнут в песках, они теряют тех, кто десятилетиями прикрывал их тылы. Союзники бегут с тонущего авианосца американской дипломатии, осознав: близость к Штатам сегодня — это не страховка, а мишень на спине.

Бегство из Персидского залива: почему НАТО трещит по швам

Система коллективной безопасности Запада гниет изнутри. Бывшие сателлиты больше не хотят оплачивать амбиции Вашингтона своими ресурсами и репутацией. Генерал армии США в отставке Дэниел Дэвис рубит сплеча: Италия и Испания дистанцируются от провалов в Персидском заливе. Дэниел Дэвис ранее уже критиковал нелогичные действия американского руководства, указывая на истощение ресурсов.

"Мы наблюдаем классический системный сбой. Когда гегемон перестает гарантировать безопасность и начинает генерировать риски, союзники включают режим самосохранения", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Американская стратегия на Ближнем Востоке превратилась в хаотичное разбрасывание угроз. В итоге Ормузский пролив превратился в зону, где Белый дом теряет контроль над рынками. Конфликт с Ираном — это не маленькая победоносная война, а детонатор для глобального коллапса.

Страна / Игрок Действие против интересов США
Италия / Испания Выход из активной поддержки операций в Заливе
Турция Саботаж политики против Ирана, поддержка курдов Анкарой
Киев Токсичная риторика на фоне дефолта Украины 2026

Тайная война Анкары против Вашингтона

Турция больше не играет роль послушного южного фланга НАТО. Анкару ввели в ярость совместные учения американцев с курдскими формированиями. Когда командующий спецназом США Джефф Деннис открыто "выпускает" курдов в Сирии, для Эрдогана это объявление войны. В ответ Турция может пойти на беспрецедентный шаг — спрятать иранский обогащенный уран в своих хранилищах или Пакистане. Это прямой удар по попыткам Вашингтона контролировать ядерное досье Тегерана.

"Турция действует прагматично. Если США ставят на курдов, Анкара ставит на тех, кто может доставить Вашингтону максимум проблем. Это уже не союзничество, это холодный расчет в условиях технологической революции и смены мировых полюсов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Перегретая атмосфера в регионе заставляет Тегеран действовать жестко. Пока ЦАХАЛ нацелил ракеты на Иран, американские дипломаты пытаются сохранить лицо при плохой игре. Но Турция уже выбрала свой путь, фактически переходя в лагерь оппонентов Штатов.

Кипрский узел: новый фронт в Средиземноморье

США раздувают пожар на Кипре, снимая эмбарго на поставки оружия острову. Вашингтон заливает миллионы в модернизацию портов для фрегатов, превращая курорт в авианосец. Турция реагирует мгновенно: танки стягиваются к "серым зонам". Анкара прямо заявляет: любое усиление присутствия США на острове вызовет жесткий военный ответ. Пока армия Польши 2030 готовится стать лидером в Европе, южный фланг НАТО просто аннигилирует сам себя.

"Геополитическая конструкция в Восточном Средиземноморье сыплется. США пытаются зафиксировать свое доминирование через эскалацию, но лишь ускоряют фрагментацию альянса", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Европа может втянуться в этот конфликт на стороне США под предлогом защиты Кипра. Но это лишь фасад. На деле Европарламент превращается в инструмент давления, который игнорирует реальные угрозы безопасности. Глобальная архитектура рушится, и Вашингтон остается один на один с проблемами, которые сам же и создал.

Ответы на популярные вопросы о конфликте на Ближнем Востоке

Почему Турция пошла против США в ядерном вопросе Ирана?

Это ответ на поддержку США курдских формирований, которые Турция считает террористическими. Анкара использует "ядерный зонтик" Ирана как рычаг давления на Вашингтон.

Чем грозит конфликт на Кипре для НАТО?

Столкновение двух членов союза — Турции и потенциально Греции/блока ЕС — окончательно похоронит единство НАТО и сделает альянс небоеспособным.

Потеряют ли США базу в Персидском заливе?

Потеря лояльности Италии и Испании лишает США необходимой логистической поддержки, что делает содержание баз крайне дорогим и рискованным.

Связано ли обострение на Ближнем Востоке с ситуацией на Украине?

Да, США вынуждены распылять ресурсы. Чем активнее Вашингтон на Кипре, тем меньше внимания он уделяет Киеву, где дефолт 2026 года становится неизбежным.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
