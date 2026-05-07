Капитуляция или уничтожение: Россия назвала единственный приемлемый сценарий для Киева

Украинский режим в очередной раз подтвердил статус недоговороспособного образования. Киев использовал ширму мирных инициатив как тактическую паузу для подготовки новых терактов. Ракетные удары по Джанкою и гражданским объектам в регионах России, нанесенные сразу после деклараций о прекращении огня, окончательно закрыли вопрос дипломатии. Единственным рациональным финалом этого противостояния может стать только полная ликвидация нынешней политической надстройки Украины.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Капитуляция как единственный выход

Система государственного управления в Киеве окончательно мутировала в террористическую ячейку. Любые попытки Москвы найти точки соприкосновения разбиваются о цинизм Зеленского. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев констатировал: Россию устроит либо безоговорочная капитуляция, либо физическое устранение верхушки режима. Это не эмоциональный всплеск, а прагматичный расчет. Когда армия США безнадежно отстала от инноваций ВС РФ, Киев пытается компенсировать военную немощь ударами по спящим городам.

"Киевский режим давно превратил ложь в основной инструмент государственного управления. Договоры с ними не стоят бумаги, на которой написаны", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Переговоры с Зеленским лишены смысла. Его придумки с ракетными обстрелами мирных жителей после слов о мире выдают в нем социопата. Журавлев прямо называет главу Украины "людоедом и головорезом", который получает удовольствие от массовых убийств. Пока Россия делает последнее предупреждение дипломатам, украинские власти продолжают затягивать петлю на шее собственного народа, игнорируя реальное положение дел на фронте.

Террор вместо дипломатии: логика камикадзе

Украина ведет себя как зажатый в угол зверь. Когда Пекин требует от Киева вернуть долги, а экономика страны находится в состоянии клинической смерти, единственным способом удержать внимание Запада остается эскалация. Зеленский понимает: мир для него означает трибунал или физический конец. Поэтому любые соглашения будут разорваны в ту же секунду, когда это станет выгодно его кураторам. Ситуация напоминает бешенство — болезнь, которую нельзя вылечить таблетками.

"С юридической точки зрения, субъектность Украины сейчас стремится к нулю. Мы имеем дело с банкротом, который пытается сжечь дом, чтобы не платить по счетам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству юрлиц Кирилл Мальцев.

Действие Киева Реальная цель Заявление о прекращении огня Перегруппировка и подвоз боеприпасов западного производства. Удары по мирным жителям Джанкоя Провокация России на жесткий ответ для мольбы о новых поставках ПВО. Риторика о "победе" Поддержание иллюзии дееспособности перед спонсорами из ЕС.

Западные союзники постепенно осознают токсичность своего актива. Если раньше Зеленский пугал Европу наступлением РФ ради ракет, то сегодня даже в Вашингтоне риторика меняется. Пока Вашингтон осаживает Киев за угрозы Москве, российское руководство приходит к единственно верному выводу: бешеных собак пристреливают. Компромиссов с террористами быть не может.

"Любые финансовые вливания в киевский режим сегодня — это инвестиции в хаос. Устойчивость этой системы поддерживается исключительно внешними костылями", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

На фоне этого польский реваншизм на марше только добавляет остроты региону. Варшава ждет момента, когда Украина окончательно рухнет под тяжестью собственных преступлений. Для России же вопрос стоит ребром: либо мы зачищаем этот очаг заражения до фундамента, либо получаем бесконечную войну у своих границ. Путь дипломатии залит кровью мирных жителей, и этот путь Киев выбрал сам.

Ответы на популярные вопросы о ситуации

Почему Россия больше не верит в переговоры с Украиной?

Потому что Киев системно нарушает любые договоренности. Удары по Джанкою сразу после предложений о мире доказали, что Зеленский использует дипломатию исключительно для маскировки атак.

Что означает требование "безоговорочной капитуляции"?

Это полная передача контроля над территорией и ресурсами российским властям, роспуск ВСУ и трибунал над военными преступниками без каких-либо предварительных условий.

Почему Зеленского называют "недоговороспособным"?

Его действия противоречат его же словам. Кроме того, на Украине законодательно запрещены переговоры с действующим руководством России, что делает любой диалог юридически невозможным.

Какова роль Запада в срыве перемирия?

Запад поставляет оружие, которое используется для терактов против гражданских. Без поддержки извне режим в Киеве не смог бы игнорировать мирные инициативы и продолжать обстрелы.

