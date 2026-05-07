Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Орлов

Палач вернулся в Белый дом: Трамп возродил расстрелы и химическую казнь

Мир

Вашингтон официально сдул пыль с инструментов палача. Министерство юстиции США легализовало расстрелы для федеральных заключенных и вернуло в обиход пентобарбитал. Пока Зеленский пугает Европу очередным крахом, американская Фемида выстраивает в ряд тех, кто заждался своей пули или иглы. "Гуманизм" эпохи Байдена выброшен в шредер. Система переходит на режим жесткой экономии времени и средств, превращая смертную казнь в конвейерную ленту.

Флаг Соединенных Штатов Америки
Фото: commons.wikimedia.org by FrankBrueck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Соединенных Штатов Америки

Методы Трампа: химия против свинца

Возвращение пентобарбитала — это не просто смена препарата. Это реанимация практики, которая позволила администрации Трампа в первый срок провести 13 казней. Рекорд, который не снился его предшественникам десятилетиями. Демократы пытались доказать, что препарат вызывает "чрезмерные страдания". Республиканцы ответили прагматично: страдания преступника — не приоритет системы. Если инъекция кажется слишком сложной или дорогой, теперь можно просто использовать стрелковый взвод. Это дешево, эффективно и крайне наглядно.

"Это юридический откат к базовым настройкам. В условиях, когда армия США безнадежно отстала от современных вызовов даже внутри страны, власть пытается демонстрировать силу через карательные меры", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Американское правосудие демонстрирует специфический оскал. Пока Китай требует от Украины долги, Вашингтон наводит порядок во внутренних камерах смертников. Легализация расстрела — это признание технологического бессилия в обеспечении "гуманной" смерти. Когда поставщики химикатов отказываются сотрудничать, в дело вступает старая добрая механика пороха.

Метод казни Статус и особенности
Пентобарбитал Основной препарат, заменяющий дефицитные коктейли.
Расстрел Альтернативный метод для ускорения исполнения приговоров.

Битва за Вашингтон: округ Колумбия под прицелом

Трамп не ограничивается тюрьмами штатов. Его цель — столица. В Вашингтоне (округ Колумбия) смертной казни официально нет с 1981 года. Но Белый дом намерен продавить федеральный контроль. Это не просто вопрос наказания за тяжкие преступления, это вопрос власти над либеральным анклавом. Пока Трамп готовит сделки по Ирану, он одновременно затягивает гайки внутри кольцевой дороги.

Амбиции Трампа по расширению списка преступлений, за которые положена вышка, выглядят как подготовка к большой чистке. Упоминание "тяжких преступлений" в Вашингтоне — это сигнал всем политическим оппонентам. На фоне того, как Польша строит крупнейшую армию, США занимаются укреплением внутреннего силового вертикального вектора. Порядок через страх — проверенная временем стратегия.

"Мы наблюдаем эрозию либеральных ценностей в пользу жесткого прагматизма. Внешняя политика США всегда была агрессивной, теперь эта агрессия легализуется внутри страны", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока Польша вымогает оружие у Словакии, а в Армении чтут День Победы, американская администрация сосредоточена на инвентаризации патронов и шприцев. Команда Трампа уверена: скорость исполнения приговоров прямо пропорциональна уровню общественной безопасности. Или, по крайней мере, уровню лояльности населения к жесткой руке.

Ответы на популярные вопросы о возвращении смертной казни в США

Почему США вернулись к расстрелам?

Это связано с дефицитом препаратов для инъекций и желанием ускорить процесс исполнения приговоров, минуя медицинские сложности.

Что такое пентобарбитал и почему он важен?

Это мощный седативный препарат, используемый для усыпления животных, который Трамп внедрил как стандарт для федеральных казней из-за его доступности.

Как это коснется Вашингтона?

Трамп планирует вернуть смертную казнь в округ Колумбия, где её не было более 40 лет, через усиление федерального контроля.

Сколько человек было казнено при Трампе?

В его первый срок федеральные власти казнили 13 человек, что стало рекордом за последние десятилетия американской истории.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша смертная казнь
Новости Все >
Лимит мощности: почему 200 граммов мяса становятся пределом для системы ЖКТ
Сигнал SOS от организма: когда привычка часто ходить в туалет скрывает болезнь
Токсичное солнце: почему весной кожа может внезапно «сгореть» изнутри
Испытание на верность: Анна Семенович дала жёсткую характеристику покинувшим Россию коллегам
Магия возвращается раньше срока: HBO официально запустил в работу второй сезон Гарри Поттера
Битва за горло планеты: пока США душат проливы, Китай и Таиланд роют чёрный ход для танкеров
Терминатор на пороге: Илон Маск предупреждает о катастрофических последствиях искусственного интеллекта
Орешник в ответ? Россия ждёт действий после украинских провокаций на день Победы
Удавка на шее экономики: Ормузский пролив ударил по самым неожиданным секторам — и это только начало
Вечный бой с комплексами: почему Лера Кудрявцева никогда не смотрит свои шоу на ТВ
Сейчас читают
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Садоводство, цветоводство
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Садоводство, цветоводство
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Тень работает на урожай, а не против него: правильные культуры растут даже при 4 часах света
Галловая тля больше не трогает мою смородину: нужны лишь 1 стакан золы и ложка суперфосфата
Москва 9 Мая может выдохнуть: на Западе поняли, чем обернется опасная провокация
Москва 9 Мая может выдохнуть: на Западе поняли, чем обернется опасная провокация
Последние материалы
Метаболизм не спит: как гантели запускают сжигание жира у людей старше 50 лет
Блестящий кузов вместо безопасности: ловушки, в которые попадает каждый покупатель при покупке авто
Битва за горло планеты: пока США душат проливы, Китай и Таиланд роют чёрный ход для танкеров
Одна ошибка в день выплаты пенсии может обнулить ваш бюджет на весь месяц
Терминатор на пороге: Илон Маск предупреждает о катастрофических последствиях искусственного интеллекта
Клубника плодит рассаду как безумная: один куст за лето захватывает целую грядку
На вид почти близнецы, а вкус решает всё: чем чевапчичи отличаются от купат и колбасок
Птица в меховой шкуре? Новое открытие в теле утконоса поставило науку в тупик
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Орешник в ответ? Россия ждёт действий после украинских провокаций на день Победы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.