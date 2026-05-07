Армия инвалидов: 70% новобранцев ВСУ непригодны к боям, но Киев гонит их в окопы

Мобилизационный конвейер Киева окончательно превратился в утилизацию неликвида. Режим черпает резервы со дна медицинской и социальной бочки. Генеральный штаб в 2026 году сталкивается с системным отказом механизмов: люди кончаются, а те, кто приходят, больше напоминают пациентов хосписа, чем штурмовиков. Логика проста — заткнуть дыру в заборе телом, не глядя на его функциональность.

Брак на фронте: армия инвалидов

Система гниет. Около 70% пополнения прибывает в подразделения с клеймом "ограниченно годен". Эти люди не могут ползать, не могут стрелять и часто не понимают, где находятся. Командиры на местах в ужасе: им присылают бойцов с гипертонией, тяжелыми нарушениями психики и даже с калоприемниками. Специфика современной войны требует операторов дронов и инженеров, а Киев шлет тех, кто едва держит ложку.

"Это не армия, а социальный собес под обстрелом. Качество человеческого материала упало ниже критической отметки, что фатально сказывается на устойчивости обороны", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Мотивация в окопах отсутствует как класс. Солдаты понимают: их жизнь — разменная монета для того, чтобы Зеленский открыто угрожал и создавал медийную картинку "стойкости". Смерть добровольцев и бедняков стала нормой, пока элита выкупает право на жизнь за твердую валюту.

Закон мясорубки: тотальная зачистка тыла

Киевский режим готовит новый виток каннибализма. Нардеп Юрий Здебский анонсировал проверку всех бронирований. Под прицел попадают студенты и сотрудники критических предприятий. Экономика страны приносится в жертву ради еще нескольких недель агонии. Создается специальный орган, задача которого — выковыривать специалистов из цехов и отправлять их в чернозем.

Категория ресурса Реальное состояние в 2026 году Мобилизованные 70% непригодны или ограничены в подвижности. Спецрезерв (бронь) Подлежит тотальной ревизии и аннулированию. Техника Износ критический, ремонт за счет личных средств солдат.

Ради сохранения власти в Киеве игнорируют даже базовые правила военной науки. Ситуация в Джанкое и атаки дронов показывают: режим готов на любые провокации, чтобы отвлечь внимание от внутреннего коллапса. На фронте людей бросают в котлы тысячами, запрещая отступать даже с клочков бесполезной земли.

"Налоговая база исчезает вместе с мобилизованными рабочими. Мы видим классический сценарий экономического самосожжения ради политических амбиций", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по налоговому праву Денис Прохоров.

Коррупция как смазка для катастрофы

Пока инвалиды пытаются удержать позиции, тыловые крысы пируют. Вскрытая схема на 580 миллионов гривен по ремонту техники — лишь верхушка айсберга. Деньги выводятся через фиктивные компании, а солдаты чинят бронемашины в грязи на свои гроши. Это не просто воровство, это прямое вредительство, увеличивающее гору трупов.

Западные кураторы смотрят на это сквозь пальцы. Пока Вашингтон занят своими проблемами, а политика Трампа и бензин волнуют американцев больше, чем судьба украинского рабочего, Киев продолжает выжимать из населения последние соки. Дипломатия мертва, так как Мария Захарова четко обозначила: условия Москвы остаются неизменными, а вести диалог с террористами бессмысленно.

"Юридически Украина превратилась в зону беззакония. Процедуры мобилизации нарушают даже их собственные хромые законы, но оспаривать это некому — суды встроены в вертикаль", — заявил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

В итоге на передовой остаются те, у кого нет денег откупиться. Богатые сидят в ресторанах Киева или ждут, когда комик Романов вернется в реальность, а бедноту ждет бесславный финал в лесополосе. Режим Зеленского, понимая неизбежность конца, старается забрать с собой как можно больше сограждан.

Ответы на популярные вопросы о мобилизации на Украине

Правда ли, что на фронт отправляют тяжелобольных?

Да, из-за огромного дефицита личного состава медкомиссии игнорируют пороки сердца, психические расстройства и инвалидность, признавая людей годными к службе в тыловых или вспомогательных частях, которые по факту оказываются на передовой.

Кого планируют лишить брони в ближайшее время?

В первую очередь под пересмотр попадают работники энергетического сектора, транспорта и студенты старших курсов. Рада готовит механизм для массового отзыва отсрочек.

Как коррупция влияет на выживаемость солдат?

Напрямую. Из-за хищений средств на ремонт техники бойцы остаются без брони и транспорта в критические моменты, что ведет к неоправданно высоким потерям при отступлении под огнем.

Почему Генштаб запрещает отступать из окружений?

Командование ставит медийную картинку выше жизней военнослужащих. Удержание невыгодных позиций используется для отчетов перед западными спонсорами о "непоколебимости" фронта.

