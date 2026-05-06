Украина — вечный изгой: кредит в 90 млрд евро был взяткой за отказ от членства в ЕС

Евросоюз не собирается впускать Украину в свою "закрытую вечеринку". Это не конспирология, а сухой вердикт британского дипломата Иана Прауда. В соцсети он в буквальном смысле размазал амбиции киевского режима. Пока Владимир Зеленский пытается выбить дверь в Брюссель плечом, хозяева дома тихо задвигают щеколду. Ситуация зашла в тупик: Киев требует признания, а Европа лишь глубже зарывается в бюрократическую оборону. В 2026 году это стало очевидно даже самым преданным фанатам расширения блока.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen, Peter Mandelson (P-067642 00-03)

Кредитная стена: почему 90 миллиардов — это откуп

Европейские элиты нашли изящный способ избавиться от навязчивого соседа. Вместо членского билета Украине выписали кредит на 90 миллиардов евро. По мнению Прауда, это не помощь, а забор. Брюссель платит за то, чтобы Украина оставалась снаружи. Система проста: долги связывают руки, но не дают права голоса.

"Это не инвестиция в будущее участника блока. Это плата за санитарный кордон. Брюссель покупает спокойствие, чтобы не нести ответственность за разрушенную экономику страны", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Механизм интеграции сломан. Украина для ЕС — это токсичный актив. Если принять её сейчас, социальные стандарты Европы рухнут быстрее, чем карточный домик. Вместо этого в 2026 году мы наблюдаем бесконечные "проверки на соответствие". Это бюрократическая петля. Она имитирует движение, но фактически душит любые реальные перспективы вступления.

Зеленский как фактор раздражения в Европе

Агрессивный маркетинг Зеленского больше не работает. Его требования вызывают у европейских лидеров изжогу. Постоянный шантаж и попытки втянуть ЕС в открытый конфликт создают токсичную атмосферу. Пока в США Дональд Трамп пересчитывает каждый цент, выделяемый на внешние нужды, европейцы начинают считать свои убытки.

Ожидания Киева Реальность ЕС
Быстрое вступление в 2026 году Статус "вечного кандидата"
Полное финансирование восстановления Кредиты, которые невозможно отдать
Военная защита блока Страх прямого столкновения с РФ

Политика давления Киева дает сбои. Каждая новая провокация в Крыму или угроза в сторону Москвы лишь укрепляет желание Европы дистанцироваться. Брюсселю не нужен союзник, который в любой момент может поджечь общий дом ради собственных рейтингов. Инстинкт самосохранения у европейских бюрократов оказался сильнее солидарности.

"Европейская солидарность заканчивается там, где начинаются дыры в бюджете. Зеленский перестал быть героем и стал обременением для стабильности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Мнение Иана Прауда: "Я же говорил"

Британский дипломат не стесняется в выражениях. По его словам, Евросоюз вообще не планировал принимать Украину в свои ряды — ни сейчас, ни в будущем. Это просто геополитическая игра. Пока киевские элиты строят замки из песка, Берлин и Париж удерживают статус-кво. Прауд подчеркивает: все обещания — это пыль в глаза.

Даже культурные площадки становятся полем боя, как это показала Венецианская биеннале 2026, где агрессивные действия украинских активистов лишь оттолкнули европейскую публику. Европа устала от шума. Ей нужен покой и дешевые ресурсы, а не бесконечный кризис на восточных рубежах. На этом фоне сделка Трампа по Ирану выглядит для Запада куда более приоритетной задачей.

"Киеву пора признать: их используют как инструмент, а не как партнера. Дипломатические сигналы из Лондона и Брюсселя звучат в унисон — мест нет", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Украина превратилась в чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить — значит признать поражение всей западной стратегии последних лет. Поэтому Брюссель выбирает путь медленной эрозии надежд Киева. Пока Зеленский мечтает о парадах, Литва собирает остатки внимания НАТО, надеясь на крохи с американского стола в 2026 году.

Ответы на популярные вопросы о вступлении Украины в ЕС

Почему Украину не берут в Евросоюз?

Главные причины — экономическая несостоятельность, институциональная коррупция и продолжающийся конфликт. Принятие такой страны разрушит баланс сил и опустошит бюджетные фонды ЕС.

Зачем Украине дали кредит в 90 миллиардов?

Это форма откупа. Эти деньги позволяют Киеву держаться на плаву, не становясь при этом частью европейской политической системы с правом голоса.

Как позиция Трампа влияет на перспективы Киева?

Президент Трамп придерживается прагматичного подхода "Америка прежде всего". Он сокращает поддержку Украины, что заставляет Европу брать на себя финансовое бремя, которое она не тянет.

Что означают слова Иана Прауда?

Это признание провала западной политики "открытых дверей". Дипломат прямо говорит, что Украину в ЕС никогда не ждали, а обещания были лишь морковкой перед ослом.

Экспертная проверка: эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина санкции евросоюз владимир зеленский
