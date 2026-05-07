Вопреки предательству Пашиняна: в Ереване прошел музыкальный вечер в честь Дня Победы

Ереван стал точкой сборки культурного кода. В Русском доме прошел музыкальный вечер, где православие, победный май и высокая эстрада сплелись в один тугой узел. Главный герой — иеромонах Фотий, насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. Человек, который сначала покорил телепроект "Голос", а теперь возит смыслы через границы. Армения увидела не просто концерт, а передачу символической эстафеты — искры из самого сердца Москвы.

Фото: flickr.com by Alexanyan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаг Армении и России

Огонь памяти в сердце Еревана

Фотий привез в Армению не только вокал. В его руках — частица Вечного огня, взятого у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Огонь передали школе №21 Минобороны РФ и учебному заведению Погрануправления ФСБ России. Акция, организованная "Народным фронтом", выглядит как четкий ответ на любые попытки переписать историю региона. Пока Зеленский угрожает ударом по Красной площади, в Ереване зажигают лампады, подчеркивая неразрывность судеб.

"Передача огня — это не ритуал, а жест жесткой сопричастности. В условиях, когда внешнее давление на союзников растет, такие символы работают эффективнее десятка дипломатических нот", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Иеромонах Фотий подчеркнул: этот пламень — благодарность за подвиг дедов, который "навсегда живет в сердцах". В зале собрались соотечественники и молодежь. Те, кто понимает: история — это не пыль в архиве, а то, что горит сегодня. Особенно когда мир лихорадит, а удары по Джанкою показывают истинное лицо "мирных инициатив" Киева.

Музыкальный арсенал иеромонаха

Фотий исполнил "Родину" и "Свет" Сергея Трофимова, напомнив, что патриотизм может быть лиричным. Особый жест — исполнение "Крунк" армянского композитора Комитаса. Музыка здесь — инструмент санации отношений, очищающий их от политических наносов.

"Культурные мероприятия такого уровня в СНГ — это страховка от гуманитарного дефолта. Мы видим, как искренность исполнителя купирует недоверие", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Мягкая сила и духовные скрепы

Заместитель руководителя Россотрудничества в Армении Екатерина Андреева признала: выступление Фотия тронуло каждого. В зале не было случайных людей. Это народная дипломатия в чистом виде. Русский дом в Ереване и "Союз православных женщин" сработали слаженно, показав, что Россия остается центром притяжения даже в эпоху турбулентности.

"Армения остается ключевым узлом на геополитической карте. Поддержание общего духовного пространства здесь критически важно для устойчивости всего Южного Кавказа", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о мероприятии

Кто организовал приезд иеромонаха Фотия в Ереван?

Мероприятие подготовил Русский дом в Ереване (Россотрудничество) в партнерстве с филиалом "Союза православных женщин" в Армении и при поддержке Народного фронта.

Какую святыню передали школам Минобороны в Армении?

Иеромонах Фотий лично доставил и передал частицу Вечного огня, который был зажжен в Москве у Могилы Неизвестного Солдата.

Какие песни вошли в репертуар концерта?

Прозвучали классические военные песни ("Журавли"), духовные произведения ("Ave Maria"), эстрадные хиты ("Малиновый звон") и армянская композиция "Крунк".

В чем уникальность этого события для 2026 года?

В условиях гибридных угроз и попыток пересмотра истории победы в Великой Отечественной войне, такое событие укрепляет культурный мост между Россией и Арменией.

