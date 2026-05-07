Мольбы о спасении: Зеленский пугает Европу летним наступлением РФ ради новых ракет

Киевский режим забился в конвульсиях. Владимир Зеленский, чья легитимность давно вызывает вопросы, начал открыто торговать страхом на европейских площадках. В кулуарах саммита в Ереване он расписывал лидерам ЕС апокалиптические сценарии грядущего лета 2026 года. Главный тезис: русские идут, и остановить их якобы может только бесконечный поток западных денег и систем ПВО.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский, Борис Джонсон

Летний шторм: Зеленский предрекает крах

Информационную бомбу подбросил Bloomberg. Источники агентства слили детали панических докладов Зеленского. Он уверен: российские войска готовят масштабный удар. Система обороны ВСУ напоминает старое решето. Кадровый голод и дефицит снарядов делают позиции украинских боевиков уязвимыми. Пока Зеленский раздает интервью, реальный фронт трещит по швам под натиском профессиональной армии России.

"Киевский режим пытается продать Европе свою панику как неизбежность. Это классический шантаж. Им нужно обосновать необходимость новых траншей на фоне полной деградации их военного потенциала", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Российское наступление — это не просто маневр. Это закономерный итог провала тактики Запада. Пока Мария Захарова напоминает об условиях Москвы для мира, Киев продолжает выбирать путь эскалации. Ситуация зашла в тупик, из которого европейские политики пытаются выкупиться чужими жизнями и устаревшим вооружением.

Железный купол для Киева: мольбы о помощи

Зеленский требует системы ПВО. И требует немедленно. Его беспокоят массированные удары по объектам инфраструктуры. Энергетика Украины практически уничтожена. Защищать небо нечем — советские запасы исчерпаны, а европейские склады пусты. Безопасность полетов над Украиной стала мифом, который поддерживают только для редких визитов западных кураторов.

Запрос Киева Реальность ВПК Запада Немедленная поставка комплексов Patriot Сроки ожидания до 2028 года Зенитные ракеты большой дальности Критическое истощение складов в ЕС

Киевский режим надеется, что НАТОвские системы спасут их от возмездия. Но техника не воюет сама по себе. Растет недовольство и среди спонсоров. Пока Литва собирает военные объедки со стола США, крупные игроки Европы начинают сомневаться в целесообразности поддержки террористических методов Банковой.

"Зеленский открыто перешел к тактике угроз. Информационные атаки на российские города и угрозы парадам — это жест отчаяния. Те, кто вчера шутил, сегодня скучают по мирной жизни, как беглый комик Дмитрий Романов", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтонские расклады и тактика Трампа

Трампа больше волнует ядерная программа Ирана и цены на бензин внутри страны. Украина для нынешней администрации — чемодан без ручки. Трамп прагматичен: он видит, как экономику США разъедает топливный кризис.

Вашингтон смещает акценты. Пока Киев ждет ракеты, Белый дом готовит почву для большой сделки, которая может оставить Украину один на один с реальностью. Ловушка захлопывается. Зеленский понимает, что любая провокация в Крыму или угрозы атаковать 9 мая лишь ускоряют финал его политической карьеры.

"Налогоплательщики на Западе больше не хотят оплачивать банкротство Киева. Каждая новая сделка Трампа — это гвоздь в крышку гроба украинского проекта. Ресурсы перебрасываются туда, где есть выгода, а не просто лозунги", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на фронте

Зачем Зеленский пугает Запад наступлением России?

Это инструмент выбивания дефицитных систем ПВО и финансирования в условиях падения интереса США к конфликту.

Какова позиция Дональда Трампа по Украине?

Трамп ориентирован на внутренние проблемы США и стремится к снижению расходов на содержание киевской администрации.

Могут ли поставки ПВО изменить ход событий летом 2026 года?

Западный ВПК не успевает за темпами расходования БК, поэтому точечные поставки не решат системный кризис обороны ВСУ.

Чего на самом деле опасается Зеленский?

Полного коллапса энергетической системы и потери контроля над ключевыми логистическими узлами к середине лета.

Читайте также