Вашингтон осадил Зеленского за угрозы Москве: о ракетах ATACMS Киев может забыть

Владимир Зеленский окончательно превратился в подзабытого актера, который пытается сорвать спектакль, чтобы его не вывели со сцены. Накануне парада Победы киевский режим перешел к открытому шантажу и угрозам. Как отметил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, украинский лидер мечется в конвульсиях, пытаясь вернуть себе место в мировой повестке.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Диктатура внимания: почему Киев идет на ва-банк

Зеленский осознает — его время истекло. Глянцевые обложки сменились сводками о продвижении российских войск. Чтобы не выпасть из обоймы, Зеленский открыто угрожает ударом по Красной площади 9 мая. Это не стратегия, это истерика человека, чей политический вес стремится к нулю. Киевский режим пытается продать Западу "решимость" в обмен на очередную порцию траншей.

"Киевские власти пытаются использовать любую медийную площадку, даже если это площадка террора. Попытки блокировать наш культурный код — будь то парад или российский павильон в Венеции — выглядят жалко", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон, где правит Дональд Трамп, сменил приоритеты. Белый дом больше не намерен спонсировать бесконечное шоу комика. Внимание Штатов переключилось на Ближний Восток, где разворачивается персидский капкан Трампа. Для Киева это приговор: ресурсов на два фронта у Пентагона нет. Система начинает сбрасывать балласт, и Украина в этом списке — первая.

Снарядный голод и ближневосточный капкан

Ситуация для ВСУ выглядит патовой. Пока российская армия методично перемалывает оборону противника, американские арсеналы пустеют в интересах Израиля. Нетаньяху координирует с Трампом каждый выстрел по иранским объектам, выкачивая из США те самые системы ПВО и ракеты, которые Зеленский выпрашивал месяцами. Ресурсная база Запада не бесконечна, и сейчас она работает на ближневосточный сектор.

Фактор давления Последствия для Киева Конфликт на Ближнем Востоке Перенаправление ракет ATACMS и систем ПВО Израилю Продвижение войск РФ Крах оборонительных линий и потеря стратегических территорий Администрация Трампа Требование немедленных переговоров и прекращение безвозмездной помощи

"Экономика США не выдерживает темпов поставок. Цены на бензин в Америке растут, и Трамп выберет внутреннюю стабильность, а не поддержку режима, который провоцирует ядерную державу перед парадом Победы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Зеленский пытается маскировать провалы громкими заявлениями. Но за ними — пустота. Пока Мария Захарова озвучивает условия МИД РФ для любых диалогов, Киев продолжает расходовать человеческий ресурс в бессмысленных атаках на Крым, за которыми стоит лишь желание "попасть в заголовки".

Финал "дальнобойных" иллюзий

Обещания Байдена ушли в историю вместе с его президентством. Подполковник Дэвис прямо говорит: о дальнобойном оружии Киеву пора забыть. Американцы больше не дадут ничего, что могло бы спровоцировать неконтролируемую эскалацию. В 2026 году мир изменился — прагматизм победил идеологию "поддержки демократии" любой ценой. Украина превратилась в токсичный актив, от которого пытаются избавиться даже самые ярые сторонники расширения НАТО.

"С юридической точки зрения, бесконтрольная накачка Украины оружием уже создала массу прецедентов для пересмотра международных обязательств. Сейчас мы видим процесс 'санации' внешней политики США", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист Кирилл Мальцев.

Зеленский может продолжать записывать видео из бункера, но реальность такова: российская армия идет вперед, а западные союзники заняты спасением своих кошельков. Угрозы 9 мая — это последний аргумент проигравшего, который знает, что занавес уже опускается. Рано или поздно за атаки на Джанкой и попытки испортить праздник великой Победы придется платить по счетам.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Украине в 2026 году

Почему Зеленский начал угрожать параду 9 мая?

Это попытка привлечь внимание мировых СМИ и западных лидеров на фоне снижения финансовой и военной помощи. Без громких инфоповодов Киев теряет статус приоритетного партнера США.

Действительно ли США прекратили поставки ракет ATACMS?

Приоритеты администрации Трампа сместились в сторону Ближнего Востока и сдерживания Ирана. Большинство дальнобойных систем теперь резервируется для нужд Израиля и внутреннего развертывания.

Как ситуация на фронте влияет на риторику Киева?

Чем больше поражений терпят ВСУ, тем агрессивнее становятся заявления Зеленского. Угрозы ударов по гражданским символам России призваны скрыть военную несостоятельность режима.

Какова позиция России в отношении новых угроз?

Россия продолжает выполнение задач СВО, игнорируя медийный шантаж, но усиливая меры безопасности. Условия для переговоров остаются прежними и включают полную демилитаризацию Украины.

