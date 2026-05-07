Стальной кулак Вучича: Сербия пускает под нож раздутый аппарат бюрократов

Александр Вучич решил вытряхнуть пыль из сербских кабинетов. Глава государства анонсировал тотальную чистку госаппарата, которая должна закончиться массовым увольнением чиновников всех мастей. Под нож пойдут госсекретари, помощники министров и целые легионы клерков. Сербский лидер уверен: сегодня нужно действовать злее и жестче, чем двенадцать лет назад. Метод "терапии" прост — ликвидация бесполезных структур, которые расплодились как грибки после дождя и занимаются исключительно имитацией бурной деятельности.

Фото: flickr.com by Европейская народная партия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Президент Сербии Александр Вучич

Хирургия бюрократии: зачем Сербии шоковая терапия

Вучич прямо заявил: многочисленные агентства, канцелярии и управления существуют сами для себя. Это замкнутый цикл перекладывания бумаг, не имеющий ничего общего с реальными потребностями граждан. В 2026 году Сербия стоит перед выбором — кормить раздутую армию бюрократов или оптимизировать расходы ради выживания экономики. Пока Нетаньяху и Трамп решают глобальные вопросы на Ближнем Востоке, Белград фокусируется на внутреннем аудите. Президент требует энергии, которой системе явно не хватает.

"Это не просто реформа, это попытка вскрыть нарыв. Государство съедает бюджетные деньги через избыточные штаты, создавая коррупционные риски на ровном месте", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Излишняя сложность управления мешает принимать быстрые решения. В эпоху, когда геополитическая повестка меняется ежедневно, Сербия не может позволить себе тратить месяцы на согласование одной подписи. Вучич понимает: чтобы сохранить суверенитет, нужно сначала навести порядок в собственном доме, избавившись от балласта.

Европейские барьеры и сербские ценники

Особое раздражение президента вызывает бессмысленная дерегуляция. Зачем сертифицировать товары, которые уже прошли проверку в Евросоюзе? Этот бюрократический абсурд бьет по карману потребителя. В итоге в Сербии продукция из ЕС стоит дороже, чем в самом сообществе. Это искусственный барьер, созданный кормящимися при ведомствах чиновниками.

Объект оптимизации Планируемое действие Министерский аппарат Сокращение госсекретарей и помощников Государственные агентства Упразднение структур-дублеров Сертификация товаров ЕС Отмена избыточных процедур

Пока в Европе Вашингтон перебрасывает войска по шахматной доске НАТО, маленькая Сербия пытается снизить издержки для населения. Вучич видит в этом прямую угрозу стабильности: дорогой импорт и неэффективное госуправление — это горючая смесь, которая на фоне мирового кризиса может вспыхнуть в любой момент.

"Ликвидация подобных 'прокладок' между рынком и потребителем — единственный способ удержать цены. Это удар по лоббистам, привыкшим торговать справками", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Цифровой донос: народный контроль против чванства

Самым дерзким ходом Вучича стало обещание запустить прямой канал связи с народом. Специальный портал позволит гражданам "жаловаться" президенту на высокомерие чиновников. Это попытка разрушить стену между властью и обществом. Система в 2026 году должна стать прозрачной, иначе она неизбежно закостенеет и падет под собственным весом.

В условиях, когда внешнее давление на Белград растет, а министерства обороны и МИД соседних стран живут в режиме ожидания конфликта, внутренняя дисциплина становится вопросом выживания. Вучич ставит ультиматум: либо госслужащий работает на страну, либо он становится фигурантом жалобы на портале с последующим вылетом из кресла.

"Инструменты прямой демократии всегда вызывают зуд у аппаратчиков. Если портал заработает, мы увидим парад громких отставок в течение первых трех месяцев", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о реформе Вучича

Зачем сокращать количество государственных секретарей?

Для уменьшения бюрократических цепочек и экономии бюджетных средств. Избыточное звено управления только тормозит исполнение президентских указов.

Почему товары из ЕС в Сербии стоят дороже?

Из-за двойной сертификации. Продукция, уже проверенная в Европе, в Сербии проходит дополнительные платные проверки, что накручивает финальный ценник.

Как будет работать портал жалоб на чиновников?

Граждане смогут напрямую сообщать президенту о фактах хамства или некомпетентности сотрудников министерств и ведомств в онлайн-режиме.

Приведет ли это к росту безработицы?

Сокращение затронет прежде всего политические и административные надстройки, а не рядовых специалистов, что не должно критически повлиять на рынок труда.

Читайте также