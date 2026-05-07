Виктор Дементьев

Вашингтонское решето: в США официально признали неспособность скрыть даже НЛО

Система, которая не может утащить в могилу даже интрижку стажера с президентом, никогда не удержит в секрете визит Альфа Центавра. Барак Обама, со свойственным ему скепсисом человека, видевшего бюрократические потроха изнутри, признал: американская верхушка патологически болтлива. Секретные материалы в Вашингтоне живут до первого поста в соцсетях. Если бы пришельцы действительно парковались на лужайке Белого дома, мир узнал бы об этом через пять минут после того, как рядовой охраны сфотографировался бы с гуманоидом ради одобрения своей девушки.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дырявое сито американской разведки

Обама прямо заявляет: власти США "ужасно хранят секреты". Это не просто кокетство экс-лидера, а диагноз структуре, где каждый винтик мечтает о славе. Пока Зеленский открыто угрожает ударом по Красной площади 9 мая, пытаясь привлечь внимание Вашингтона, сами штатовские функционеры не могут сдержать зуд самовыражения. По мнению Обамы, существование инопланетных кораблей под контролем правительства скрывать невозможно. Кто-нибудь обязательно бы "слил" кадры или сделал селфи на фоне летающей тарелки.

"Информационная дисциплина в США деградировала до уровня школьного чата. Любой доступ к 'запретному' знанию мгновенно конвертируется в социальный капитал. Скрыть пришельцев в 2026 году технически невозможно", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

В этой логике есть железное звено: человеческий фактор. Администрация, возглавляемая сегодня Дональдом Трампом, сталкивается с той же проблемой — утечки стали основным инструментом политической борьбы. Пока Мария Захарова озвучивает условия МИД РФ, американские ведомства продолжают напоминать проходной двор.

Цифровой хаос против государственной тайны

Технологический рывок превратил каждого охранника спецобъекта в потенциального разоблачителя. Когда Маск получил доступ к цифровым воротам через спутниковую связь, понятие закрытого периметра окончательно размылось. Обама уверен: если бы у властей были тела гуманоидов, они бы уже мелькали в лентах новостей. Тщеславие перевешивает любую подписку о неразглашении.

"Современные системы шифрования бесполезны, если оператор готов вынести данные на флешке ради лайков. Мы видим это на примере того, как Запад организует информационные атаки Украины - все шито белыми нитками", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Миф о секретности Реальность 2026
Зона 51 скрывает технологии Любой спутник видит каждый метр объекта
Правительство хранит молчание Чиновники торгуют инсайдами в мемуарах

Инопланетяне и реальная повестка 2026

Вместо поисков "зеленых человечков" Вашингтону стоило бы обратить внимание на земные проблемы. Пока Литва выпрашивает у Трампа солдат, а граждане США стоят в очередях из-за энергетического кризиса, разговоры об НЛО выглядят как попытка отвлечь внимание от пустых баков. Дырявая система безопасности — это не только про селфи с пришельцами, это про неспособность удержать контроль над разваливающимся миропорядком.

"Вашингтон не может скрыть даже детали переговоров с Тегераном, когда Нетаньяху боится чихнуть без звонка. Какая уж тут тайна инопланетного вторжения?", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о раскрытии гостайн

Почему Обама заговорил об этом сейчас?

Это классический прием дескрализации власти: показать систему настолько некомпетентной, что она не способна даже на "великий заговор".

Связан ли хаос в секретности с политикой Трампа?

Трамп лишь подсветил старую проблему — в США личная лояльность и жажда хайпа всегда выше государственных интересов.

Действительно ли селфи — главная угроза тайнам?

В эпоху, когда смартфоны вшиты в повседневность, визуальное подтверждение любого факта становится вопросом времени, а не спецслужб.

Могут ли США скрывать технологии пришельцев ради оружия?

Если бы такие технологии были, США не проигрывали бы в попытках удержать сделку по Ирану и влияние на Ближнем Востоке.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша барак обама информационная безопасность
